Hamburg. Nach dem Mord an Rentner Harry P. hat die Polizei einen 54 Jahre alten Mann festgenommen. Er ist ein langjähriger guter Bekannter des Opfers gewesen. Am Dienstag wurde er in seiner Wohnung am Wilhelm-Strauß-Weg verhaftet.

Der Haftbefehl lautet auf Mord. Aus Habgier soll der Änderungsschneider den Rentner getötet haben.

Harry P. war am 22. März, einem Sonntag, tot in seiner Wohnung an der Mokrystraße entdeckt worden. Ein Bekannter hatte zuvor die Polizei gerufen, weil der Rentner sich über Tage nicht gemeldet hatte. Zunächst hatte der Bekannte vermutet, dass ein Notfall vorliegt. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung aufgebrochen hatte, entdeckten Polizisten die Leiche des 83-Jährigen.

Rentner ließ seinen Mörder wohl in die Wohnung

Auf die Spur des mutmaßlichen Täters war die Mordkommission gekommen, weil die Ermittler schnell davon ausgingen, dass er aus dem Umfeld des Opfers stammt. Die Wohnungstür war nicht aufgebrochen worden. Offenbar hatte der Rentner seinen Mörder freiwillig in die Wohnung gelassen.

Dort war Harry P. dann erwürgt oder stranguliert worden. Anschließend hatte der Täter offenbar Behältnisse in der Wohnung nach Geld und Wertgegenständen durchsucht.

Bei den Ermittlungen geriet der Änderungsschneider ins Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl. Zielfahnder lokalisierten den Mann und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seiner Änderungsschneiderei stellten die Ermittler Beweismittel sicher.