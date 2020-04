Hamburg. Für den Schutz älterer Menschen hat Hamburg im Kampf gegen das Coronavirus ein bis zum 30. April gültiges allgemeines Besuchsverbot für Pflege- und Behinderteneinrichtungen erlassen.

Der Corona-Newsblog für Hamburg vom Dienstag (31.03.)

Außerdem hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Bevölkerung auf die Verlängerung des Kontaktverbots über den 5. April hinaus vorbereitet.

Coronavirus: Bürgermeister Tschentscher zur Lage in Hamburg

Derweil sind nach dem Start der "Hamburger Corona Soforthilfe" (HCS) die ersten Anträge von Unternehmern, Solo-Selbständigen und Vereinen auf den Fördermittel der IFB-Bank positiv beschieden worden.

Coronavirus in Hamburg: Alle Entwicklungen am 1. April hier im Newsblog:

Innovativ: Desinfektionsmittel statt Gin

Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul" hat mit Hilfe einer Apotheke aus Wandsbek ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Statt Spirituosen wird in der Destillerie in Zeiten der Coronakrise Desinfektionsmittel gemischt und abgefüllt. "Das ist für uns eine Bürgerpflicht, jetzt einzuspringen. Wir wollen einen kleinen Teil dazu beitragen, die Versorgungslücke mit Desinfektionsmittel zu schließen“, sagt Stephan Garbe, Geschäftsführer von "Gin Sul".

1000 Liter will Garbe gemeinsam mit Apotheker Holger Gnekow am Mittwoch in den Handel bringen. Der Apotheker besorgte Wasserstoffperoxid und Glycerol, das neben dem Ethanol für die Produktion von Desinfektionsmittel benötigt wird. Außerdem kontrollierte er den Mischvorgang und half beim Abfüllen mit. In seiner Apotheke in Wandsbek will Gnekow die knapp 3000 Fläschen an Praxen, Heime und Pflegedienste verkaufen. "Wir haben eine ganz starke Nachfrage nach Desinfektionsmittel, weil auf dem Markt die herkömmlichen nicht mehr verfügbar sind", sagt der Apotheker.

Rafael Viera (M.), Destillateur in der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", beim Abfüllen von Desinfektionsmittel in den Räumen der Bahrenfelder Destillerie.

Die Pandemie trifft "Gin Sul" so wie andere Unternehmen hart. "Uns hat die Coronakrise total kalt erwischt, uns ist das ganze Geschäft weggebrochen“, sagt Garbe. Großabnehmer wie Restaurants und Bars hätten ihre Bestellungen ausgesetzt. Die Krise wolle man jetzt für etwas Gutes und Sinnvolles nutzen, dabei gehe es Garber und Gnekow weniger ums Geschäft.

Seit mehreren Wochen produzieren laut Gnekow sehr viele Apotheken in Deutschland ihr eigenes Desinfektionsmittel - in kleinen Laboren oder im großen Stil. Dass Apotheken dazu überhaupt berechtigt sind, regelt eine entsprechende Allgemeinverfügung des Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin von Anfang März. Die Rezeptur für das Desinfektionsmittel komme von der Weltgesundheitsorganisation.

Gnekow hofft, dass sich die Versorgungslage bald verbessere und große Firmen aus der Chemie und Pharmazie vermehrt auf die Produktion von Desinfektionsmittel umstellten. "Bis dahin sind phantasiereiche Lösungen und Apotheken gefragt - und dass man pragmatisch an die Sache rangeht", so Gnekow.

Über ein Dutzend Infizierte in Hamburger Pflegeheim

In dem Pflegeheim "Alsterdomizil" in Wellingsbüttel sind mehrere Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Dienstag gegen 17.15 Uhr rückte daher die Feuerwehr auf Geheiß des Gesundheitsamts mit zehn Einsatzkräften und einem Arzt zu der Seniorenresidenz aus.

Da bei den Betroffenen, die zuvor über Unwohlsein geklagt hatten, jeweils lediglich leichtere Symptome festgestellt wurden, konnten die Patienten im "Alsterdomizil" bleiben. Dort befinden sie sich in Einzelzimmern unter Quarantäne. Dennis Krämer, Sprecher der Gesundheitsbehörde, sprach gegenüber dem Abendblatt von einer "Vorsichtsmaßnahme".

Um wieviele Fälle es sich genau handelt, konnte die Gesundheitsbehörde am Mittwochmorgen noch nicht sagen. "Es werden über ein Dutzend sein", sagte Feuerwehrsprecher Martin Schneider dem NDR. "Das Pflegeheim und das Gesundheitsamt sind weiter im Austausch", sagte Krämer. Vor Ort würden nun weitere Maßnahmen geprüft.

Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hatte am Dienstag von stadtweit 17 pflegebedürftigen und mit Covid-19 infizierten Seniorinnen gesprochen. Elf von ihnen lebten in ein- und derselben Einrichtung.

Gestern hatte der Senat eine verschärfte Allgemeinverfügung erlassen, über die ein allgemeines Besuchsverbot in Pflege- und Behinderteneinrichtungen bis zum ausgesprochen wurde. Diese Regelung gilt bis einschließlich 30. April.

Prüfer-Storcks: Neue Allgemeinverfügung für Altenheime

In einem Pflegeheim in Tornesch ist die Lage deutlich angespannter: Nach zwei Todesfällen wurden bislang acht weitere Bewohner und sieben Pflegekräfte positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Vitamin B3 und Kieselerde gegen Covid-19?

Mit einer bundesweiten Studie will das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) untersuchen, wie der Verlauf von Covid-19 über die Ernährung verbessert werden kann. Hintergrund des Forschungsprojektes sei der begründete Verdacht, dass Mangelernährung ein wesentlicher Risikofaktor für einen schweren Krankheitsverlauf der Covid-19-Erkrankung ist, gab das Klinikum an. Die Studie starte sofort. In ganz Deutschland sollen rund 1300 ambulante Patienten mit Sars-CoV-2-Infektion einbezogen werden, die leichte bis mittelschwere Symptome aufweisen.

Bei der Studie gehe es um die Wirksamkeit einer molekularen Ernährungsintervention bei Patienten mit einer frühen Covid-19-Erkrankung. Ziel sei es, milde Erkrankungen zu stabilisieren und die Zahl schwerer Verläufe, die eine Sauerstofftherapie im Krankenhaus nötig machen, zu reduzieren. Dazu solle gezielt der Ernährungsstatus der Patienten optimiert werden.

Der Direktor der Klinik für Innere Medizin I, Prof. Stefan Schreiber, habe zusammen mit Kollegen bereits 2012 in einer im Fachblatt "Nature" veröffentlichten Arbeit gezeigt, dass der negative Einfluss einer Mangelernährung auf das Immunsystem insbesondere auf eine einzelne Aminosäure zurückzuführen sei. In Folgestudien sei festgestellt worden, dass molekulare Ernährungsinterventionen im Tiermodell eine reparierende Wirkung für die Immunfunktion haben und ihnen eine wesentliche antientzündliche Wirkung zukommt.

Für die Studie sollen täglich über vier Wochen zwei ernährungsrelevante Interventionen angeboten werden, erläuterte das Klinikum. Die Hälfte der Patienten werde 1000 Milligramm Vitamin B3 bekommen, die andere Hälfte das Heilmittel Kieselerde.