UKE-Schmerzforscher erhält 2,5 Millionen Euro Förderung

Hamburg. Der Hamburger Forscher Christian Büchel erhält für seine Untersuchungen im Bereich der Schmerzchronifizierung in den kommenden fünf Jahren einer Förderung in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro vom Europäischen Forschungsrat. Das teilte das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) mit, an dem der auf Schmerzforschung spezialisierte Professor tätig ist.

In seinem Projekt "PainPersist" geht Büchel den Mechanismen nach, wie akute in chronische Schmerzen übergehen können. "In sehr vielen Fällen werden Schmerzen chronisch, obwohl der initiale Auslöser der Schmerzen längst erfolgreich behandelt werden konnte", sagte der Direktor des Instituts für Systemische Neurowissenschaften des UKE.

In groß angelegten Studien sollen Methoden getestet werden, die eine solche Chronifizierung der Schmerzen verhindern. In Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Schmerzgesellschaft rund zwölf Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen.