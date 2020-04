Kurt-Magnus-Preis 2020 für Eva Schulz und "Deutschland3000"

Hamburg. Die Journalistin Eva Schulz, das Gesicht und die Stimme des jungen Politik-Podcasts "Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz" erhält in diesem Jahr den Kurt-Magnus-Preis. Die Auszeichnung gilt als bedeutendster Nachwuchsförderpreis der ARD für junge Radiojournalistinnen und -journalisten. Eva Schulz erhält den mit 7000 Euro dotierten ersten Preis, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch in Hamburg mit.

"Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz" wird federführend von N-JOY vom NDR für die jungen Radioprogramme der ARD und für funk - das junge Videoformat von ARD und ZDF – produziert. Die Journalistin trifft dabei Menschen, die mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken, unter anderem waren schon Clueso, Dunja Hayali, Philipp Amthor und Sara Nuru zu Gast. Der Kurt-Magnus-Preis wird alljährlich von der Dr.-Kurt-Magnus-Stiftung verliehen. Die Federführung für die Preisverleihung liegt beim Hessischen Rundfunk, bei dem Kurt Magnus bis zu seinem Tod 1962 Vorsitzender des Verwaltungsrats war.