Spenden-Livestream für besseres Trinkwasser in Uganda

Hamburg. Der gemeinnützige Verein "Viva con Agua" veranstaltet am Samstag mit vielen bekannten Künstlern einen Charity-Livestream. Ziel des insgesamt 38-stündigen Events, bei dem unter anderem Musiker wie Clueso, der bekannte TV-Koch Nelson Müller und die Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandao zu Gast sein werden, ist es, 25 000 Euro für ein Hilfsprojekt in Uganda zu sammeln. Viele Menschen in dem Land hätten nach Angaben des Vereins in ihren Häusern keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, was angesichts von Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie ein großes Problem darstelle. Mit dem gespendeten Geld sollen 1000 Wasserfilter angeschafft und verteilt werden, damit die Menschen verschmutztes Wasser zu Trinkwasser aufbereiten können.

"Viva con Agua" ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für einen sicheren Zugang zu sauberem Wasser und die sanitäre Grundversorgung einsetzt. Der Charity-Livestream startet am Samstag um 10.00 Uhr auf der Streamingplattform "Twitch".