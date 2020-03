Hamburg. Vom heutigen Montag gibt es in Hamburg für obdachlose Frauen eine zusätzliche Notunterkunft an der Horner Landstraße. Dies teilte der Hamburger Senat am Montagnachmittag mit.

50 Plätze würden dort aktuell durch das Deutsche Rote Kreuz betreut und durch einen Wachdienst geschützt, heißt es von Seiten des Senats.

Sanitäre Angebote sollen ausgebaut werden

In der Unterkunft an der Horner Landstraße wie auch in allen weiteren Unterkünften für Obdachlose würden während der Coronakrise durch eine angepasste, lockere Belegung die Einhaltung der gebotenen Abstände zwischen den Personen ermöglicht.

Von Mittwoch an sollen laut Senat außerdem zusätzliche Duschgelegenheiten für Obdachlose in einem Schwimmbad zur Verfügung stehen. Sanitäranlagen in Notübernachtungsstätten können weiterhin genutzt werden, Tagesaufenthaltseinrichtungen würden die Wiederaufnahme solcher Angebote vorbereiten.

Eine vollständige Liste der verfügbaren Angebote ist unter hamburg.de/obdachlosigkeit abrufbar. Dort sind auch Angebote zur medizinischen und zur Lebensmittelversorgung aufgeführt.