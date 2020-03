Schutzkleidung für Krankenhäuser und Gesundheitsamt

Hamburg. Die Aufrufe der Hamburger Gesundheitsbehörde nach Schutzkleidung, pensionierten Ärzten und medizinischem Fachpersonal haben Früchte getragen. "Wir haben in Hamburg mittlerweile Schutzkleidung erhalten - unter anderem auch über Spenden von Unternehmen", sagte eine Behördensprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Diese werden den Angaben zufolge nach Dringlichkeit in der Versorgung von Covid-19-Patienten in Hamburg verteilt. Weitere Schutzkleidungs-Lieferungen würden vom Bundesministerium für Gesundheit erwartet. Zu Umfang und Hersteller wollte sich die Sprecherin aus vertragsrechtlichen Gründen nicht äußern.

Auf den Ruf nach Ärzten im Ruhestand und weiteren medizinischen Fachkräften hätten sich viele Menschen gemeldet. "Der erste Personalaufruf ist auf hohe Resonanz gestoßen. Daher stellt sich die Gesundheitsbehörde gerade auf, um die Angebote zu steuern und die Freiwilligen sinnvoll einzusetzen." Zudem würden Medizinstudierende bereits in den Gesundheitsämtern eingesetzt und sollen auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) verstärken. Konkrete Zahlen nannte die Sprecherin zunächst nicht.