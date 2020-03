2214 bestätigte Corona-Infektionen in Hamburg

Hamburg. In Hamburg sind erneut zwei Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Bei den Toten handelt es sich um einen 63- und einen 66-Jährigen, wie die Gesundheitsbehörde am Montag in Hamburg mitteilte. In beiden Fällen sei die Covid-19-Erkrankung den rechtsmedizinischen Untersuchungen zufolge die Todesursache gewesen. Damit ist die Zahl der Corona-Toten in Hamburg auf sechs gestiegen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Hamburg binnen eines Tages um 136 auf 2214 gestiegen. Derzeit seien 154 Menschen aus der Stadt aufgrund ihrer Erkrankung im Krankenhaus, 40 von ihnen würden intensivmedizinisch versorgt, teilte die Gesundheitsbehörde mit. In der Regel gingen die Krankheitsverläufe nach wie vor mit leichten bis mittleren grippeähnlichen Symptomen einher.

Am Sonntag waren aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung 149 Menschen aus Hamburg in stationärer Behandlung gewesen, davon 40 mit intensivmedizinischer Betreuung.