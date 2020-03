Hamburg. In den vergangenen Tagen standen schon alle Zeichen auf Frühling. Doch dann brach in der Nacht zum Montag plötzlich der Winter über den Norden herein - mit Schneefällen, die man eigentlich vor einigen Monaten erwartet hatte. Seit zwei Uhr ist auch die Hamburger Stadtreinigung im Einsatz, um glatte Straßen abzustreuen.

Zunächst rückten zwölf Fahrzeuge aus, um Brücken und andere kälteanfällige Stellen zu streuen. Seit sechs Uhr sind rund 250 Fahrzeuge und rund 450 Einsatzkräfte auf den wichtigsten Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr unterwegs sowie auf einem speziellen Radwegenetz, anliegerfreien Gehwegen, „Zebrastreifen“ und deren Mittelinseln.

So sah es am Montagmorgen in Rissen aus.

Foto: Klaus Bodig

Wintereinbruch: An manchen Stellen ist es noch glatt

Verkehrsteilnehmer müssten heute Morgen an manchen Stellen und Strecken mit Glätte durch leichten Schneefall und überfrierende Nässe rechnen, die im Laufe des Morgens aber nachlässt, teilt die Stadtreinigung mit.

Informationen zum Winterdienst, ein Wetterradar sowie die Einsatzplanung des Winterdienstes stehen online unter http://www.stadtreinigung.hamburg. Dort lässt sich auch ein Verzeichnis aller Straßen herunterladen, die der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg bei Bedarf streut.