Hamburg. Wer in der Coronakrise gegen das in Hamburg gültige Kontaktverbot oder die Ladenschließungen verstößt, muss ab sofort mit Geldstrafen in Höhe von bis zu 25.000 Euro rechnen. Ein entsprechender Bußgeldkatalog tritt am heutigen Freitag in Kraft.

Der Katalog ist Teil einer Rechtsverordnung, die der Senat ebenfalls heute Nachmittag erlassen will. Die Verordnung soll die bisherigen Allgemeinverfügungen ersetzen und ist zunächst bis zum 19. April befristet. Alle Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens gelten mindestens bis zu diesem Termin.

Bußgeld: Das droht, wenn Sie gegen Coronaverbote verstoßen

Coronavirus in Hamburg: Alle Entwicklungen am 3. April hier im Newsblog:

Polizei Hamburg warnt vor Corona-Verstößen

Auf Twitter warnt die Polizei Hamburg davor, gegen Coronaverbote zu verstoßen. Auch das warme Wetter sollte niemanden dazu verleiten, Kontaktverbote nicht einzuhalten.

Die ab Freitag gültige Bußgeldverordnung werden die Beamten konsequent anwenden, teilte die Polizei mit. Danach muss unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zahlen, wer den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Passanten nicht einhält.

#CoronaHH

Am #Wochenende werden warme Temperaturen & Sonnenschein in #Hamburg erwartet!🌞

Wichtig: Vorsätzliche Verstöße gegen die ab heute gültige Verordnung werden wir konsequent nach dem neuen Bußgeldkatalog ahnden!👮

Pressemitteilung:https://t.co/t4Cqon687V pic.twitter.com/L3LthBPwfF — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) April 3, 2020

Neue Corona-Beratungen für Hamburgs Verbraucher

Die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) weitet ihre in der Coronakrise stark nachgefragten Telefonberatungen massiv aus.

"Ob Probleme mit gebuchten Reisen, abgesagte OP-Termine, Löcher in der Haushaltskasse oder Wuchergeschäfte - gerade in Zeiten wie diesen haben Verbraucherinnen und Verbraucher viele Fragen und benötigen unseren unabhängigen Rat", sagt VZHH-Vorstand Michael Knobloch.

Neu im Angebot ist eine Spezialberatung, für die über www.vzhh.de oder unter Telefon 040/ 24832-107 Termine vereinbart werden können. Die Entgelte werden je nach Dauer der 20 bis 90 Minuten langen Gespräche abgerechnet.

Diese Anliegen werden in der Spezialberatung bearbeitet:

Rechtliche Fragen rund um die Themen Einkauf, Reise, Freizeit, Handwerker, Gewinnspiele oder Partnervermittlungen

Probleme mit Telefon-, Mobilfunk- und Internetanbietern

Gesundheits- und Patientenfragen wie Behandlungsfehler, Arztrechnungen oder verweigerte Leistungen

Fragen zum persönlichen Versicherungsschutz

Schuldenprobleme, Ärger mit dem Konto oder Krediten

Fragen zur Geldanlage und privaten Altersvorsorge

Fragen zu Immobilienfinanzierungen und Probleme mit Bausparverträgen oder Wohn-Riester

Neu ist auch die telefonische Beratung der inzwischen ebenso wie die VZHH-Zentrale für den Publikumsverkehr geschlossenen Quartiersbüros für Harburg/Eißendorf-Ost (040/ 24832-119) sowie für Billstedt, Lurup, Neuwiedenthal und Osdorfer Born (040/ 24832-129). Die Sprechzeiten anderer Beratungsangebote wurden erweitert.

"Fördern & Wohnen" rechnet mit 6300 Corona-Infektionen

"Fördern und Wohnen" (F&W) rechnet in seinem Pandemieplan mit einer Corona-Infektionsrate von mindestens 20 Prozent in seinen Einrichtungen. Das entspricht einer Zahl von mindestens 6300 Infizierten. In den von dem Unternehmen betriebenen Erstaufnahmeeinrichtungen und Wohnunterkünften leben rund 31.500 Geflüchtete und Wohnungslose auf engem Raum.

Laut Auskunft der Sozialbehörde gab es am 30. März bei F&W 273 Verdachtsfälle und 28 Infektionen.

F&W 273 Verdachtsfälle und 28 Infektionen. Betroffen sind 37 der insgesamt rund 120 Standorte. „28 Infektionen klingt nach wenig, aber wir wissen ja um die rasante Ausbreitung“, erklärt Carola Ensslen, Fachsprecherin für Geflüchtetenpolitik der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft.

„Wenn jetzt schon ein Drittel der Standorte betroffen ist, sehe ich eine große Gefahr. Hinzu kommt, dass Personen, die zu Risikogruppen gehören, nicht gesondert geschützt werden. Die Stadt setzt das Leben besonders Schutzbedürftiger aufs Spiel.“ Deshalb müsse die Unterbringung der Menschen umgehend vorbeugend entzerrt werden, um die Infektionsrate zu senken.

So müsse zum Beispiel die Doppelbelegung von Zimmern – mit Ausnahme von Familien – beendet werden. Reservekapazitäten müssten schnell aktiviert und gegebenenfalls neue Kapazitäten geschaffen werden.

Sasha plant Corona-Videos

"Sitzen wir nicht alle im selben Boot?", fragt Sänger Sasha seine Fans auf Instagram. Er selbst sitzt auf dem geposteten Foto in einer Badewanne.

Um sich und seine Follower nun etwas von der Corona-Krise abzulenken, plant der Hamburger Sänger eine Reihe von Acapella-Videos. Den Anfang machte er vergangene Woche bereits mit einer Corona-Version seines Hits "I feel lonely".

Ostergottesdienste werden im Fernsehen übertragen

Die Gottesdienste zu den Osterfeierlichkeiten im Hamburger Michel werden wegen der Corona-Krise im Fernsehen übertragen. Die Kooperation mit dem Fernsehsender Hamburg 1 werde bis einschließlich Ostern fortgesetzt, teilte die Pressestelle der Hauptkirche am Freitag in Hamburg mit.

Im Ostergottesdienst am 12. April um 10 Uhr sind alle zur Aktion „Ein Osterlicht für dich“ eingeladen. Im MichelShop (www.michelshop.de) könne online eine Kerze erworben werden, die am Ostermorgen von Bischöfin Kirsten Fehrs und Hauptpastor Alexander Röder an der Osterkerze entzündet wird.

Am Palmsonntag (5. April) wird der Gottesdienst um 10 Uhr von Pastorin Julia Atze und Stefan Holtmann geleitet, die musikalische Leitung haben Kirchenmusiker Manuel Gera und der Bariton Konstantin Heintel. Karfreitag (10. April) wird der Gottesdienst um 10 Uhr von Hauptpastor Alexander Röder geleitet, Manuel Gera und Nicole Dellabona übernehmen die musikalische Leitung.

Unter dem Motto #verbundenbleiben hatte die Gemeinde neue Angebote und Formate bekannt gegeben, über welche die Gläubigen Zuhause regelmäßig mit Meditationen, Gebeten und Orgelmusik aus dem Michel versorgt werden.

Corona-Isolationsdialysestation in Betrieb

In Hamburg gibt es rund 2000 Patienten, die dreimal wöchentlich eine lebenserhaltende Dialyse in einem Zentrum benötigen. Es handelt um eine Patientengruppe, die durch das Coronavirus besonders gefährdet ist. Durch ihre Nierenkrankheit sind Patienten abwehrgeschwächt. Außerdem haben sie oft zusätzliche Erkrankungen, wie Hochdruck und Diabetes und können nicht zu Hause bleiben, um sich so vor Ansteckung zu schützen.

Wie die Hamburger Nierenexperten mitteilen, haben sich alle Praxen, die Dialysen durchführen, untereinander vernetzt und können entweder am eigenen Standort oder in Kooperation mit benachbarten Einrichtungen Isolationsdialyseplätze für Patienten anbieten, die positiv auf das Virus getestet wurden. So ist zum Beispiel am Medizinischen Versorgungszentrum Diaverum Dialyse Alter Teichweg seit letzter Woche eine Corona-Isolationsdialysestation in Betrieb, um infizierte Patienten mittels Isolationstransport getrennt von anderen Patienten zu behandeln.

NDR veranstaltet Corona-Thementag

Mit dem Thementag "Kultur trotz Corona" möchte der NDR am Sonnabend seinem Publikum die Kultur nach Hause bringen und Künstlern aus Norddeutschland eine virtuelle Bühne bieten. Mit dabei sind unter anderem das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Alan Gilbert, Stefan Gwildis, Anna Depenbusch und Burghart Klaußner. Angekündigt wurde, den ganzen Norden das Lied „La Paloma“ singen zu lassen: der NDR Chor liefert dazu vorab die Vorlage.

Auch die Radio- und Regionalprogramme stellen teils unbekannte Künstler aus Norddeutschland vor, bieten Poetry Slam, Theater und Wohnzimmerkonzerte. Das gesamte Programm kann unter www.NDR.de/kulturtrotzcorona aufgerufen werden.

Airbus liefert Schutzmasken für Hamburg

Mehrmals ist Airbus bereits nach Asien geflogen, um Schutzmasken aus China nach Europa zu holen. Mehr als sechs Millionen Stück sollen es sein. Nun ist der erste Teil von ihnen von Toulouse nach Hamburg geliefert worden.

Aus einem Beluga-Transporter wurden mehrere Flugzeugcontainer gefüllt mit Kartons, in denen Schutzmasken sind, ausgeladen. Das ist auf Videomaterial des Konzerns zu sehen. Die Masken sollen an Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen verteilt werden, um bei der Bekämpfung der Coronapandemie zu helfen. Weitere solcher Transportflüge seien geplant, hieß von Airbus.

Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt auch in Corona-Zeiten

Bisher meldet die zentrale Notaufnahme der Frauenhäuser noch keine gesteigerte Nachfrage. Sollte sich das ändern, könne jedoch schnell reagiert werden, teilte die Sozialbehörde mit. Auch Frauen mit einer Corona-Infektion würden in Frauenhäusern aufgenommen, dort entsprechend isoliert und betreut. Bislang sei ein solcher Fall jedoch noch nicht eingetreten.

„Gewaltbedrohte und betroffene Frauen sind in Zeiten von Kontaktverboten und Schließung von Angeboten im öffentlichen Raum in einer Extremsituation. Ihnen fehlen die Auswege aus Konfliktsituationen. Umso wichtiger ist es, sich früh Hilfe zu holen", sagt Sozialsenatorin Melanie Leonard (SPD).

Hamburger Fachberatungsstellen bieten nun eine umfassende telefonische Beratung an: Wer Hilfe benötigt, soll das Hilfstelefon „Gewalt gegen Frauen“ anrufen – es ist telefonisch unter 08000 116 016 und via Online-Beratung Tag und Nacht erreichbar.

Bürgermeister verlängert Corona-Verbote in Hamburg

Bürgermeister verlängert Corona-Verbote in Hamburg

Kommt das Betretungsverbot für das Alte Land?

In einigen Tagen dürfte im Alten Land wegen des milden Winters bereits die Obstblüte beginnen - traditionell eine Zeit um Ostern, in dem besonders viele Ausflügler aus Hamburg oder anderen Regionen in das große Anbaugebiet an die Elbe fahren. Doch in diesem Jahr sind sie nicht gerade willkommen.

So fordert der Landrat im Kreis Stade, Michael Roesberg (parteilos), jetzt in einem Appell dazu auf, zu dieser Obstblüte und auch zu Ostern nicht zu kommen und erst wieder im September zur Ernte einen Ausflug ins Alte Land zu unternehmen. Roesberg: „Wer an den Ostertagen einen Ausflug an die Elbe oder ins Alte Land plant, hat die Verhaltensregeln in Corona-Zeiten nicht verstanden und verhält sich falsch.“

Ausflügler aus Hamburg oder anderen Regionen sind über die Ostertage im Alten Land nicht willkommen.

Foto: picture alliance/imageBROKER

Offensichtlich hatten sich besorgte Bürger zuvor an die Kreisverwaltung gewandt, weil sie zu Ostern nun einen Ansturm von Besuchern gerade aus Hamburg befürchten, wie das Abendblatt erfahren hat.

Satt sich ins Auto zu setzen, sollte man jetzt besser einen Spaziergang ums Haus oder im eigenen Viertel unternehmen, empfiehlt Roesberg in einer offiziellen Mitteilung des Landkreises von diesem Freitag und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass in Niedersachsen auch gerade diskutiert werde, touristische Ziele mit einem Betretungsverbot zu belegen.

Schleswig-Holstein verbietet Würstchenbuden und Eiswagen

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat die Schutzmaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus in Teilen verschärft. Wie die Staatskanzlei am Freitag mitteile, müssen mobile Verkaufsstände wie Würstchenbuden, Eis- oder Kaffeewagen schließen. Wochenmärkte sind davon ausgenommen, also weiterhin erlaubt.

Die Regierung bekräftigte, dass Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des Landes untersagt sind. Das gelte nicht für Tagesreisen innerhalb des Landes sowie Spaziergänge und -fahrten.

Ein neuer Runderlass an die Gesundheitsämter regelt nun vor allem Betretungsverbote für Kitas, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeheime. Hier werden die verschärften Besuchsverbote der letzten Tage um weitere Regelungen zur Bewohneraufnahme in Pflegeheime ergänzt.

So sollen auch künftig Neuaufnahmen in Pflegeheime möglich sein, aber erst nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Hierfür müssen die Einrichtungen Voraussetzungen schaffen oder Ausweicheinrichtungen nutzen. Auch die Bewohner müssen verpflichtet werden, bei Spaziergängen den Kontakt zu Nichtbewohnern zu unterlassen.

Netzwerk „Recht auf Stadt“ kritisiert Bußgeldkatalog

Das Hamburger Netzwerk „Recht auf Stadt“ hält den beschlossenen Corona-Bußgeldkatalog des Senats für ungerecht. Er treffe insbesondere Menschen, die weniger privilegiert sind.

Familien, die in ärmeren Stadteilen und damit dichter aneinander wohnen, seien deutlich stärker belastet als Familien in wohlhabenderen Stadtteilen. Die Maßnahmen träfen daher eher diejenigen, die wirtschaftlich schlechter aufgestellt sind.

Das Netzwerk kritisiert zudem die Löhne für Pflegearbeit, den Umgang mit Obdachlosen und Geflüchteten und die ihrer Ansicht nach zu niedrigen finanziellen Hilfen für Betriebe und Freiberufler.

1448 Coronainfektionen in Schleswig-Holstein – 15 Tote

Die Zahl der in Schleswig-Holstein bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf 1448 gestiegen. Damit wurden bis Donnerstagabend 105 Fälle mehr erfasst als am Vortag, teilte die Landesregierung am Freitag mit. Die Zunahme fiel im Vergleich zum Vortag um 14 Fälle höher aus. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich von 12 auf 15.

Im Herzogtum Lauenburg, im Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Kreis Nordfriesland seien Menschen gestorben.

200 Menschen sind oder waren demnach seit Beginn der Epidemie in klinischer Behandlung und damit 18 mehr als nach der Zählung bis Mittwoch. Aktuell werden 145 Corona-Patienten in Kliniken behandelt.

Wegen Corona: Osterfeuer im Norden abgesagt

Im Norden Deutschlands brennen in diesem Jahr keine Osterfeuer. Die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Verbote und Einschränkungen gelten auch an den Osterfeiertagen. Damit sind in Schleswig-Holstein die großen Osterfeuer auf öffentlichen und privaten Geländen untersagt, wie Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband erklärte.

Wegen der Corona-Pandemie fallen dieses Jahr die traditionellen Osterfeuer im Norden aus.

Foto: dpa Picture-Alliance

Nur auf Privatgrundstücken sind kleine Feuer erlaubt. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass nur naturbelassene Hölzer verbrannt und das Kontaktverbot beachtet werde, sagte Hans-Martin Slopianka vom Kreis Nordfriesland. „Gäste einladen ist also verboten.“ Auch die traditionelle Ostereiersuche dars fich nur auf den eigenen Garten beschränken.

In Hamburg hat die Gesundheitsbehörde bis Ende April alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen untersagt. Das gelte auch für Osterfeuer, hieß es.

Viele Freiwillige in Hamburgs Gesundheitsberufen

In Hamburg haben sich bereits mehrere hundert Freiwillige für Gesundheitsberufe bei der Stadt gemeldet, um die Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Behörden in der Corona-Pandemie unterstützen zu können. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde haben sich bis Ende März bereits 815 Freiwillige registriert.

Der Anteil an freiwilligen Ärztinnen und Ärzten sowie Medizinstudentinnen und -studenten liege bei etwa 75 Prozent. Der der Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte bei etwa 20 Prozent. "Der Rest kommt aus anderen Gesundheitsberufen."

Krankenhausärzte werden in die Bedienung eines Beatmungsgerätes eingewiesen: In Hamburg melden sich immer mehr Freiwillige, um in der Coronakrise im Gesundheitswesen auszuhelfen.

Foto: dpa

Berufserfahrung, Alter und möglicher Arbeitsumfang, die ehrenamtliche Bereitschaft und die arbeitsvertraglichen Wünsche seien bei den Freiwilligen sehr unterschiedlich. "Daher ist eine direkte Kontaktaufnahme mit den Freiwilligen und eine genaue Abstimmung mit den Bedarfsträgern im Zuge der Vermittlung unerlässlich und bedarf mehrerer Arbeitsschritte, bis die Vermittlung abgeschlossen ist."

Die Gesundheitsämter der sieben Bezirke werden den Angaben zufolge bereits von 33 Medizinstudierenden unterstützt. Sie identifizieren beispielsweise Kontaktpersonen von Covid-19-Erkrankten, nehmen Kontakt auf und übernehmen Information, Betreuung und medizinische Kontrollen bei häuslicher Isolation. Dieses Programm soll weiter ausgebaut werden. Für diesen Bereich gebe es bereits mehr als 150 weitere Bewerbungen.

Händlerin startet Initiative für Obdachlose

Frau Graumann aus Hummelsbüttel wollte nicht mehr nur hingucken und andere bedauern, sondern aktiv Hilfe leisten. Kurz entschlossen schritt die 63 Jahre alte Einzelhandelskauffrau und Altenpflegerin zur Tat, kaufte mehr ein als sonst. "Man muss teilen können“, dachte sie sich.

Zu Hause schmierte sie Brote mit Käse und Wurst, packte ein Salatblatt dazwischen ("Das Auge isst mit"), kochte Kaffee und fuhr mit ihrem Citroen C2 Richtung Reeperbahn. An der Ecke Hamburger Berg verteilte sie - ausgestattet mit Mundschutz und Handschuhen - Stullen, Obst, Wasserflaschen und Heißgetränke an Obdachlose.

"Wir Hanseaten wissen doch, was Anpacken ist", meint Angelika Graumann. Von Freunden wird die engagierte Hamburgerin "Angy" genannt. Das aktuelle Elend ohnehin notleidender Mitmenschen bewog sie, auch in ihrem Bekanntenkreis Unterstützung für die Ärmsten der Gesellschaft zu erbitten.

Mit Erfolg. "Da die meisten Suppenküchen und Aufenthaltsräume für Obdachlose derzeit geschlossen sind, stecken viele in einer verzweifelten Lage", sagt sie. "Sie haben schlicht und ergreifend Hunger."

Mit ihrem Handy drehte sie einen kurzen Film und verbreitete ihn: "Damit man die Dringlichkeit deutlich sehen kann." Wer Frau Graumann bei ihrer Aktion unterstützen möchte, mit Geld oder Waren, kann via WhatsApp (0173-95 22 956) Kontakt aufnehmen.

Die Bilder zur Coronakrise in Hamburg und dem Norden:

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey

Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey

„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey



Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey

Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey

Abgesperrte Trimmdich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey

Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius/dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible



Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services



Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa



Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa

Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa



Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Corona-Krise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor



Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia

Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: Riefenstahl

Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia

Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa



Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News



Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News

Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning



Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa

Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Insa Gall / HA



Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa



Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services



Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat



Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus. Foto: Markus Scholz / dpa

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa



Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa



Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: - / dpa



Dramatischer Container-Rückgang im Hafen erwartet

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise schlagen sich jetzt deutlich in der Schifffahrt nieder: Die Reedereien passen ihre Schiffsabfahrten dem geringeren Transportaufkommen an. Innerhalb weniger Tage habe sich die Anzahl der gestrichenen Abfahrten verdreifacht, meldet der Branchendienst ShippingWatch.

Der Verbund The Alliance, bestehend aus der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, dem Zusammenschluss der japanischen Reedereien Ocean Network Express (One), der südkoreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine (HMM) sowie der taiwanesischen Yang Ming, hat mitgeteilt, im April zahlreiche Schiffsabfahrten abzusagen. Insgesamt werden 20 bis 25 Prozent der Dienste eingestellt.

Im für den Hamburger Hafen wichtigen Transatlantik-Dienst sind es vier Schiffsabfahrten, die wegfallen. So berichten auch HHLA-Mitarbeiter des Containerterminals Altenwerder, dass sie im Transport mit der Ostküste der USA noch gut zu tun hätten, sich aber auf deutliche Rückgänge einstellen würden.

Auch Hapag-Lloyd hat mitgeteilt, dass nach dem Rückgang des Infektionsgeschehens in China, das Ladungsaufkommen zwischenzeitlich wieder gewachsen sei. "Da aber der Konsum in Europa nun stark zurückgeht, wird wieder weniger geordert“, so ein Sprecher.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen seine Kunden auf große Einschnitte vorbereitet. "Wir erwarten in den kommenden Monaten signifikante Effekte durch das Virus auf die Containerverkehre und werden im Falle ihres Eintritts Änderungen an unserem Netzwerk vornehmen", hieß es in einem Kundenschreiben.

Informationen zum Coronavirus:

Philharmoniker spenden für Musiker-Kollegen

Die Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters beteiligen sich an zwei Hilfsfonds für freischaffende Musikerinnen und Musiker. Sie spenden 12.000 Euro aus der Orchesterkasse an die Initiativen von Deutscher Orchesterstiftung und Hamburgischer Kulturstiftung.

Hintergrund des finanziellen Engagements sind die durch die Coronakrise hervorgerufenen Ausfälle von Konzert- und Kulturveranstaltungen, die bei freiberuflichen Musikern zu teilweise existenzbedrohenden Einnahmeverlusten führen. Da die großen staatlichen Klangkörper "regelmäßig mit Gastkünstlern aus der freien Szene arbeiten", sei der Wunsch nach solidarischer Unterstützung entstanden.

"Uns ist es ein großes Bedürfnis, unsere freischaffenden Kollegen in dieser schweren Krise zu unterstützen. Solidarität und Zusammenhalt sind uns in dieser Zeit besonders wichtig“, sagt Thomas Rühl vom Orchestervorstand des Philharmonischen Staatsorchesters.

Hier geht es zu den Corona-Konzerten beim Abendblatt

Speziell die Spende an die Hamburgische Kulturstiftung wollen die Musiker als "eine direkte Hilfe für die freischaffende Szene in der eigenen Stadt“ verstanden wissen. Dafür hätten sich die drei großen Hamburger Klangkörper als Spender zusammengetan: Neben den Philharmonikern seien auch das NDR Elbphilharmonie Orchester sowie die Symphoniker beteiligt.

Die Hamburger Corona-Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2.500 € (Hamburg), 9.000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1–5 Mitarbeiter: 5.000 € (HH), 9.000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6–10 Mitarbeiter: 5.000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11–50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51–250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

Der Corona-Newsblog vom 2. April