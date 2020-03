Hamburg. Nachdem Moderator Johannes B. Kerner Mitte März positiv auf das Coronavirus getestet worden war, darf der Hamburger nun endlich wieder raus – und geriet dabei prompt in eine Polizeikontrolle.

Moderator Johannes B. Kerner hat seine Erkrankung überstanden – und geriet gleich in eine Polizeikontrolle.

„Ich war an der Alster spazieren und habe dann Kontakt zu meinem Local Police Officer (örtlichen Polizisten) gehabt. Die haben mich angehalten und wollten auch dieses Schreiben sehen. Und das habe ich ihnen natürlich gezeigt“, sagte der 55-Jährige auf Sky-Sendung.

Er wolle darüber aber keine Witzchen machen. „Die machen alle einen guten und wichtigen Job jetzt.“ Kurz zuvor sei er auch im Supermarkt nach dem Schreiben des Gesundheitsamtes gefragt worden, in dem steht, dass seine Quarantäne nun aufgehoben ist. Kerner war Mitte März positiv getestet worden und hatte einen eher schwachen Verlauf der Krankheit. „Meine schärfste Begleiterscheinung, mein schärfstes Symptom war Langeweile“, so Kerner.

Sky du Mont "schiebt eine ruhige Kugel"

„Mir geht es wirklich gut. Ich wage es kaum zuzugeben, aber ich genieße die Ruhe. Komme zum Lesen, die Kinder sind bei mir. Ich fahre viel Fahrrad, lese, schreibe und warte ab. Und hoffe, dass wir Corona einigermaßen in den Griff bekommen“, sagt Sky du Mont.

„Im Moment stehe ich für meine Verhältnisse relativ spät gegen 8.30 oder 9 Uhr auf, frühstücke im Bett, lese, bis um etwa 10.30 Uhr meine Kinder aufwachen. Mache dann für die beiden Frühstück und all die anderen Dinge.“

Die aktuelle Situation stimmt auch du Mont nachdenklich. „Ich schiebe eine ruhige Kugel. Ich hoffe allerdings, dass der Zustand nicht allzu lange dauert, dass die Folgen moderat bleiben und nicht so viele Menschen versterben. Allein wie schwer es sein muss für die Restaurants und andere Betriebe. Schrecklich.“

Web-Fitnesskurse und Back-Sessions

Jörg Knör schaltet öfter mal den Fernseher ein. „Endlich habe ich Zeit, ,Promi-Backen‘’ und ,The Biggest Loser‘’ zu schauen. Außerdem backe ich Käsekuchen mit meiner Kerstin. Und wir versuchen, zusammen den Web-Fitnesskurs durchzuhalten.“ Der Entertainer arbeitet vor: „Natürlich schreibe ich auch Gags für den Ernstfall, wenn ich wieder auf der Bühne stehe.“

Immer in Bewegung ist Profitänzerin Isabel Edvardsson, die aus der RTL Fernsehshow „Let’s Dance“ einem Millionenpublikum bekannt ist. „Wir sind zu Hause, mein Mann, unser Sohn und ich. Wir verbringen Zeit im Garten und tanzen im Wohnzimmer. Zusätzlich drehe ich Videos mit Tanzfiguren für meine Kunden in der Tanzschule, damit sie zu Hause etwas Schönes machen können.“

Arbeit am neuen Trainingsprogramm

Boxerin Susi Kentikian arbeitet zu Hause an ihrem neuen Trainingsprogramm „Boxing for Body & Brain“.

Bei Ex-Box-Weltmeisterin Susi Kentikian kommt keine Langeweile auf. „Ich halte mich an die Empfehlungen und bleibe zu Hause. Einmal in der Woche kaufe ich für meine Mama ein und unterstütze sie ansonsten so gut es geht.

Ich schaue mir im TV aktuell die neue Staffel von „The Masked Singer“ an, bin begeistert von den neuen Kostümen und denke so gerne an meine Zeit als Monsterchen zurück.“ Außerdem nutzt die 32-Jährige die Zeit und arbeitet an ihrem neuen Trainings- und Seminarprogramm „Boxing for Body & Brain“.

Hunde helfen in der Krise

Viele Gedanken macht sich Sanna Englund. „Corona hat auch mir eine längere Drehpause beschert als geplant. Das verunsichert schon und ich versuche neben all den beunruhigenden Nachrichten und Ungewissheiten irgendwie das Beste daraus zu machen. Meine Hunde helfen mir sehr dabei. Denn für sie und draußen in der Natur ist ja eigentlich noch alles wie immer.“

Die Schauspielerin lebt in Bayern und in Hamburg, weil hier die Serie „Notruf Hafenkante“ gedreht wird, in der die 44-Jährige eine Hauptrolle spielt. Englund ist wichtig. „Besonders dankbar bin ich in diesen Zeiten dafür, dass ich ein schönes Zuhause habe, in das ich mich schon immer gerne zurückziehen konnte. Der Gedanke an all diejenigen, denen momentan nicht mal das geblieben ist, zerreißt mir fast das Herz.“

Soziale Kontakte fehlen

Als begnadetem Netzwerker fehlen Norbert Aust, Vorsitzender des Tourismusverbandes Hamburg, die „sozialen Kontakte. Ich kann zwar gut aus dem Homeoffice arbeiten, aber das ersetzt nicht die persönlichen Treffen.“ Der 76 Jahre alte Theaterunternehmer ist in diesen Tagen viel beschäftigt, denn am 3. April wird er voraussichtlich zum neuen Präses der Handelskammer Hamburg gewählt.

Aktuell wohnt vorübergehend sein 24-jähriger Sohn bei ihm, der gerade sein Examen in Berlin gemacht hat. Und die beiden Herren sind auch in der heimischen Küche aktiv und bereiten dann schon mal alles für das gemeinsame Abendessen mit Ehefrau Wiebke vor, die noch ins Büro fährt und nicht im Homeoffice arbeitet. Ansonsten hält sich Aust mit Gymnastik und langen Spaziergängen an der frischen Luft fit.

Zwei Arbeitsplätze und ein verwirrter Hund

Zwei Arbeitsplätze hat zurzeit der Chef der Hamburg Messe und Congress, Bernd Aufderheide. „Ganz ohne das richtige Büro geht es (noch) nicht. Aber gut die Hälfte der Zeit verbringe ich im Homeoffice. Eine völlig neue Erfahrung für mich, ohne Mitarbeiter, ohne Meetings.“ Aufderheide hat eine Erkenntnis gewonnen: „Das beweist mir: Der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht andere Menschen, und das nicht nur digital. Deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass nach dem Ende der Schutzmaßnahmen und der Coronaviruskrise die Menschen wieder zu Messen, Kongressen und Veranstaltungen strömen werden.“

Boxer Henry dürfte sich wundern, dass Aufderheide jetzt häufiger präsent ist. „Unser Hund macht völlig neue Erfahrungen in der Krise. Herrchen ist zu Hause und spielt trotzdem nicht mit mir.“

Mit Yoga in den Tag starten

Beauty-Experte Boris Entrup hat sich eine Liste für den Tagesablauf erstellt. Sein Highlight: Gartenarbeit.

Eigentlich ist Boris Entrup ständig beruflich im In- und Ausland unterwegs. Doch nun befindet sich auch Deutschlands bekanntester Beauty-Experte in einer Zwangspause: „Die aktuelle Situation fasst mich sehr an, hätte ich so extrem nicht gedacht. Damit ich es leichter mit meinem Berufsverbot habe, ganz zu schweigen von den Ängsten und Sorgen, die jeder hat, überlege ich auf der einen Seite, welche neuen kreativen Wege geschäftlich möglich sind. Auch versuche ich für mich Rituale zu entwickeln, um weiterhin ein Gefüge zu haben. So habe ich mir zum Beispiel eine Liste gemacht, die dem Tagesablauf Struktur gibt, und Aufgaben, die zu tun sind, festhält.“

Morgens geht er regelmäßig mit dem Hund raus, erledigt Mails und plant Business-Projekte. Oft startet Entrup mit Yoga in den Tag. Zu seinen Highlights gehört momentan auch die Gartenarbeit. Sein Motto: „Die Situation annehmen, die gewonnene Zeit für sich nehmen, nachdenken, wie es in eine positive Zukunft gehen kann und was man selber dafür tun kann.“

"Summertime" auf Plattdeutsch

Schauspielerin Sabine Kaack hat das Lied „Summertime“ übersetzt auf Plattdeutsch eingesungen.

Kreativ in der Krise ist Schauspielerin Sabine Kaack. „Mir als Schauspielerin sind sämtliche Aufträge schlagartig weggefallen, wie uns allen freischaffenden Künstlern. Ich versuche das Beste daraus zu machen und lerne meinen Text für die im Winter anstehende Tournee, endlich lese ich Bücher, die sich auf meinem Nachttisch stapeln, und da ich schon immer mal einen Hit produzieren wollte, habe ich für den Song „Summertime“ einen plattdeutschen Text gemacht.“ Der Titel heißt nun „Sommertied“ und Kaack hat das Lied direkt eingesungen.

Unter dem Kontaktverbot leidet Dagmar Berghoff nicht. Die ehemalige „Miss Tagesschau“ sagt: „Ich komme sehr gut mit mir alleine klar, habe keine Probleme, ohne Gesellschaft zu sein. Aber ich fahre mit dem Auto selbst weiterhin zum Einkaufen. Ich räume auf, ordne meine Schränke, sortiere Kleidung aus und erledige damit Dinge, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe.“ Außerdem vertreibt sie sich die Zeit mit lesen – und „ich bereite meine Steuerunterlagen vor.“

Spätnachts spazieren gehen

Mit Sorge blickt Schauspieler Benjamin Piwko auf die Coronakrise. „Es ist gerade eine beunruhigende und beängstigende Zeit, die einen auf das Wesentliche besinnt. Ich nutze diese Zeit und fahre Körper und Geist herunter, um tiefer in mich hineinzufühlen, welche Dinge für mich am wichtigsten in meinem Leben sind.“

Auch an die Luft zieht es ihn. „Da meine Immunabwehr im Moment nicht richtig funktioniert, gehe ich daher nur frühmorgens oder spätnachts zum Spazieren aus dem Haus und kann schon jetzt erkennen, wie die Natur sich erholt, wenn der Mensch nicht mehr eingreift.“