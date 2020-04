Hamburg. Der legendäre Seemann Knut Hansen ist das „Gesicht“ des Dry Gins, den Martin Spieker und Kaspar Hagedorn in ihrer offenen Destille in Lok­stedt herstellen und abfüllen – 100.000 Flaschen, so das Ziel, sollen es in diesem Jahr sein. „Es gefiel uns einfach, dass Knut Hansen ein ehrlicher Typ war, der sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen ließ“, so die Macher.

Und ein bisschen von ebendieser Gelassenheit kann ja auch in Zeiten von Corona nicht schaden. Kein Wunder also, dass viermal so viele Kunden wie sonst pro Monat üblich den norddeutschen Gin, der aus regionalen Zutaten – neben Wacholder sind das Äpfel aus dem Alten Land sowie Gurken und Basilikum aus einem Hamburger Gewächshaus – gebraut wird, online bestellen. Frei nach dem Motto: Man kann sich diese entbehrungsreiche Zeit auch schöntrinken – aber dann bitte mit einem hochwertigen Produkt, das mit viel Herz und Handarbeit gefertigt wird.

Destille spürt die Corona-Krise stark

„Natürlich spüren wir die Krise auch stark“, sagt Martin Spieker. Der Online-Verkauf, bei dem die Macher den Abendblatt-Lesern mit der Aktion „Genuss für zu Hause“ einen Rabatt von 5 Euro auf die Flasche, die regulär 37 Euro kostet, gewähren, laufe zwar gut. „Aber die Bars und Restaurants, die unseren Gin ausschenken, sind ebenso geschlossen wie die Wein- und Spirituosenläden.“

Mit einer solchen Krise hätten sie, natürlich, nie gerechnet – mit dem riesigen Erfolg ihres Knut Hansen-Gins, für den die beiden Freunde und Geschäftspartner gerade erst Ende Februar bei den World Gin Awards in der britischen Hauptstadt London mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurden, aber auch nicht.

„Das fing an einem Abend in der Schanze mit einer Idee an, wurde zum Hobby und dann zu einem Unternehmen.“ Seit drei Jahren sind die Freunde mit einem der weltbesten Dry Gins, wie ihnen jetzt offiziell von einer Fachjury in einer Blindverkostung bestätigt wurde, am Markt – und die Zahl der Fans wächst. „Das stimmt uns optimistisch für die Zeit nach Corona.“