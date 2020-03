Hamburg. Das Hamburger Soforthilfe-Programm (HCS) für von der Coronakrise betroffene Solo-Selbständige, mittelständische Unternehmen und gemeinnützige Vereine ist angelaufen.

Der Corona-Newsblog für Hamburg vom Montag (30.03.)

Am Dienstag soll die Stadt nach Abendblatt-Informationen außerdem eine erweitere Allgemeinverfügung bekanntgeben.

Coronavirus in Hamburg: Alle Entwicklungen hier im Newsblog:

Hamburg bei Infektionen bundesweit führend

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 120,3 bundesweit noch immer die meisten Covid-19-Infektionen. Im Bundesschnitt waren es bis Dienstagvormittag 75,3.

In ganz Deutschland sind bis dahin 62.608 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Schleswig-Holstein: Zahl der Corona-Toten steigt

Die Zahl der Corona-Toten in Schleswig-Holstein hat sich um zwei auf neun erhöht. Laut Kieler Landesregierung handle es sich um jeweils ein Todesopfer in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen hat sich demnach bis Montag einschließlich um 82 auf 1135 erhöht. Das ist ein Anstieg um 7,2 Prozent. 146 Menschen sind oder waren demnach seit Beginn der Epidemie in klinischer Behandlung und damit 18 mehr als nach der Meldung vom Vortag.

Zu den in der Statistik erfassten neun Todesfällen zählt auch ein Mann aus Schleswig-Holstein, der als Tourist in Ägypten war und dort starb.

Soforthilfe HCS in Hamburg gestartet

Um kurz vor Mitternacht war es soweit: Die Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) über die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB), auf die von der Krise betroffene Unternehmer der Stadt so sehnlich gewartet hatten, ist am späten Montagabend gestartet.

Um 23.57 Uhr habe es schließlich geklappt und sei dann gut angelaufen, sagte eine Sprecherin der Wirtschaftsbehörde (BWVI). Es habe bereits viele positive Rückmeldungen gegeben. In der ersten Dreiviertelstunde gab es demnach über 1000 Registrierungen und mehr als 120 Anträge.

Hamburger Unternehmer können nun Anträge auf die Corona-Soforthilfe (HCS) stellen.

Foto: Imago/Peter Widmann

Auf der Internetseite www.ifbhh.de können nun ab sofort die Anträge per Online-Formular gestellt werden. Antragsberechtigt sind in Hamburg gemeldete Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Institutionen, Solo-Selbständige und Künstlerinnen und Künstler, die von der Hamburger Allgemeinverfügung zu Gechäftsschließungen betroffen sind. Förderbedarf können aber auch alle Gewerbetreibenden, Unternehmen und Solo-Selbständige anmelden, die infolge von Corona einen Umsatzeinbruch nach dem 11. März hatten.

Die Freischaltung der Seite sei durch einen "Kraftakt aller Beteiligten" erfolgt, wie es seitens der BWVI hieß. Gearbeitet an dem digitalen Antragsformular hätten demnach IT-Experten der Hamburger IFB und des Softwareentwicklers SAP.

Aufgrund der zu erwartenden Ansturms mit rund 100.000 Anträgen appellieren Senat und IFB an Unternehmer, die "nicht zwingend" auf die sofortige HCS-Bewilligung angewiesen sind, mit der Beantragung nach Möglichkeit "noch ein paar Tage zu warten". So könne die Kapazität der Internetseite besser gesteuert werden. "Niemand muss Sorge haben, nicht mehr berücksichtigt zu werden, wenn er einige Tage später den Antrag stellt", hieß es, und: "Kein Antragsteller mit Antragsberechtigung muss Sorge haben, dass er leer ausgeht, Geld ist im Rahmen dieses Fördertopfs genug da."

Die HCS ergänzt mit ihren direkten Zuschüssen (Fördervolumen von deutlich über 300 Millionen Euro) die gerade erst beschlossenen Soforthilfen des Bundes zielgerichtet. Die Bundesmittel stehen für Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern (in Vollzeitäquivalenten) bereit. Darüber hinaus springt nun Hamburg ein. Weitere Infos über die Hotline-Nummern 115 und 040/ 42828 1500 sowie einen ständig aktualisierten Q&A-Katalog auf der IFB-Seite.

Die Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2.500 € (Hamburg), 9.000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1-5 Mitarbeiter: 5.000 € (HH), 9.000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6-10 Mitarbeiter: 5.000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11-50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51-250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD) freut sich, über die HCS nicht nur Solo-Selbständigen und dem Mittelstand helfen zu können, sondern auch gemeinnützigen Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform. "Auch viele Vereine werden daher antragsberechtigt sein", sagte der Dressel: "Für ein soziales Hamburg tragen sie alle viel bei, auch sie dürfen wir in dieser Lage nicht allein lassen!"

Backhus startet Corona-Lieferservice

Um die Hamburger mit Backwaren zu versorgen, hat die Hamburger Traditionsbäckerei Dat Backhus am Montag mit der Auslieferung im Raum Eppendorf begonnen.

Angeboten werden die Pakete zum Preis von je 10 Euro. Sie enthalten je nach Wahl fünf gemischte Brötchen oder fünf Knackfrische sowie eine Platte Butterkuchen oder vier Franzbrötchen und zusätzlich ein Doppelback- oder Fitkorn-Brot.

Bestellbar sind sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr unter Telefon 040/ 789770. Die Lieferung erfolgt am Folgetag oder an einem Wunschtermin von 8 bis 12 Uhr.

Weitere Liefergebiete sind geplant. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass das Pilotprojekt in Eppendorf gut angenommen werde, so Backhus-Geschäftsführer Svend Wöhr.

Bischof Heße dankt den Nord-Landeschefs

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße hat das entschlossene Handeln der Landesregierungen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in der Corona-Krise gewürdigt.

In einem Schreiben an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dankt er den Regierungen für ihr "umsichtiges, konsequentes und transparentes Handeln". Das lasse ihn hoffen, "dass wir einen guten Weg durch die Krise finden werden", heißt es.

Kostenlose Scooter für Krankenhauspersonal

Freifahrten für die "Helden des Alltags": Die E-Scooter von Tier stehen in Hamburg Mitarbeitern in den sogenannten systemrelevanten Berufen ab sofort kostenlos zur Verfügung.

Mit dem "Heroes"-Programm möchte das Unternehmen Krankenhauspersonal, Supermarkt- und Apotheken-Angestellte oder auch Polizei und Feuerwehr unterstützen.

Das Angebot gilt in Deutschland, Schweden, Finnland und Norwegen. In Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz hat Tier den Betrieb dagegen vorerst eingestellt.

Die E-Scooter von Tier (Archiv) stehen Krankenhausmitarbeitern und anderen systemrelevanten Beschäftigten in Hamburg ab sofort kostenfrei zur Verfügung.

Foto: Imago/Action Pictures

In Deutschland und damit auch in Hamburg will das Mobilitäts-Unternehmen seine Roller nun verstärkt auch vor Krankenhäusern und anderen Knotenpunkten platzieren.

"Momentan ist der Öffentliche Personennahverkehr für viele Menschen nicht mehr die erste Wahl, und wir bieten hier eine Alternative", sagt Tier-Mitgründer Lawrence Leuschner.

Hier gibt es weitere Informationen zum "Heroes"-Programm von Tier.

Der Anbieter versichert zudem, die Scooter bei der Wartung regelmäßig zu desinfizieren. Auch die Mitarbeiter seien in den Bereichen Hygiene und Social Distancing und geschult worden.

Hagenbeck will Geld von Merkel und Scholz

Der Tierpark Hagenbeck und die anderen deutschen Zoos gehen in die Offensive: Wegen der dramatischen wirtschaftlichen Situation bitten die 56 Mitglieder des Verbandes der Zoologischen Gärten (VdZ), dem auch Hagenbeck angehört, die Bundesregierung um Soforthilfe in Höhe von 100 Millionen Euro.

"Momentan arbeiten wir ohne Einnahmen bei gleichbleibend hohen Ausgaben", heißt es in dem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und den Deutschen Städtetag. Die Zoos müssen nach Allgemeinverfügungen von Bund und Ländern bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Anfang Januar hatte der Tierpark Hagenbeck drei spanische Walrösser bei sich aufgenommen.

Foto: Imago/Chris Emil Janßen

"Anders als andere Einrichtungen können wir unseren Betrieb nicht einfach runterfahren – unsere Tiere müssen ja weiterhin gefüttert und gepflegt werden", sagt VdZ-Präsident Jörg Junhold. Einzelne Zoos hätten bereits einen wöchentlichen Umsatzverlust von etwa einer halben Million Euro.

Viele der bundesweit 180.000 in Zoos gepflegten und gezüchteten Wirbeltiere gehörten zu bedrohten Arten und seien Bestandteil internationaler Erhaltungszuchtprogramme. "Ein möglicher Verlust dieses wertvollen Tierbestandes wäre ein herber Rückschlag für unseren Kampf um den Erhalt der Biodiversität und käme somit einer Katastrophe gleich", sagt Junhold.

Sasha legt Hit in Isolations-Version neu auf

"I feel lonely" von Sasha beschreibt die derzeitige Situation vieler Hamburger in Isolation wohl ziemlich gut. Das fand auch der Sänger und veröffentlichte eine Corona-Version des Liedes auf Instagram.

Bestimmt auch, um sich weniger einsam zu fühlen, nahm sich der Wahl-Hamburger dazu gleich mehrfach auf, packte alle Stimmen in ein Video zusammen und fertig war die Acapella-Version des Liedes.

Gleich sechs Sashas summen, brummen und singen einem entgegen. Einsam fühlt man sich mit diesem Post bestimmt nicht mehr. "Die Isolation macht was mit mir!", schreibt der Musiker zu seiner kreativen Video-Idee.

Wenn dabei Videos wie diese entstehen, dürften sich Fans über die Isolation des Hamburger Sängers freuen.

SH: Eltern erhalten Schul-Beiträge zurück

Auch Eltern von Schulkindern in Schleswig-Holstein sollen nicht auf Kosten für Betreuungen sitzenbleiben, die wegen Schulschließungen im Zuge der Coronakrise weggefallen sind. Darauf machte eine Sprecherin des Bildungsministeriums aufmerksam.

Solche Kosten für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote würden zurückerstattet. Die Mittel sollen unbürokratisch bereitgestellt werden, hieß es.

Bereits am Freitag hatte das Sozialministerium das Gleiche für die Kitas bekanntgegeben, die wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geschlossen wurden.

Nord-Unternehmen fürchten Insolvenzen

92 Prozent der Unternehmen in Norddeutschland spüren negative Auswirkungen auf die Geschäfte durch das Coronavirus. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer Nord (IHK) unter 4500 Unternehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hervor.

Demnach sieht sich sogar jedes fünfte der befragten Unternehmen akut von der Insolvenz bedroht. Rund drei Viertel rechnen für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzrückgängen von mehr als zehn Prozent. Einbußen von mehr als 50 Prozent erwartet sogar rund ein Viertel der Unternehmen. Fast die Hälfte geht von einem teilweisen bis kompletten Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit aus. 40 Prozent der befragten Unternehmen berichten aktuell über Liquiditätsengpässe – dies gefährdet die Existenz zahlreicher Betriebe.

61 Prozent gehen von einem gleichbleibenden Personalbestand aus, aber mehr als jedes dritte Unternehmen (37 Prozent) erwartet einen Personalabbau. Soforthilfen sind dabei aus Sicht von drei Viertel der befragten Unternehmen in der Krise von hoher Relevanz, rund 60 Prozent nennen Steuerstundungen oder die Herabsetzung von Vorauszahlungen als weitere hilfreiche Maßnahmen. Das Kurzarbeitergeld wird von 60 Prozent der Unternehmen als wichtige Unterstützungsmaßnahme genannt.

Die IHK Nord begrüße daher "das schnelle und aktive Vorgehen der norddeutschen Bundesländer" in Bezug auf Hilfen für durch die Krise betroffenen Unternehmen. "Wir hoffen auf eine weitere positive Wirkung der stabilisierenden Maßnahmen wie dem Kurzarbeitergeld und weitere rasche, unbürokratische Unternehmenshilfen: Bedarf und Dramatik sind groß“, sagt Janina Marahrens-Hashagen, Vorsitzende der IHK Nord.

Allerdings sähen sich die vielen norddeutschen Unternehmen mit Betriebsstätten in mehreren Bundesländern etlichen unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Ländern konfrontiert, was zu einer gewissen Verwirrung führen könne. "Diese Situation ist angesichts der Dringlichkeit und notwendigen Umsetzungsgeschwindigkeit durch die Landesregierungen natürlich nachvollziehbar. Bei den kommenden Schritten würden wir uns aber eine stärkere Abstimmung der Maßnahmen in den norddeutschen Ländern wünschen", sagt Marahrens-Hashagen.

"Vor allem sind, sobald es die Lage zulässt, eine koordinierte Exit-Strategie für das Herunterfahren der Beschränkungen und anschließend ein gemeinsames und kraftvolles Konjunkturprogramm für den ganzen norddeutschen Wirtschaftsraum notwendig."