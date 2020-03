Schleswig-Holsteiner halten sich an Kontaktverbot

Kiel. Die Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins halten sich laut Polizei in den meisten Fällen an das Kontaktverbot wegen der Corona-Pandemie. Die Beamten stellten nur vereinzelt Verstöße fest - in Naherholungs- und Ausflugsgebieten komme es gelegentlich zu unerlaubten Gruppenansammlungen, erklärten die Polizeileitstellen des Landes auf Anfrage am Samstag.