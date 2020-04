Hamburg. Laut der neuesten Zahlen der Hamburger Gesundheitsbehörde ist bislang bei 2739 Menschen in der Stadt das Coronavirus nachgewiesen worden. Die schlechte Nachricht: Im Vergleich zu den Vortagen sind mit 182 neuregistrierten Covid-19-Erkrankten wieder mehr Fälle binnen 24 Stunden hinzugekommen (Donnerstag: 120, Mittwoch: 147). 16 Menschen mit einer Covid-19-Infektion sind bislang gestorben. Die gute Nachricht: Ein großer Teil der erkrankten Hamburger sind wieder gesund. Laut Gesundheitsbehörde gelten 1250 Hamburger geheilt.

Wann eine Rückkehr zur Normalität wieder möglich ist, lässt sich noch nicht sagen. Innensenator Andy Grote (SPD) spricht jedoch darüber, wie die eine Rückkehr zum Alltag aussehen könnte. Unterdessen kündigt die Polizei in Hamburg in Schleswig-Holstein während des Wochenendes verstärkte Coronakontrollen an. Der Newsblog:

Nachbarschaftshilfe – Hanseatic Help vernetzt Hamburger

Einkaufen oder mit dem Hund Gassi gehen – für viele Hamburg, für die eine Infektion mit dem Coronavirus lebensgefährlich werden könnte, wird der Weg vor die Haustür dieser Tage zum Risiko. Um diesen Menschen zu helfen, hat der Hamburger Verein Hanseatic Help nun eine Plattform im Internet geschaffen. Hilfesuchende und Helfer aus der Nachbarschaft werden auf der Seite www.gemeinsamesache.org zusammengebracht.

Die Idee der Initiatoren: Nachbarn übernehmen Besorgungen wie Einkäufe oder Botengänge für die, die gerade besser zuhause bleiben. Sowohl Freiwillige, wie Hilfesuchende können sich auf der Webseite registrieren und angeben, wobei sie Unterstützung benötigen beziehungsweise welche Hilfe sie anbieten können. Weil nicht jeder einen Internetzugang hat, will Hanseatic Help ab der kommenden Woche auch Flyer verteilen, auf denen eine Telefonnummer steht. Unter der Rufnummer 210/91 90 75 (montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr) können sich Hilfesuchende melden.

Polizei beendet Coronaparty in Bremen

Zehn Frauen und Männer haben in einer Gaststätte im Bremer Stadtteil Blumenthal am Freitagabend gefeiert und damit gegen die Allgemeinverfügung verstoßen. Polizisten wurde auf die Feier, die hinter verschlossenen Türen stattfand, aufmerksam und klopften an der Tür zu der Kneipe. Doch statt die Tür zu öffnen, wurden umgehend die Musik und das Licht ausgeschasltet. Doch der Versuch, so einer Strafe zu entgehen, blieb ohne Erfolg.

Die Polizisten besorgten sich über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeeschluss und drangen in die Kneipe ein. Dort trafen sie auf zehn Gäste, die offenbar gemeinsam Alkohol tranken. Alle Personen im Alter zwischen 26 und 53 Jahren erhielten Platzverweise und Strafanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. Ein Gast beleidigte einen Polizisten und muss zudem mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung rechnen.

Im Karolinenviertel kommt das Essen per Abhol-Rutsche zum Kunden

In der Corona-Krise müssen gerade Gastronomiebetriebe kreativ werden, um unter Einhaltung der Abstandsregeln zumindest Abhol- und Lieferdienste anbieten zu können. Unerwartete Hilfe aus der Nachbarschaft hat dabei ein Ramen-Restaurant, also eines in dem es um japanische Nudeln geht, im Hamburger Karolinenviertel erhalten. Eine Nachbarin hat für das Lokal eine Rutsche gebaut.

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte per Ramen-Rutsche an die Kunden.

Foto: Daniel Reinhardt/dpa

„Wir haben nach Beginn der Maßnahmen direkt auf Abhol- und Liefergeschäft umgestellt“, sagt Inhaber Florian Ridder. „Doch besonders im Eingangsbereich war es für wartende und neue Kunden schwer, genügend Abstand zu halten.“ Eine befreundete Nachbarin sei dann auf die Idee gekommen eine Ramen-Rutsche zu bauen, die man an der Treppe zur kleinen Terrasse vor dem Restaurant anbringen kann.

„Seit Donnerstag können die Kunden dank der Rutsche nun vor dem Laden auf dem Gehweg warten und bei der Übergabe der fertigen Gerichte fällt direkter Kontakt nun ganz weg“, sagt Florian Ridder. Für ihn ist die Rutsche vor allem ein Zeichen dafür, dass es mit etwas Kreativität und Einfallsreichtum auch in der aktuellen Situation weitergehen kann.

Umziehen ist out – Maklern droht Kurzarbeit

Die Coronakrise hinterlässt auch in der Immobilienbranche ihre Spuren. Es werden deutlich weniger Abschlüsse gemacht, das wirkt sich negativ auf das Geschäft der Makler aus. Auch bei einem der größten Immobiliendienstleister in Hamburg: In den nächsten zwei Wochen soll entschieden werden, ob Grossmann & Berger für einen großen Teil der rund 190 Angestellten Kurzarbeit anmeldet. „Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten zur Stützung des Unternehmens“, bestätigte Lars Seidel, kaufmännischer Geschäftsführer und zuständig für Wohnimmobilien, im Abendblatt-Gespräch.

Fakt ist: Die 13 eigenen Immobilienshops in Hamburg, dem Umland und auf der Insel Sylt wurden im Zuge der Coronakrise geschlossen. Die aktuelle Nachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäusern sei in den vergangenen Wochen um die Hälfte zurückgegangen. „Es ist nicht die Zeit, in der die Menschen nach einer neuen Wohnung suchen. Denn für viele stellt sich natürlich die Frage, wie es nun finanziell weitergeht. Und da wird dann der Wohnungskauf oder Umzug zunächst einmal auf Eis gelegt“, so Seidel.

Hamburger Fahrschulen bis zum 30. April geschlossen

Die Situation der Fahrschulen in Hamburg ist in der Coronakrise eine besonders brisante. Seit dem 25. März sind alle 170 Betriebe mit geschätzt rund 400 Fahrlehrern geschlossen. Es finden weder praktische Fahrstunden noch Theorieunterricht statt. Ein Betriebsverbot wurde ausgesprochen. Bis mindestens 30. April sind die Fahrschulen dicht.

Ein Problem, das Fahrten in der Praxis unmöglich macht: In einem Auto kann es keinen Abstand von zwei Metern zwischen Schüler und Lehrer geben. „Der Fahrlehrer muss ja im Notfall ins Lenkrad greifen“, sagt die Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Hamburg, Sabine Darjus, dem Abendblatt. Deshalb wäre auch eine Plexiglasscheibe zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, wie sie an den Kassen im Einzelhandel zum Einsatz kommt, keine Lösung.

#CoronaSoforthilfeHH: Mit Stand heute morgen über 30.000 Anträge gestellt & übermittelt ✅, über 7.000 in Bearbeitung beim Antragsteller📲. Nutzt das Wochenende, um Anträge zu stellen💪! Die aktualisierten FAQ haben die Hinweise der letzten Tage berücksichtigt. Also los geht’s! pic.twitter.com/FPXVJdLLzg — Andreas Dressel (@ADressel) April 4, 2020

Sabine Darjus spricht von einer „sehr, sehr schwierigen Situation“ für die Unternehmen. Viele Beschäftigte seien nun in Kurzarbeit, die meisten selbstständigen Fahrlehrer könnten von diesem Instrument in der Krise allerdings keinen Gebrauch machen, müssten selbst sehen, wie sie finanziell über die Runden kommen.

In Hamburg haben viele Fahrschulen Soforthilfen von Bund und Stadt beantragt. „Ich habe aber noch von keiner Fahrschule gehört, die das Geld bereits auf dem Konto hat“, sagt Sabine Darjus. Dabei würden liquide Mittel in vielen Fällen dringend benötigt, um Kosten wie die Ladenmiete weiter bezahlen zu können.

1568 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein - 17 Tote

Die Zahl der in Schleswig-Holstein bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf 1568 gestiegen. Damit wurden bis Freitagabend 120 Fälle mehr erfasst als am Vortag, teilte die Landesregierung am Sonnabend mit. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich von 15 auf 17.

218 Menschen sind oder waren demnach seit Beginn der Epidemie in klinischer Behandlung und damit 18 mehr im Vergleich zum Vortag. Aktuell werden 153 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, das sind acht mehr als am Vortag.

Innensenator Grote bei "Dulsberg Late Night" über Rückkehr zum Alltag

Weil seine Schüler nicht zu ihm in die Schule kommen können, kommt der Leiter der Stadtteilschule Alter Teichweg in Dulsberg, Björn Lengwenus, eben via Internet zu ihnen nach Hause. Jeden Tag zeichnet Lengwenus eine Late-Night-Show für seine Schüler in der zum Fernsehstudio umgebauten Aula auf. Sein erster Studiogast (natürlich mit ausreichend Abstand) war am Freitag Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD).

"Jetzt werden auch Verhaltensweisen bestraft, die eigentlich völlig normal sind", sagte Grote in der Sendung mit dem Thema "Ausnahmezustand" und spricht dabei unter anderem von der Schließung der Spielspielplätze. "Das ist natürlich ein trauriges Bild", so der Innensenator, betont an dieser Stelle aber auch, dass mich dieser sowie anderen Maßnahmen eine Ausgangssperre verhindert werden konnte. "Wir können noch mit unseren Kindern raus und spazieren."

Damit sich daran auch nichts ändere, müssten sich die Hamburger weiter zusammenreißen, auch wenn das Wetter jetzt besser wird. "Ich weiß, wie verdammt anstrengend das ist", sagt Grote. Doch ab wann und wie könnten die Einschränkungen in der Stadt wieder gelockert werden, will Moderator und Schulleiter Björn Lengwenus wissen. Auf das Wann kann Andy Grote noch keine keine Antwort geben – allerdings gibt es bereits Pläne, wie eine Rückkehr zum Alltag aussehen könnte.

Diese könnte stufenweise erfolgen. "Wir müssen gucken, wo drückt es am meisten", so Grote und spricht davon, dass wohl Schulen und Kitas zuerst wieder öffnen werden. Und was möchte Andy Grote als erstes machen, sobald die Krise überwunden ist? "Ich will mit meiner Familie nach Kolumbien fliegen, wo die Familie meiner Frau lebt."

Bestatter fordern Schutzkleidung und Systemrelevanz

Hamburger Bestatter fürchten, im Falle einer Verschärfung der Corona-Pandemie nicht ausreichend mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln versorgt zu sein. „Wir haben jetzt vermehrt Klagen gehört, dass es zeitlich knapp ist, dass die Bestände immer kleiner werden und es einfach derzeit nicht ausreichend auf dem Markt gibt“, sagte Uwe Kaltenbach, Geschäftsführer der Bestatter-Innung Hamburg. „Wir wollen jetzt auch keine Panik machen, denn die Bemühungen sind ja da. Aber der Markt ist derzeit eben leer und die Lage verschärft sich allmählich.“ Kaltenbach forderte deshalb, dass die Bestatter – natürlich neben den Kliniken, Praxen und Pflegeeinrichtungen – bevorzugt ausgestattet werden müssten.

Die Bestatter würden zudem derzeit mit den Hamburger Behörden im Gespräch sein, damit ihre Branche als systemrelevant eingestuft wird. Das sei wichtig, damit beispielsweise die Kinderbetreuung für Mitarbeiter im Bestattungswesen sichergestellt werden kann. „Die Bestatter müssen zudem in der Lage sein, die Toten mit ihren Autos zeitnah aus der Wohnung oder dem Heim abholen zu können. Die Bewegungsfreiheit muss gewährt sein, wenn die Ausgangsregeln noch weiter verschärft werden.“ Gerade bei Erdbestattungen müssten die Toten zeitnah beigesetzt werden.

Polizei im Norden kündigt fürs Wochenende verstärkt Coronakontrollen an

Nach der Einführung von Bußgeldkatalogen für Verstöße gegen Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein und Hamburg will die Polizei am Wochenende landesweit verstärkt kontrollieren. An den Übergängen zu den Inseln und in Naherholungsgebieten wie der Elbmarsch am Hamburger Rand oder an den Stränden von Nord- und Ostsee müssten Bürger mit Kontrollen rechnen, kündigte eine Polizeisprecherin an. Es werde mehr Streifen geben.

Wegen der Pandemie herrscht vorerst bis 19. April ein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein für Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer. Dies gilt zudem für Einreisen zu Freizeit- oder Fortbildungszwecken oder aufschiebbare Maßnahmen der medizinischen Versorgung, Vorsorge oder Rehabilitation. Am Freitag beschloss das Landeskabinett in Kiel den Bußgeldkatalog. Einreise-Verstöße kann die Polizei mit 150 bis 500 Euro ahnden. Wer sich im öffentlichen Raum aufhält mit mehr als einer nicht im Haushalt lebenden Personen muss zum Beispiel 150 Euro bezahlen.

Coronavirus: Erste Hamburger wegen Verstößen festgesetzt

Ähnliche Regelungen gelten in Hamburg. Dort sieht der neue Bußgeldkatalog bei Verstößen Strafen von 150 bis zu 5000 Euro vor. Wiederholungsfälle können sogar mit bis zu 25.000 Euro geahndet werden. „Wir können zudem Platzverweise und Aufenthaltsverbote aussprechen oder Menschen im Sinne der Gefahrenabwehr sogar in Gewahrsam nehmen“, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer der Zeitung „Die Welt“.

Informationen zum Coronavirus:

Nord-SPD fordert mehr Geld für Pflegekräfte

Die Pflegekräfte müssen nach Auffassung der SPD im Kieler Landtag grundsätzlich besser bezahlt werden. Die angestrebten Bonuszahlungen reichten nicht aus, sagte Fraktionsvize Birte Pauls. Es sei notwendig, den Pflegemindestlohn anzuheben und tarifliche Lohnsteigerungen zu erreichen. Dafür müsse sich die Landesregierung stark machen. Die SPD hat dazu einen Antrag eingebracht, über den der Landtag in seiner Mai-Sitzung beraten soll. „Eine flächendeckende Tarifbindung und gute Tariflöhne sind der beste Weg, um das Lohnniveau dieser Berufsgruppe zu verbessern“, sagte Pauls, die gelernte Krankenschwester ist.

„Wenn uns die Corona-Pandemie schon heute etwas klar zeigt, dann dass die Pflege einer der am härtesten betroffene Bereich vom Ausbruch der Infektionskrankheit ist“, sagte Pauls. „Viel zu lange ist der Bereich personell ausgedünnt worden.“ Die Beschäftigten in der Pflege leisteten mit hohem persönlichem Einsatz Beachtliches­ und das nicht nur während der Corona-Krise.

Die SPD will bei der Bezahlung der Pflegekräfte nicht stehenbleiben. „Wir wollen eine Diskussion darüber, wie viel uns die Pflege aber auch die anderen Berufe, die gerade jetzt zeigen, dass wir ohne sie nicht können, wirklich wert sind“, sagte Pauls. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit. Außerdem sei dringend eine Debatte darüber erforderlich, wie viel Ökonomisierung dem Gesundheitswesen noch gut tut. „Diese Zeit zeigt, dass man eben doch nicht alles dem freien Markt überlassen darf.“

Hotels rechneten zu Ostern mit rund zwei Millionen Übernachtungen

Ein seltenes Bild: Der Strand in Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) ist menschenleer. Wegen der scharfen Einschränkungen im öffentlichen Leben wird der traditionelle Saisonauftakt an der Ostsee zu Ostern in diesem Jahr ausfallen.

Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Das Verbot von Urlaubsreisen in der Corona-Krise trifft die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern besonders zu Ostern hart. „Die Ausgangslage war eigentlich gut. Über die Osterfeiertage wäre mindestens eine Viertelmillion Gäste gekommen“, sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. „Insgesamt hätten die Osterferien sicher zwei Millionen Übernachtungen gebracht.“ Die touristischen Unternehmen seien weiter dabei, einen Überlebensmodus zu finden. Dehoga-Präsident Lars Schwarz kennt eigenen Angaben zufolge kein Unternehmen in der Branche, dass Kurzarbeit für sich ausschließen könne.

Die Landesregierung hatte am Donnerstag die Reisebeschränkungen zu Ostern auch für Einheimische verschärft. Bei Verstößen gegen Reise-, Kontakt- und Öffnungsbeschränkungen drohen Bußgelder bis zu 5000 Euro.

Lesen Sie hier den Newsblog vom Freitag