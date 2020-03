Hamburg. Mehr als 2000 Menschen sind inzwischen in Hamburg mit dem Coronavirus infiziert, knapp 150 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, 40 von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Unter der Pandemie leiden auch Hunderte Firmen, Vereine und Künstler in Hamburg, die in Finanznöte geraten sind. Sie können nun Finanzmittel der Stadt und des Bundes beantragen.

Viele Corona-Fälle in weiterem Altenheim in Niedersachsen

Nach dem Tod von 15 Menschen mit Coronavirus-Infektion in einem Alten- und Pflegeheim in Wolfsburg kämpft ein weiteres niedersächsisches Pflegeheim mit Infektionen. Tests hätten bestätigt, dass 23 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 17 Mitarbeiter eines Altenheims in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert seien, teilte der Landkreis mit. Das Gesundheitsamt habe alle 51 Bewohner und 44 Mitarbeiter getestet, nachdem ein 89-Jähriger mit schweren Vorerkrankungen und Coronavirus-Infektion gestorben sei. Bei allen Erkrankten in der Seniorenresidenz seien bislang milde Verläufe festgestellt worden.

Grote droht, Coronainfizierte in Gewahrsam zu nehmen

Das Ausmaß der Erkrankungen deute darauf hin, dass das Virus nicht erst vor kurzem in das Heim eingeschleppt worden sei, teilte der Landkreis mit. Die infizierten Bewohner bleiben den Angaben zufolge für zwei Wochen in ihren Zimmern und werden von ebenfalls positiv getesteten Mitarbeitern versorgt - strikt getrennt von negativ getesteten Bewohnern, die in Einzelzimmern untergebracht seien und von negativ getesteten Mitarbeitern versorgt würden. Das Gesundheitsamt ermittele die Kontaktpersonen der Infizierten.

SchülerInnenkammer fordert Verschiebung der Abiturprüfungen

Die SchülerInnenkammer Hamburg fordert erneut, dass die Schulbehörde die Abiturprüfungen (ebenso wie die Prüfungen für den ersten und den mittleren Schulabschluss) verschiebt. "Es ist unser Ansicht nach unverantwortlich, das Abitur in der jetzigen Situation regulär in Hamburg durchzuführen", sagt der Kammervorsitzende Henry Behrens. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hält derzeit noch an den geplanten Prüfungsterminen fest.

Die Kammer weist auf verschiedene Faktoren hin, die ihrer Ansicht nach eine Verschiebung der Abschlussprüfungen notwendig machen: Gerade für Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Haushalten sei es derzeit schwierig, sich angemessen auf die Prüfungen vorzubereiten. Die hohe Zahl der Infizierten mit sehr milden Symptomen lasse die Ansteckungsgefahr steigen, zudem gebe es Schüler, die selbst zur Risikogruppe gehören oder die regelmäßig engen Kontakt zu Angehörigen von Risikogruppen haben.

Coronavirus: UKE-Pressekonferenz mit Prof. Dr. Marylyn Addo

Deswegen plädiert die Kammer für eine Verschiebung aller Abschlussprüfungen und regt bei den Abiturprüfungen eine Wahllösung an: "Wir denken, dass es nur ein faires Abitur geben kann, wenn Rücksicht auf die besondere persönliche Situation der SchülerInnen genommen wird , deshalb sollen Hamburger AbiturientInnen die Wahl haben, ob sie die Prüfungen regulär schreiben wollen, ob sie die Vorabiturklausuren als Abiturklausur werten lassen wollen oder ihre Durchschnittsnote", heißt es in der Mitteilung der Kammer.

Hamburg startet Corona-Schutzschirm

Die Hamburger Corona-Soforthilfe für Selbstständige, Klein- und Kleinstunternehmen, aber auch Vereine und Trainer, Künstler und Kreative läuft an. Zunächst sollen Betroffene ab Montag an ihre Anträge digital bei der Invesitions- und Förderbank Hamburg (IFB) stellen, die dazu ein Antragsformular auf ihre Website stellen will. „Wir sind darauf eingestellt, dass wir 100.000 plus x Anträge bekommen“, sagt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die Stadt werde voraussichtlich deutlich mehr als 300 Millionen Euro drauflegen, um die Bundesförderung zu ergänzen.

Solo-Selbstständige sollen 2500 Euro Grundförderung erhalten und Firmen mit bis zu zehn Mitarbeitern bis zu 5000 Euro Landesmittel bekommen. Hinzu kommen Bundesleistungen in Höhe von 9000 bis 15.000 Euro. Unternehmen mit 11 bis 50 sowie mit 51 bis 250 Mitarbeiter sind nicht für eine Bundesförderung vorgesehen. Sie sollen aber von der Stadt bis zu 25.000 beziehungsweise 30.000 Euro erhalten.

Finanzsenator: So funktioniert der Hamburger Schutzschirm

Hamburg: Kommen Testzentren überhaupt?

In Hamburg ist das geplante Bergedorfer Corona-Testzentrums offenbar am Veto der Gesundheitsbehörde gescheitert. Nach dem Hin und Her um die Frage, ob überhaupt Testzentren in Hamburg eingerichtet werden, gab es kein "Go" aus der Gesundheitsbehörde. In Elmshorn gibt es derweil ein augenscheinlich gut funktionierendes Testzentrum, eine Art Drive-in zum Testen.

Karl-May-Spiele absagen?

Karl-May-Spiele 2019: Larissa Marolt als Tiffany O'Toole, Alexander Klaws als Winnetou und Raúl Richter als Martin Baumann.

Foto: Frank Knittermeier / HA

In Bad Segeberg wird darüber diskutiert, die traditionellen Karl-May-Spiele abzusagen. Sie sollen im Juni auf der Freilichtbühne beginnen. Das Coronavirus und die Folgen können dafür sorgen, dass erstmals seit Jahren Winnetou nicht im Norden reitet.

Krankenhäuser: Was ist bei Geburten?

In Hamburg ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob Väter noch bei der Geburt der Kinder bei den Müttern sein dürfen. Im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) und bei Asklepios dürfen gesunde Väter weiter im Familienzimmer aufgenommen werden. Volker Ragosch, Chefarzt der Frauenklinik an der Asklepios Klinik Altona, sagte, dass es auch ansonsten keinerlei Einschränkungen gebe, was die medizinische Betreuung und die Ansteckungsgefahr angehe.

Prof. Dr. Volker Ragosch ist Chefarzt in der Asklepios Klinik Altona.

Foto: Andreas Laible

„Gerade hier in Altona haben wir den Vorteil, dass das Gebäude der Frauenklinik vom Haupthaus getrennt ist. Diese räumliche Trennung gibt vielen Frauen, die hier entbinden, ein gutes Gefühl. Aber auch sonst sind die Sicherheitsbestimmungen sehr hoch. Die Angst, sich im Krankenhaus anzustecken, ist unbegründet.“

