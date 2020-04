Hamburg. Der weltweit bekannte Survival-Experte Rüdiger Nehberg ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte sein Verein Target am Donnerstagabend mit. Nehberg machte sich als als Abenteurer, aber vor allem als Menschenrechtsaktivist einen Namen. So setzte er sich unter anderem für indigene Völker und gegen Genitalverstümmelung ein.

Nehberg schrieb zahlreiche Bücher und trug beispielsweise das Schicksal der Yanomami-Indianer in die Öffentlichkeit, die im Amazonas-Gebiet leben und deren Lebensgrundlage bedroht ist. Anfang der Achtzigerjahre wnaderte er von Hamburg nach Oberstdorf und aß nur das, was er am Wegesrand fand. Später überquerte er zweimal mit einem Tretboot und einem Floß den Atlantik.

Der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Rüdiger Nehberg lebte zuletzt mit seiner Frau in Rausdorf im Kreis Stormarn.