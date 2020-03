Hamburg. Gemeinsam gegen Corona! Der Spendenaufruf des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ mit seiner Initiative „Von Mensch zu Mensch“ hat in der Hansestadt und der Metropolregion überwältigende Reaktionen ausgelöst. Privatleute, Stiftungen und Unternehmen spenden seit dem Wochenende kleine und große Summen, um den Opfern der Epidemie in Hamburg beizustehen. Insgesamt kamen so bereits fast 200.000 Euro zusammen.

Der Verein kauft derzeit von den Spendengeldern Lebensmittelgutscheine bei Handelsketten und gibt diese an gemeinnützige Institutionen weiter. Die Nachfrage ist riesig: Initiativen vom Frauenhaus über die Jugendhilfe bis zu Tafeln, Kirchengemeinden und Sozialkaufhäusern haben um Hilfe gebeten. Schon am ersten Tag wurden mehr als 4500 Gutscheine à 25 Euro angefragt.