Mann leicht verletzt: Mutmaßlich illegales Autorennen

Lübeck. Ein Autofahrer ist am späten Mittwochabend in Lübeck von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baustelle gefahren. Die Polizei vermutet ein illegales Autorennen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Der 31-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos, das am Rennen teilgenommen haben soll, sei vom Unfallort geflüchtet. Die Ratzeburger Allee war für über eine Stunde voll gesperrt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 30 000 Euro.