Hamburg. Wer sich in Hamburg nicht an die Kontaktverbote und Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie hält, muss jetzt mit empfindlichen Strafen rechnen. Am Freitag trat in der Hansestadt der neue Bußgeldkatalog in Kraft, der bei Verstößen Strafen von 150 bis zu 5000 Euro vorsieht. Wiederholungsfälle können sogar mit bis zu 25 000 Euro geahndet werden. "Wir können zudem Platzverweise und Aufenthaltsverbote aussprechen oder Menschen im Sinne der Gefahrenabwehr sogar in Gewahrsam nehmen", sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in einem Interview der Zeitung "Die Welt" (Freitag).

Einer Auswertung des Internet-Konzerns Google zufolge sind die Hamburger offensichtlich gerne draußen und nutzen zumindest ihre Parks trotz der Auflagen noch deutlich stärker als etwa die Menschen in Berlin. Während die Zahl der Menschen in den Grünanlagen der Hansestadt nur um 34 Prozent sank, waren es in der Hauptstadt 63 Prozent, wie aus einer Auswertung anonymisierter Bewegungsdaten des Internet-Konzerns hervorgeht. Deutschlandweit seien in Parks nur noch rund halb so viele Menschen unterwegs. Laut Google geben die Daten keinen Aufschluss über die Bewegung einzelner Personen.

Auch mit Blick auf das angekündigte schöne Wetter und die kommenden Osterfeiertage hatte Innensenator Andy Grote (SPD) die Bürger bereits dringend ermahnt, sich an die Regeln zu halten. "Nur wenn wir alle in dieser schwierigen Zeit mit unserem Verhalten Verantwortung füreinander übernehmen, können wir Leben retten. Wer das nicht verstehen will, weiß ab sofort, was ihn erwartet." Polizeipräsident Meyer betonte: "Wenn jemand wiederholt gegen seine Isolationsauflagen verstößt, kann er im Einzelfall im Rahmen des beschleunigten Verfahrens bis zum Verfahren in Haft genommen werden."

Meyer nahm auch Geschäftstreibende ins Gebet, "die ihre Läden erneut geöffnet haben, weil sie glauben, einen Weg gefunden haben, die Verfügung zu umgehen". Er zählte dazu etwa den Erotikartikelanbieter, der sich jetzt als Drogerie verstehe, oder die Shisha-Bar, die plötzlich ein Kiosk sein wolle. "Auch dagegen gehen wir vor."

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger stieg unterdessen seit Donnerstag um 182 auf 2739. Zudem sind wieder zwei Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Die Zahl der Toten hat sich damit nach Zählung der Behörde auf 13 erhöht. Insgesamt befänden sich nun 195 Covid-19-Kranke in einer Klinik in stationärer Behandlung. Auf einer Intensivstation liegen demnach 55 Corona-Patienten. Am Vortag waren 183 Covid-19-Kranke im Krankenhaus, 44 auf einer Intensivstation.

Einen Anstieg häuslicher Gewalt wegen der Auflagen verzeichnen Sozialbehörde und Polizei bislang nicht. Die zentrale Notaufnahme der Frauenhäuser meldeten keine gesteigerte Nachfrage, teilte die Sozialbehörde mit. Für den Fall, dass sich das verändern sollte, werde jedoch vorgesorgt: Durch die Anmietung von Unterkünften könne schnell reagiert werden, genauso wie bei Auftreten von Corona-Verdachtsfällen. Auch dann sei eine Aufnahme in ein Frauenhaus mit entsprechender Isolation und Betreuung weiterhin gewährleistet.

"Wir haben im Moment im Bereich der häuslichen Gewalt keine steigenden Zahlen. Ganz im Gegenteil, im Moment sind diese noch sinkend", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün dem Radiosender Hamburg Zwei. Polizeipräsident Meyer rechnet gleichwohl mit einer Verschiebung von Kriminalität. Allerdings lasse sich noch nicht ablesen, "ob Beziehungsgewalt tatsächlich signifikant steigt".

Ebenfalls bislang unauffällig ist das Verhalten der Autofahrer trotz coronabedingt leerer Straßen. Illegale Rennen etwa seien die Ausnahme. "Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im März erwartungsgemäß gesunken - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa ein Viertel", sagte ein Polizeisprecher. Der Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats, Walter Eichendorf, hatte davor gewarnt, "leere Straßen als Einladung zu verstehen, zu stark Gas zu geben". Tempolimits, rote Ampeln und Vorfahrtszeichen gälten nach wie vor.

Um Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Behörden während der Pandemie zu unterstützen, haben sich bei der Stadt bereits mehr als 800 Freiwillige für Gesundheitsberufe gemeldet. Der Anteil an Ärztinnen und Ärzten sowie Medizinstudentinnen und -studenten liege bei etwa 75 Prozent, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Der Anteil der Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte betrage etwa 20 Prozent. "Der Rest kommt aus anderen Gesundheitsberufen."

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) macht sich unterdessen stark für eine Bonuszahlung in Höhe von jeweils 1500 Euro für die rund 30 000 Pflegekräfte in der Stadt. "Für sie sollte es nicht nur Beifall, sondern auch eine finanzielle Anerkennung in Form eines Bonus von 1500 Euro geben." Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte: "Wichtig ist, diesen Bonus so zu gestalten, dass er steuerfrei ist und unter den neuen Erlass des Bundesfinanzministeriums für einen steuerfreien Corona-Bonus passt."

Kritik kam von der Krankenhausbewegung. Der selbst organisierte Zusammenschluss aus Beschäftigten verschiedener Berufsgruppen in Hamburger Krankenhäusern appellierte in einem offenen Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Prüfer-Storcks, dass die Verteilung von Schutzmaterial zentral koordiniert werden müsse. "Aktuell konkurrieren die Häuser untereinander in der Beschaffung von Material. Das führt dazu, das sogar auf Stationen, wo positiv getestetes Klinikpersonal in Patientenkontakt war, keine Schutzausrüstung getragen werden kann", hieß es.

Das Sommersemester an Hamburgs Hochschulen beginnt nun am 20. April - wegen der Pandemie allerdings nur digital. "Den Vorlesungsbeginn immer wieder zu verschieben, hilft da nicht. Deswegen haben wir festgelegt, dass der Vorlesungsbetrieb am 20. April starten soll", erklärte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Ziel sei es, die Lehrangebote zunächst möglichst umfangreich digital anzubieten. Sie betonte: "Grundsätzlich gilt: Studierende, die aufgrund der bewegten Zeiten, die wir alle gerade erleben, nicht alle Leistungen erbringen können, werden dadurch keine Nachteile erleiden."

Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter hat dagegen kein konkretes Datum für die Wiedereröffnung seines Hauses im Auge. "Es wird irgendwann in den nächsten Monaten wieder starten, wir müssen uns auf jedes Szenario einrichten", sagte er dem "Hamburger Abendblatt". "Wir brauchen etwa zwei Wochen Vorlauf, um das Haus wieder hochzufahren." Für das erste Konzert werden nach seinen Angaben schon Ideen gewälzt. "Der Moment der Wiedereröffnung und die ersten Wochen mit neuen Konzerten werden unglaublich emotional und beeindruckend werden", ist er sich sicher.

Die Gottesdienste zu den Osterfeierlichkeiten im Hamburger Michel werden wegen der Krise im Fernsehen übertragen. Die Kooperation mit dem Fernsehsender Hamburg 1 werde bis einschließlich Ostern fortgesetzt, teilte die Pressestelle der Hauptkirche mit. Im Ostergottesdienst am 12. April um 10.00 Uhr sind alle zur Aktion "Ein Osterlicht für dich" eingeladen. Im MichelShop (www.michelshop.de) könne hierfür online eine Kerze erworben werden, die am Ostermorgen von Bischöfin Kirsten Fehrs und Hauptpastor Alexander Röder an der Osterkerze entzündet wird.