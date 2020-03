Hamburg. Zivilfahnder stießen bei ihrer Streife am Donnerstagabend in Hamburg-Jenfeld auf einen Fiat, in dem zwei alte Bekannte saßen (23 und 28 Jahre alt). Die Beamten des Polizeikommissariats 38 stoppten den Pkw auf der Oppelner Straße. Der 23-Jährige wollte noch schnell zwei Verkaufseinheiten Kokain entsorgen. Das blieb nicht unbemerkt von der Polizei. Beim 28 Jahre alten Beifahrer fanden sie darüber hinaus fünf Gramm Marihuana.

Bei der Durchsuchung des Pkw stießen die Beamten im Handschuhfach zudem auf einen Beutel mit zehn Gramm Marihuana. Die Fahnder nahmen die beiden Männer vorläufig fest, verständigten das Rauschgiftdezernat sowie die Staatsanwaltschaft, die eine Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen anordnete.

In der Wohnung fanden Polizisten Schreckschusswaffen

Dort trafen die Beamten am Eingang auf den Bruder des 23-Jährigen. Der 17-Jährige hatte zwischenzeitlich offenbar von dem Polizeieinsatz erfahren und es augenscheinlich sehr eilig, in die Wohnung zu gelangen. Darin fanden die Beamten schließlich zwei griffbereit liegende Schreckschusswaffen, die sie sicherstellten.

Der zur Wohnung gehörende Keller war offenbar für Verkaufsgeschäfte genutzt worden. Darin fanden die Beamten neben Streckmitteln, Verpackungsmaterial und einer Feinwaage auch acht Gramm Kokain. In einem weiteren Verschlag, der dem 23-Jährigen zugeordnet werden konnte, fanden sie ebenfalls Verpackungsmaterial - und 620 Gramm Kokain.

Das Beweismaterial wurde sichergestellt. Die beiden 17- und 28-jährigen Männer wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und den erkennungsdienstlichen Behandlungen aus Mangel von Haftgründen entlassen. Der 23-Jährige musste hingegen in Untersuchungshaft. Neben dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln gab es zudem Hinweise, dass der 23-Jährige auch während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das Rauschgiftdezernat (LKA 68) ermittelt.

Zweiter Fall: Zwölf Kilo harte Drogen sichergestellt

Wie das Zollfahndungsamt Hamburg am Freitag mitteilte, ist den Beamten von Polizei und Zoll bereits Mitte März ein weiterer Schlag gegen den Drogenhandel geglückt. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift verhinderte demnach den Handel mit sieben Kilogramm Kokain und fünf Kilogramm Amphetamin. Drei Männer wurden festgenommen.

Einer des Trios, ein 41-Jähriger, ist ein "alter Bekannter" der Ermittlungsbehörde. Er wurde bereits 2010 zu einer langjährigen Haftstrafe wegen Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt und erst Mitte 2018 aus dem Gefängnis entlassen. Die Beamten beschlagnahmten drei hochwertige Fahrzeuge und 57.000 Euro. Gegen die drei Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg Haftbefehl erlassen.