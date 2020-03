Pärchen nach Einbruch in Baumarkt festgenommen

Hamburg. Ein junges Pärchen ist nach Angaben der Polizei in einem Baumarkt in Hamburg-Bramfeld eingebrochen und hat einen Rasenmäher gestohlen. Der 21 Jahre alte Mann und die 25-jährige Frau seien kurz darauf gefasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sie saßen demnach in einem auffälligen Auto, das auf einem Grundstück neben dem Baumarkt abgestellt war. Im Auto fanden die Beamten neben Einbruchswerkzeug auch mutmaßliches originalverpacktes Diebesgut aus dem Baumarkt, darunter den Rasenmäher. Außerdem stellten sie einen gestohlen gemeldeten fremden Ausweis und Betäubungsmittel sicher.

Das Pärchen steht nach Polizeiangaben im Verdacht, am Sonntag den Metallzaun um den Baumarkt gewaltsam geöffnet und eine Fensterscheibe eingeschlagen zu haben. Die junge Frau soll außerdem einige Tage zuvor bereits einen Diebstahl in dem Baumarkt begangen haben. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die beiden Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.