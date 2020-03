Schiffskoch erkrankt: Rettungsaktion in der Elbmündung

Brunsbüttel. Die geplatzte Krampfader eines Schiffkochs hat am Dienstag eine aufwendige Rettungsaktion in der Elbmündung vor Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ausgelöst. Nach Angaben der Hamburger Polizei brachte ein Hubschrauber den Smutje in ein Krankenhaus. Da die Rettungshubschrauber in der näheren Umgebung im Einsatz waren beziehungsweise keine Seilwinde besaßen, wurde der Mann mit dem Helikopter einer Offshore Firma von Bord geholt. Die "Hamburger Morgenpost" hatte zuvor darüber berichtet.