Hamburg. Rasant kürzer werden jetzt die Nächte – im hohen Norden dringt die Abenddämmerung im Laufe des Monats immer weiter Richtung Mitternacht vor. Entschädigt werden wir in der langen Wartezeit auf die Sterne durch einen Lichtpunkt, der schon kurz nach Sonnenuntergang im Westen auftaucht. Es ist der „Abendstern“, unser Nachbarplanet Venus, der sich strahlend hell zeigt. Durch sein ruhiges Licht verrät sich Venus als Planet, als „Wandergestirn“, das innerhalb der Erdbahn unsere Sonne alle 225 Tage einmal umkreist. Venus bewegt sich in diesem Monat durch das Sternbild Stier und bietet uns wunderbare Begegnungen.

Im achtjährigen Zyklus sich wiederholender Venusauftritte ist der April 2020 wohl der beste Monat. Auch die Venushelligkeit steigt in diesem Monat weiter an, bis der Planet in der Nacht vom 27. auf den 28. April im “größten Glanz” strahlt. Mehr geht nicht. Erfahrene Himmelsbeobachter können “Superstar” Venus sogar tagsüber sehen.

Großer Gala-Auftritt

Spektakulär ist auch das Bühnenbild für diesen großen Gala-Auftritt, denn Venus wandert im nördlichsten Tierkreissternbild Stier am 3. April in den prächtigen Sternhaufen der Plejaden – das Siebengestirn. Nur ein Viertel Grad entfernt zieht sie an Alcyone, dem hellsten Plejadenstern vorbei. Welch prächtiger Anblick im Fernglas das ist - der Abendstern zusammen mit Dutzenden, wie Diamanten funkelnden Plejadensternen. Erst in acht Jahren wird man dies wieder so spektakulär erleben können, denn innerhalb von acht Erdumläufen legt Venus 13 Umläufe zurück. Beide Planeten befinden sich somit alle acht Jahre annähernd am selben Ort.

Foto: Katja Frauenkron/Planetarium Hamburg

Nach der Begegnung mit dem Siebengestirn zieht Venus weiter im Stier und wandert am 17. April rund zehn Grad nördlich an Alpha Tauri, vorbei, dem rötlichen Stern Aldebaran, dem „Alphastern“ des Stiers, der dessen rotes Auge markiert. Grandios ist auch der Anblick am Abend des 26. April, wenn die schlanke Sichel des zunehmenden Mondes an Venus vorbeizieht. Am Monatsende rückt Venus schon näher an den Stern „Beta Tauri“ heran, der die nördliche Hörnerspitze des Stiers markiert. Darüber funkeln Capella im Fuhrmann und die Zwillingssterne Kastor und Pollux.

Besonderer Besucher

Nahe dieser Himmelsgegend wird Ende April ein besonderer Besucher erwartet. Er kommt aus den Tiefen des äußeren Sonnensystems und stürzt bis Ende Mai immer näher auf die Sonne zu. Es ist der Komet Atlas, der sich Ende Mai um die Sonne herumschwingt und danach wieder in die Tiefen des Sonnensystems geschleudert wird. Möglicherweise verdampft bei dem Kamikazesturz um die Sonne genug Eis, damit Atlas uns einen schönen Kometenschweif bietet.

Sobald es dunkel genug ist, erkennen wir hoch über unseren Köpfen die sieben Sterne des „Großen Wagens“. Er ist der hellere Teil des viel größeren Sternbildes „Großer Bär“ – oder genauer: der „Großen Bärin“. Es ist ganz typisch für den Frühling, dass nun abends der Große Bär und dessen sieben helle Wagensterne hoch über uns stehen.

Der größte Vollmond des Jahres

Die Rolle der Wagensterne als Wegweiser zu den wichtigsten Sternen kommt nun voll zur Geltung: Verlängern wir die Hinterachse des Wagens und die vorderen Kastensterne in die dem Polarstern gegenüberliegende Richtung, so kreuzen sich diese beiden gedachten Linien hoch über der Südrichtung in einem Sternentrapez. Dieses Sternenviereck markiert den Körper des Löwen mit dem hellsten Stern Regulus. Verlängern wir den Bogen der Wagendeichsel, so führt er uns zum hellen, rötlichen Stern Arktur im Bärenhüter. Ziehen wir den Deichselbogen über Arktur hinaus nach Südosten, so treffen wir auf Spica, den bläulich funkelnden Hauptstern der Jungfrau.

Foto: Katja Frauenkron/Planetarium Hamburg

Über diesem Stern ist in der Nacht vom 7. auf den 8. April der Vollmond platziert, der die ganze Nacht zusammen mit Spica am Himmel steht. In den Morgenstunden des 8. Aprils um 4 Uhr 35 MESZ ist die exakte Vollmondstellung erreicht. Und es ist diesmal ein sogenannter “Supermond” – ja sogar der größte Vollmond des ganzen Jahres. Er leuchtet aber nur etwa 15 Prozent heller als der durchschnittliche Vollmond und ist lediglich um etwa sieben Prozent größer – kaum erkennbar für den Laien.

Erste Anzeichen des Sommers

Freuen können wir uns auch über die ersten Anzeichen des Sommers im Nordosten: Das Sternbild Herkules folgt dem Bärenhüter, und die nördlichsten Sterne des Sommerdreiecks, die helle Wega in der Leier und Deneb im Schwan, machen sich bemerkbar, vor Mitternacht aber nur recht horizontnah. Erst ab 4 Uhr morgens zeigen sich am Südosthorizont Jupiter und Saturn, gefolgt vom Mars. Das Planetentrio zieht durch das südliche Sternbild Steinbock.

Am Morgen des 16. April zieht der Mond südlich von Mars vorbei und erreicht am 23. April die Neumondphase. Diesmal stört somit kein Mondlicht die Beobachtung des Meteorschauers der „Lyriden”, der besonders vom 16. bis 25. April aktiv ist. Die beste Beobachtungszeit ist frühmorgens vor Beginn der Morgendämmerung. Dann kann man Leuchtspuren dieser in unserer Erdatmosphäre verglühenden Staubkörnchen sehen – aber nur abseits störender Lichter der Stadt.