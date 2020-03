Das zerreißt mir das Herz

Hamburg. In so einer Situation waren wir alle noch nie, und es fällt schwer, das alles zu realisieren. Dieses Virus ist gefährlich und kann tödlich enden. Ich selber kann zum Beispiel meine geliebte Großmutter, die in einer Pflegeeinrichtung lebt, nicht mehr besuchen. Das zerreißt mir das Herz. In meinem nahen Familienkreis gibt es zudem Vorerkrankungen, weshalb ich jeden einzelnen Schritt sowieso überlegen muss, wann ich wohin gehe, damit ich meine Lieben nicht anstecke. Daher noch einmal meine Bitte an alle: Geht bitte nur kurz raus zum Einkaufen, wenn ihr wirklich gesund seid. Hamstert nicht bei euren Einkäufen, lasst anderen bitte auch noch etwas übrig. Ich möchte wegen einiger Unverantwortlicher keine Ausgangssperre. Ich möchte mich weiter um diejenigen kümmern können, die es selbst nicht können. Bitte, bitte, bleibt zu Hause.

Alexandra Wittkowski

Herzlichen Dank für diesen Artikel und den Aufruf, dem hoffentlich alle Hamburger auch folgen. Wie schwer es in so einer dicht besiedelten Stadt ist, selbst bei notwendigen Dingen, wie beim Einkaufen, Abstand zu halten, zeigt sich vor allem auf den Wochenmärkten. Gerade jetzt ist es so wichtig, regionale Anbieter zu unterstützen, die ihre Waren auf den Wochenmärkten anbieten. Allerdings ist es dort teilweise so eng, dass man weitere Ansteckungen quasi nicht vermeiden kann. Das ist vor allem für die Anbieter, die unsere Versorgung sicherstellen, eine große Gefahr, aber auch für die schnelle Verbreitung des Virus in der Stadt. Daher meine dringende Bitte an alle Verantwortlichen der Wochenmärkte: Schaffen Sie bitte auch bei Wochenmärkten Bedingungen, die allen einen Schutz gewähren. Schaffen Sie für die Märkte mehr Platz in den Stadtteilen, sodass nicht alle so dicht aufeinanderstehen. Organisieren Sie bitte wie in Supermärkten eine Zugangsbeschränkung für eine bestimmte Anzahl von Kunden, damit sich alle sicher bewegen können. Schaffen Sie auf dem Markt einen Zeitraum exklusiv für ältere Personen, die zur Risikogruppe gehören, damit sie geschützt werden. Bitte helfen Sie auf diesem Wege, dass in Hamburg auch weiterhin die vielen kleinen Betriebe ihre Waren anbieten können und dabei alle miteinander besser geschützt sind.

Lena Offermann

Um dem nun ausufernden Feierverhalten der Schüler und Studenten entgegenzuwirken, müssten die Lehrer und Professoren persönlich per E-Mail an die jungen Leute herantreten: jeder Klassenlehrer an seine Klasse, jeder Professor an sein Semester. Jeder Lehrende kennt seine „Pappenheimer“ und findet als geschulter Pädagoge den richtigen Ton, um auf das Fehlverhalten einzugehen! Eine pauschale E-Mail an alle nützt überhaupt nichts, denn nur wenige fühlen sich dabei angesprochen! Die Kunstuniversität in Linz, die meine Tochter im Moment auch nicht besuchen darf, hat alle Studenten aufgefordert, ein Foto zu einem bestimmten Termin, Tag, Uhrzeit zu schicken: „Mein Blick auf ...“ So wird ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt: Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir gehören zusammen! Vielleicht könnten die Schulen und Unis in Hamburg ein ähnliches Projekt starten? Es muss vom Thema nicht für alle gleich sein, jeder Lehrbetrieb denkt sich etwas aus, z. B.: „In Zeiten von Corona, was siehst du?“ Kreativität verbindet und kann Probleme lösen oder zumindest die Augen öffnen!

Karin Bechstein – Martins Garcia

Coronavirus: Die Fotos zur Krise

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa



Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa

Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa



Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Corona-Krise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor



Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia

Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: Riefenstahl

Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia

Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa



Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News



Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News

Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning



Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa

Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Insa Gall / HA



Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa



Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services



Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat



Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus. Foto: Markus Scholz / dpa

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa



Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa



Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: - / dpa



Vor zwei Tagen bin ich mit meiner Familie nach einem wunderschönen Urlaub in Ägypten zurückgekehrt. Zurückgekehrt aus einem armen Land des Lächelns, in ein sehr reiches Land mit einem hervorragenden Gesundheitssystem, aber mit einer unzufriedenen und negativ eingestellten Bevölkerung. Lasst uns stolz und froh sein, dass wir ein funktionierendes und sehr gutes Gesundheitssystem haben, in das wir unser Vertrauen setzen können. Diese schwere Pandemie werden wir auch überstehen, wenn wir alle mitmachen. In Ägypten, einem Land, das von Tourismus lebt, werden viele Tausende Menschen ihren Lebensunterhalt nicht mehr aufrechterhalten können. Viele Angestellte der Hotels, in denen wir unsere Urlaube verbringen, entlang des Nils und des Roten Meeres, haben bereits ihre Kündigungen erhalten, sie werden ihre Familien nicht ernähren können und haben keine Unterstützung vom Staat zu erwarten. Wenn wir das im Auge behalten, dann können wir nur froh sein, uns geht es gut. Lächeln und zusammenhalten, und jeder von uns tut seinen Teil in dieser Krise, denn sie geht auch vorüber.

Sunita Putz, Norderstedt

Wir wohnen im schönen Alstertal und sind darauf angewiesen, jeden Tag wenigstens eine kleine Runde mit unseren Hunden zu gehen. Aber die Runden am Alsterlauf werden zum Horror, da der Alsterwanderweg mittlerweile aussieht wie die Mönckebergstraße zur Shopping-Rushhour. Viele Jogger und Familien mit herumlaufenden Kindern. Selbst wenn alle dort „allein“ oder nur in Familien unterwegs sind, so ist ein Ausweichen auf zwei Meter Abstand kaum noch möglich. Es ist verständlich und im Prinzip nicht falsch, dass es nun alle in die Natur zieht. Aber auch hier gilt: Bitte, bitte Rücksicht nehmen, sich abwenden, wenn man sich begegnet, Kinder nicht herumrennen lassen. Wir haben gleich zwei hochgefährdete Personen im Haushalt und verzweifeln mittlerweile, weil die Hunderunde zum Horrortrip geworden ist. Daher unser dringender Appell: Abstand auch im Freien einhalten!

Martina Jung

Es wird Zeit zu zeigen, dass wir trotz aller Unterschiede in Hamburg zusammenhalten. Es war noch nie einfacher, ein Leben zu retten, als einfach zu Hause zu bleiben und das zu tun, wofür man sonst nie Zeit hat, wie z. B. ein Buch zu lesen oder an der Konsole zu zocken. Ich glaube, keiner von uns in Hamburg möchte eine Ausgangssperre. Also bitte, bleibt zu Hause und haltet euch gefälligst an die Regeln.

Carolyn Assmann

Der Appell, dass alle zu Hause bleiben sollen, um andere, insbesondere Alte und Kranke, in der Gesellschaft zu schützen ist richtig. Auch richtig ist es, dass alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben. Falsch und politisch unverantwortlich ist es, dass es für Eltern, die nun ihre Kinder zu Hause im Home-Schooling-Office betreuen müssen, keinerlei arbeitsrechtliche und finanzielle Absicherung und Unterstützung gibt. Andere Nationen wie Großbritannien, Frankreich, USA und Kanada sorgen dafür, dass Eltern umgehend abgesichert wurden, sobald Schulen und Kitas geschlossen wurden (bzw. sofern sie in Zukunft wegen Covid-19 geschlossen werden). So erhalten Eltern in Großbritannien z. B. 80 Prozent des letzten Gehalts, wenn sie in der Krisenzeit ein Kind betreuen müssen, in Frankreich erhalten Eltern für diese Zeit Kinderkrankentagegeld (...) Dauert die Schließung von Schulen und Kitas länger an, müssen viele Eltern unbezahlten Sonderurlaub nehmen oder Abmahnungen und Kündigungen riskieren, wenn sie nicht zur Arbeit erscheinen oder im Homeoffice nicht die erwartete Leistung erbringen können, weil sie gleichzeitig als Betreuer*innen und Lehrer*innen agieren müssen.

Marcus Pietsch

Glückwunsch zum Aufmacher der Wochenendausgabe! Dazu fällt mir ein: „Abstand ist die neue Nähe“. Bleiben Sie alle verschont, guter Dinge und weiter für uns da.

Heinz-H. Hendrich

„Bleibt zu Hause“ heißt es nicht nur auf der Titelseite. Das soll noch Wochen und Monate so gehen. Ist es aber nicht viel wichtiger, dass alle die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, egal wo das ist? Es ist ja alles schon schlimm genug, und wir müssen alles tun, um es nicht noch schlimmer zu machen. Aber Regeln befolgen, die nicht jeder versteht und das über lange Zeiträume, dürfte schnell zu Unmut und Ungehorsam führen. Wem schadet man, wenn man im Wald spazieren geht oder mit dem Auto an die See fährt und dort an der frischen Luft ist? Das muss man nicht übertreiben oder aus Trotz machen, aber in Maßen dient es vielleicht dazu, eine längere Zeit etwas erträglicher zu machen. Aber um diese Zeit zu überstehen, ist Augenmaß bei den Verboten auch angebracht.

Bernd Nasner

Bürgermeister droht mit Ausgangssperre. Warum „drohen“? Es wäre ein Geschenk! Ein Zeitgeschenk! Lasst uns Zeit gewinnen, Zeit für unsere Mediziner, Pflegekräfte. Zeit, um die Epidemie so zu verlangsamen, dass unser Krankenhaussystem nicht zusammenbricht, dass jeder Schwerkranke noch ein Bett, ein Reanimationsgerät findet, dass jeder andere Notfall noch aufgenommen werden kann.

Martine Bisotti

Danke für den wunderbar geschriebenen Artikel. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen, außer Danke schön. Stay save at home.

Kirsten Nolte

Warum musste es erst zur Coronakrise kommen, um endlich den Pflegekräften in unserem Land die Wertschätzung zukommen zu lassen, die schon lange, lange überfällig ist? Jetzt erst wird vielen bewusst, dass auch sie diese Kräfte benötigen werden. Macht endlich diesen Beruf für Berufseinsteiger auch finanziell attraktiver. Deutschland braucht nicht nur Abiturienten, die studieren.

Evelyn Meister

Jetzt Ausgangssperre und Knöllchenschreiber zur Kontrolle, ob man wirklich einkauft oder zur Arbeit fährt, schaden mehr als sie nützen. Hilfreich wäre ein geschütztes Register zur Erfassung infektionsverdächtiger Kontakte. Die ausschließliche Nutzung zur Eindämmung der Corona-Verbreitung müsste in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten sichergestellt sein. Dann müsste die Polizei bei Personen auf der Straße keinem Verdacht nachgehen und Beweise sichern, möglicherweise durch Gespräche mit Infektionsrisiko für die Beamten. Sie könnte einfach in Sekundenschnelle durch Ablichtung von Ausweispapieren o. ä. die Personalien der potenziellen Gefährder oder gefährdeten Personen feststellen und in das Register eintragen. Dann wären bei auftretenden Infektionen die Kontakte einfach und schnell nachzuverfolgen und Verbreitungen gezielt einzudämmen.

Dirk Emmermann, Rechtsanwalt

Ich finde diesen Appell etwas vereinfacht. Bei diesem Wetter nach draußen zu gehen stärkt das Immunsystem. Besser wäre zu empfehlen: „Vereinzelt euch.“ Bewegt euch nur noch gemeinsam mit euren Mitbewohnern. Sucht Straßen und Wege, die wenig begangen werden. Ich habe es da zugegebenermaßen einfach, weil ich in Volksdorf viele Wanderwege zur Verfügung habe. Perspektivisch muss auch weitergedacht werden. Wir können diesen Zustand nicht lange aufrechterhalten. Läden und Restaurants müssen wieder öffnen dürfen, aber zu anderen Bedingungen. Mit viel Abstand und viel Desinfektionsmittel. Ich bin 68 Jahre alt, aber zähle mich nicht zur Risikogruppe. Ich rauche nicht, ernähre mich gesund und bewege mich viel an der Luft. Deshalb ist das Wort krank seit Jahrzehnten für mich ein Fremdwort.

Claus Drewes

Auch ich möchte an alle da draußen, die immer noch glauben, dass die aktuelle Situation gar nicht so schlimm ist, sie nicht betrifft oder einer Verschwörung entspringt, die eindringliche Bitte richten, sich etwas zurückzunehmen und mit Rücksicht auf andere einfach zu Hause zu bleiben! Es geht hier jetzt um eine Risikogruppe, der wir zu allergrößtem Dank verpflichtet sind und der wir so unseren Respekt ausdrücken können. Unsere Eltern und Großeltern haben dieses Land aus dem Nichts zu dem gemacht, was es jetzt ist – wir leben in Wohlstand mit einem tollen Gesundheits-, Rechts- und Sozialsystem und in Freiheit. Lasst uns die Infektionskurve flach halten, damit all diese Menschen eine Chance haben. Jedes Leben zählt! Das Motto lautet: sozial, nicht asozial. Ich möchte meine Mutter, die brav und einsam ganz allein zu Hause sitzt und nicht mehr rausgeht, in absehbarer Zeit auch gerne wieder in den Arm nehmen. Es wird dauern, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das zusammen schaffen.

Conny Keil

Als Älterer, der schon einiges mitgemacht hat, fühle ich mich derzeit bei unseren politischen Entscheidern in guten Händen. Angefangen von den nationalen Politikern bis hin zu denen in Hamburg, erkennt man besonnene, aber auch konsequente Entscheidungen, die Mut machen – danke dafür ! Den medizinischen Helfern auf allen Ebenen kann man ebenfalls nur Hochachtung entgegenbringen. Besonderen Dank auch an diejenigen, die unsere tägliche Versorgung sehr gut aufrechterhalten – besonders ans Kassenpersonal, das bewundernswert seinen Dienst verrichtet. Vereinzelte private Initiativen wie Einkaufshilfe machen Mut und widerlegen die These, heute seien alle Egoisten. Wenn zudem noch einige Verbraucher bei Lebensmitteln und Verbrauchsgütern ihr unsinniges Hamstern unterlassen, könnte die Situation trotz allem erträglich sein.

Gerd Patzwahl

Als HNO-Ärztin möchte ich alle Birkenpollenallergiker, die mit bronchialen Beschwerden auf die Pollen reagieren, zu besonderer Vorsicht aufrufen! Versorgen Sie sich rechtzeitig – also jetzt schon – mit den für Sie erforderlichen Tabletten und Sprays, denn in Kürze beginnt der Pollenflug! Die Rezepte können Sie auch telefonisch in Ihrer Praxis anfordern. Schützen Sie sich besonders vor einer Corona-Infektion, denn Sie sind während des Pollenfluges wahrscheinlich deutlich stärker gefährdet als zu anderen Zeiten.

Dr. med. Kristina Schramm

Eigentlich ist das mit dem Zuhausebleiben doch ganz einfach. Jedenfalls, wenn man folgendes bedenkt: Ich verzichte für eine Zeit auf meine sozialen Kontakte und weiß, es ist ein Ende des Verzichts abzusehen. Die Alternative ist, dass ich jetzt lustige Coronapartys feiere, dann aber für sehr lange Zeit, nämlich für den Rest meines Lebens, auf meine Leute verzichten muss. Weil dann nämlich ein Teil von denen gestorben ist. Oder vielleicht ich. Wer weiß. Zu Hause bleiben rettet Leben und denken hilft.

Franziska Bartoschat