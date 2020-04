Schmuddelwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Hamburg/Kiel. Die kommenden Tage werden in Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt, regnerisch und windig. Am Mittwoch werden tagsüber Höchsttemperaturen von 9 Grad Celsius erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Von Norden her ziehe ein leichter Regen auf, an der Nordseeküste seien Schauer möglich. Am Donnerstag verdichten sich die Wolken bei maximalen Temperaturen von 10 Grad weiter, so die Prognose. Es werde zudem zunehmend windiger. Am Freitag erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaftes Wetter mit gelegentlichen Schauern und leichtem Wind - bei maximal 9 Grad.