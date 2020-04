Hamburg. Wir sagen Danke! Unter diesem Motto unterstützt das Hamburger Handelsunternehmen Market Grounds jene, die in diesen Tagen besonders im Brennpunkt stehen: Mitarbeiter in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen. Wer über die Internetadresse www.market-grounds.com Kontakt mit der Firma in der HafenCity aufnimmt, wird gratis mit einem großen Paket mit Feinkost und süßen Spezialitäten beliefert. Das Limit der Hilfsaktion liegt bei einem Warenwert von 50.000 Euro.

„Damit möchten wir unseren kleinen Teil beitragen und in dieser schwierigen Zeit Solidarität und Verantwortung zeigen“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Amir Tassoudji. Gemeinsam mit rund 40 Mitarbeitern handelt der 1998 gegründete mittelständische Betrieb mit hochwertigen Lebensmitteln wie Müsliriegeln, feinen Schokoladen, Chips, Popcorn oder Smoothies. Für Krankenschwestern, Pflegepersonal und Mediziner werden ab sofort Päckchen zusammengestellt. Diese Mutmacher werden zügig per Spedition ausgeliefert.

Die Aktion soll in Corona-Zeiten Kraft spenden

„Hoffentlich gibt diese Form der Unterstützung dem derzeit besonders hart arbeitenden Berufsstand ein bisschen Kraft“, sagt Marketingchef Benjamin Krapp. Die Lieferungen sollen „als Nervennahrung dienen“ und „Stärkung während dieser grenzwertigen Arbeitstage“ bringen. Auch wenn Market Grounds als Lieferant für Hotels, Restaurants und Feinkostgeschäfte ebenfalls von der Coronakrise betroffen sei, wolle man mit kleinen Aufmunterungen zur besseren Stimmungslage beitragen.

Kranken- und Ärztehäuser, Pflegeeinrichtungen oder private Praxen können sich direkt mit dem Unternehmen an der Ericusspitze in Verbindung setzen: entweder über die Homepage oder über E-Mail info@market-grounds.com. Mit ihren Gratisaussendungen sagt die Firma ein großes „Danke an alle Helden“.