Hamburg. Gegen die geplanten Sonder­regelungen beim diesjährigen Abitur wegen der Coronakrise regt sich zunehmend Widerstand. Für besonderen Unmut sorgt das Sportabitur. Weil nach Angaben der Hamburger Schulbehörde derzeit nicht absehbar ist, ob die praktischen Anteile der Abiturprüfung im Sport durchgeführt werden können. sollen die Abiturienten eine Prüfung in ihrem Ersatzfach, in der Regel Biologie, ablegen.

Anwalt hält die Regelung zum Sportabitur für rechtswidrig

Die vorgeschlagene Lösung zur sportpraktischen Prüfung des Abiturs lehnt die Hamburger Elternkammer ab. Die Regelung zur Wahl des Ersatzfaches im Fach Sport sei sicherlich nicht für eine Pandemie, sondern beispielsweise für den Fall einer Verletzung des Prüflings gedacht. Die Entscheidung der Behörde widerspreche der von Senator Ties Rabe (SPD) getätigten Äußerung „Keine Schülerin und kein Schüler sollen Nachteile aus der jetzigen Situation haben“. Die Prüflinge müssen sich nun nicht nur in einem anderen als ursprünglich geplantem Fach prüfen lassen, sondern auch erhöht zu gewichtende Semesterergebnisse in das Abitur einbringen.

Auch von juristischer Seite gibt es Widerspruch. Der Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Christian Reckling, hat bereits mehrere Mandanten, die gegen diese Regelung klagen wollen. Der Anwalt hält die Lösung für rechtswidrig: "Die Ersatzregelung ist mehr als befremdlich, erstens, weil die Schüler viel zu wenig Zeit haben, um sich auf die schriftliche Ersatzprüfung vorzubereiten. Zweitens dürfte dafür wohl keine gesetzliche Grundlage vorhanden sein und drittens wäre eine solche Regelung nur denkbar, wenn Schule und Prüflinge damit einverstanden wären." Bislang seien aber noch keine gerichtlichen Schritte eingeleitet worden.

Die Schulbehörde kündigt weiterhin an, dass sie bis zum Wochenende die Möglichkeiten für die Sportpraktischen Abiturprüfungen genauer darstellen wird. Sprecher Peter Albrecht: „Ich bin sicher, dass wir für die offenen Fragen der Sportpraktischen Abiturprüfungen Lösungen finden werden, mit denen die meisten Prüflinge sehr zufrieden sein werden.“

Eltern machen sich Sorgen wegen der Ansteckungsgefahr in Prüfungssituationen

Die Elternkammer Hamburg hat Zweifel an der Durchführbarkeit der Abiturprüfungen und fordert, dass sämtliche Prüfungen auf den spätest möglichen Termin gelegt werden. Die von der Schulbehörde festgelegten Prüfungsbedingungen sieht die Elternkammer kritisch, weil sie weder eine faire Vorbereitung und Durchführung, noch einen ausreichenden Gesundheitsschutz für Prüfungsbeteiligte gewährleiste. Sichere Hygienebedingungen seien nicht nur in den Prüfungsräumen, sondern auch auf Toiletten und Zuwegungen zu gewährleisten. Auch der Weg zum Prüfungsort müsse in Anbetracht der Verkehrsmittel Berücksichtigung finden. Diese Möglichkeit sieht die Elternkammer zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Prüfungsstörungen durch Niesen oder Husten können zudem auch nicht ausgeschlossen werden. Diese Situation wäre für alle Beteiligten unzumutbar und könnte demnach sich nachteilig auf das Prüfungsergebnis auswirken. Gut 60 Prozent der Eltern von Prüflingen erklärten in einer aktuell von der Elternkammer durchgeführten Umfrage, dass sie sich wegen der Ansteckungsgefahr in Prüfungssituationen Sorgen machen. Die Elternkammer plädiert daher für den spätestmöglichen Termin, um ein Maximum an Planungssicherheit für die Prüfungsbeteiligten zu erwirken.

Auch dem Verzicht auf die Zweitkorrektur könne man unmöglich zustimmen, sagt die Elternkammer. Dieses Qualitätssicherungsinstrument für die Bewertung von Prüfungsleistungen aufzugeben, bedeutete den Abschluss zu entwerten und widerspreche dem Gebot der Fairness.