Verbrannte menschliche Überreste in Volsemenhusen gefunden

Volsemenhusen. Nach dem Brand eines historischen Reetdachhauses in Volsemenhusen im Kreis Dithmarschen sind bei der Suche nach der Bewohnerin verbrannte Überreste eines Menschen gefunden worden. Rechtsmediziner sollen die Leichenteile untersuchen - unter anderem, um eine zweifelsfreie Identifikation vornehmen zu können, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Mittwoch mitteilte. Das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert wurde am Samstag vollständig zerstört. Die 54-Jährige und ihr Hund wurden vermisst. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in Millionenhöhe. Erkenntnisse zur Brandursache gab es zunächst nicht.