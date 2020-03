Helgoland-Wirtschaft bittet Touristen um Urlaubsverschiebung

Kiel. Angesichts des Tourismus-Stopps wegen der Corona-Pandemie hat die Wirtschaft der Nordseeinsel Helgoland Touristen um eine Verschiebung bereits gebuchter Reisen statt deren Stornierung gebeten. "Das würde uns in der jetzigen Lage sehr helfen", sagte der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, Martin Linne, am Freitag. Gäste könnten sich bereits erfolgte Anzahlungen für Übernachtungen auch in Wertgutscheine umwandeln lassen.

Nach Angaben des Wirtschaftsforums trifft die Corona-Krise Deutschlands einzige Hochseeinsel besonders. Da die Insel fast ausschließlich von Tagestouristen und Urlaubern lebe, bangten fast alle Betriebe um ihre Existenzgrundlage. "Zimmer werden massenhaft storniert, der Einzelhandel liegt brach und der Fährverkehr ist auf ein Minimum reduziert." Außerdem müssten geleistete Anzahlungen zurückgezahlt werden.

Mitte März hatten die Küstenländer die Inseln in Nord- und Ostsee für Touristen gesperrt.