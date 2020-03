Hamburg. In einer gemeinsamen Erklärung hat das Bündnis für das Wohnen am Freitagabend bekräftigt, Mieter in der Coronakrise zu schützen. So appellieren die Verbände der Wohnungswirtschaft an ihre Mitglieder, auf Mieterhöhungen zu verzichten und bei Zahlungsschwierigkeiten auf „einvernehmliche Lösungen“ zu sehen. „Wir lassen Hamburgs Mieterinnen und Mieter nicht im Stich“, sagt Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.

Mieter in der Coronakrise: Antworten auf wichtige Fragen

Der Mieterverein zu Hamburg berät jetzt jeden Werktag von 8:30 Uhr bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 15 Uhr, auch der Hamburger Grundeigentümer-Verband registriert deutlich erhöhten Informationsbedarf seiner Mitglieder.

Was passiert, wenn mein Einkommen durch die Corona-Krise so weit sinkt, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann? Wie erkläre ich meiner Bank, dass ich nur meinen Kreditraten nicht mehr komplett zahlen kann? Welche Hilfen gibt es vom Staat? Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie ist die rechtliche Situation durch das Corona-Notstandsprogramm der Bundesregierung für Mieter und Vermieter?

Ein Vermieter kann einem Mieter, der zwei Monate die Miete für seine Wohnung nicht bezahlt, kündigen. Dieses Recht wird von nun vom 1. April bis zum 30. Juni eingeschränkt. Zahlungsrückstände, die in diesem Zeitraum durch Corona-bedingte Einkommensverluste entstehen, führen für 24 Monate nicht zu einem Kündigungsrecht.

Ganz wichtig: Die Miete wird nur gestundet, nicht erlassen. Spätestens bis zum 30. Juni 2022 muss der Mieter die Mietrückstände ausgleichen, sonst kann ihm doch gekündigt werden.

Wie viele Mietverhältnisse sind betroffen?

Nach Abendblatt-Informationen handelt es sich bislang um wenige Einzelfälle. Der Hintergrund: Die Miete wird in aller Regel im Voraus bezahlt, zumeist per Dauerauftrag. Für den April wird sie in den meisten Fällen in den nächsten Tagen abgebucht. Und noch dürften die Auswirkungen der Corona-Krise nur in Ausnahmefällen zu extremen Engpässen bei Wohnungsmietern führen.

Anders sieht es allerdings bei vielen Gewerbeimmobilien aus. Wer sein Geschäft wegen Corona schließen musste, hat häufig sofort ein Liquiditätsproblem.

Wie hilft der Staat?

Der Mieterverein verweist auf den erleichterten Zugang zu Transferleistungen: „Wer ab dem 1. März bis einschließlich zum 30. Juni 2020 einen Neuantrag auf Grundsicherung stellt, für den entfällt für die ersten sechs Monate die Vermögensprüfung, wenn erklärt wird, dass kein erhebliches Vermögen verfügbar ist.

In den ersten sechs Monaten des Leistungsbezuges werden die Ausgaben für Miete und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkannt.“ Der zweite Passus ist sehr wichtig, da es sonst Grenzen gibt, wie groß und teuer die Wohnung sein darf. Damit soll verhindert werden, dass etwa Selbstständige, die durch Corona in finanzielle Not geraten, sofort umziehen müssen.

Wieso schalten die Vermieter dennoch große Anzeigen?

Dabei geht es in erster Linie um Vertrauensbildung. Viele fürchten, dass ihr Einkommen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit mittelfristig sinken könnte und sie sich dann die Wohnung nicht mehr leisten. Die Botschaft heißt: Lasst uns reden, wir finden eine Weg.

Die Vonovia hat jeden ihrer 350.000 Mieter angeschrieben: „Wir prüfen jeden einzelnen Fall und bemühen uns, mit unseren Mieterinnen und Mietern eine individuelle Lösung zu finden.“ Zudem kündigt der Konzern an, dass man „natürlich bis auf weiteres auf Mieterhöhungen durch die Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete“ verzichten werde.

Mit ihrem Harmonie-Kurs will die Wohnungswirtschaft auch verhindern, dass sich die politische Diskussion dreht. Als SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf, die Wohnungswirtschaft in der Bürgerschaft aufgeforderte, angesichts der Corona-Krise ihren Mieterinnen und Mietern entgegenzukommen und die Mieten auszusetzen, reagierte der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW ), der vor allem Genossenschaften und Saga vertritt, scharf: „In der Krise hilft keine Klassenkampf-Rhetorik, sondern nur besonnenes Handeln. Der Verstand muss weiterarbeiten, denn einfache betriebswirtschaftliche Zusammenhänge bleiben ja in Kraft.“

Der Verband sieht durch einseitige Mietmoratorien „dramatische Folgen für die Wohnungsunternehmen und das Baugewerbe in Norddeutschland“. Ein erzwungener Verzicht auf die Mieteinnahmen könnte dazu führen, dass man Investitionen zurückfahren müsse mit den entsprechenden Folgen für das Baugewerbe.

Welche Konsequenzen hat Corona für Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses?

Wer einen Kredit für den Kauf einer Immobilien abzahlen muss, kann durch Einnahmeausfälle ebenfalls in Not geraten. Auch sie sollen analog zu der Mieterregelung für drei Monate geschützt werden. „Voraussetzung für die Stundung ist, dass der Verbraucher gerade durch die COVID-19-Pandemie Einnahmeausfälle hat, die dazu führen, dass die weitere Erbringung von Rückzahlungs-, Zins- oder Tilgungsleistungen aus dem Darlehensvertrag den angemessenen Lebensunterhalt des Verbrauchers oder von Personen, für deren Unterhalt er verantwortlich ist, gefährden würde“, sagt das Bundesjustizministerium.

Der Hamburger Grundeigentümer-Verband verweist zudem auf die „vielen privaten Vermieter, die auf die Mieteinnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts angewiesen sind“. Daher müsse sichergestellt werden, dass „die Vermieter nicht am Ende auf den Ausfällen sitzen bleiben und ihrerseits in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten“.

Der Verband nennt dieses Beispiel: „Der Gastronom, der heute seine Miete nicht mehr zahlen kann, wird diese Zahlung auch im besten Fall nicht irgendwann nachholen. Die Einnahmen fehlen im dauerhaft. Und das Problem kann nicht der Vermieter lösen.“

Welche Lösung wäre noch denkbar?

In seltener Eintracht fordern Vermieter wie Mieter-Organisationen, dass der Staat mehr tun muss. VNW und Bauwirtschaft schlagen einen “Sicher-wohnen-Fonds“ vor: „Anträge der betroffenen Mieterinnen und Mieter müssen rasch bearbeitet und zinslose Darlehen umgehend gewährt werden. Eine genaue Prüfung kann später erfolgen.“

Wie ist die Situation bei den Gewerbeimmobilien?

Adidas kündigte am Freitag an, dass man „Mietzahlungen temporär aussetzt, wo unsere Läden geschlossen sind.“ Man stehe mit den betreffenden Vermietern in engem Austausch. Auch Deichmann und der Moderiese H&M werden Zahlungen einstellen.

Diese Entscheidungen werden die Diskussion befeuern, ob Gewerbemieter noch zahlen müssen, wenn sie ihre Läden durch die Corona-Auflagen schließen müssen. Bislang gilt in der juristischen Diskussion überwiegend der Grundsatz „pacta sunt servanda” unverändert – Verträge sind einzuhalten. Der Mieter müsse weiter zahlen, da den Vermieter keine Schuld an der Schließung treffe.

Allerdings signalisieren viele Gewerbevermieter Entgegenkommen, schließlich hat niemand Interesse daran, dass sich die Leerstände weiter zunehmen. „Wir brauchen Überlebenshilfe von den Grundeigentümern“, sagt Citymanagerin Brigitte Engler, die die Interessen der Einzelhändler in der Innenstadt vertritt. ECE sagte gegenüber dem Abendblatt. Die Hamburger Hochbahn kündigte an, dass die Gewerbemieter der Shops den U-Bahn-Haltestellen und Bus-Umsteige-Anlagen Anträge auf Stundungen stellen können, da ihr massiv gesunken ist.

Rutschen die Immobilienpreise in den Keller?

Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen ermittelte in einer Umfrage unter seinen Mitgliedern, dass 53 Prozent der Unternehmen von Rückgängen bei der Nachfrage berichten: „Dies trifft insbesondere das Segment von Eigentumswohnungen. Ein Nachfrage-Rückgang wird aber auch ist aber auch im gewerblichen Segment verzeichnet.“ Zudem befürchten 76 Prozent der Unternehmen Verzögerungen bei der Fertigstellung von Wohnungen die Pandemi - durch den Ausfall von Handwerkern sowie Lieferschwierigkeiten.

Die Hamburger Immobilien-Beratungsagentur Analyse & Konzepte rechnet mit einer „Beruhigung des Marktes“. Kaufinteressenten würden sich nun verstärkt Gedanken machen, ob sie den Erwerb in diesen unsicheren Zeiten riskieren sollen. Mittelfristig werde aber nach dem Ende der Coronakrise die Nachfrage wieder steigen.