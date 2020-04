Nordex profitiert von hoher Nachfrage in Europa

Hamburg. Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat im ersten Quartal von einer hohen Nachfrage in Europa profitiert. Insgesamt wurden Auftragseingänge für 352 Turbinen mit 1,64 Gigawatt verzeichnet, teilte das SDax-Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Volumen der fest vereinbarten Neuaufträge um rund 59 Prozent gestiegen. Die stärksten Einzelmärkte in Europa waren Norwegen, Großbritannien, die Türkei und Finnland.

Nordex baut im laufenden Jahr trotz Corona-Unsicherheiten auf seine vollen Auftragsbücher. Bereits im März hatte Konzernchef José Luis Blanco anlässlich der Bilanzvorlage gesagt, dass die Kunden an ihren Projekten festhielten. An den Entscheidungen über die Investitionen habe sich zunächst nichts geändert.