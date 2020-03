Hamburg. Das Ambiente ist außergewöhnlich, das Feeling fantastisch, der Gegensatz könnte nicht faszinierender sein: Wie ein Astronaut in der Schwerelosigkeit des Weltalls schwebt der Schwimmer ohne jede Anstrengung durch die körperwarme und deshalb kaum fühlbare Salzlösung des Bassins.

Der Blick aber streift bei diesem gravitationsfreien Gleiten nicht etwa über die typische Glas-Stahl-Architektur des Raumfahrtzeitalters, sondern genießt die pittoreske Pracht vergangener Zeiten mit Rundfenstern und -bögen aus Backstein, einem reich gegliederten Chorbogen im frühen Jugendstil und einer üppig verzierten Empore auf blau gekachelten Säulen unter einem sandfarbenen Spitztonnengewölbe.

Vor 125 Jahren eröffnete Hamburgs „Volksbadeanstalt“

So sah die Badehalle 1895 aus.

Vor 125 Jahren, am 30. März 1895, treten zum ersten Mal Gäste in den feenhaften Freizeittempel an der Hohen Weide ein. Damals heißt er profan „Volksbadeanstalt“, und es wird nur in Wasser gebadet. Doch schon anno dazumal ist die Schwimmhalle das Prunkstück einer klassenlosen Körperkultur, die in Deutschland ihresgleichen sucht.

Denn von Anfang an ist Hamburg Vorreiter einer sozialwissenschaftlichen Initiative für eine bessere Volksgesundheit: „Jedem Deutschen ein Bad pro Woche!“, fordert der Sozialreformer Oskar Lassar schon 1887.

Erstes Badefloß auf der Binnenalster entstand 1793

In Hamburg geboren, in Berlin promoviert, will der Mediziner die Hygiene erst mit Desinfektionsanstalten bessern, stellt dann aber auf der Hygiene-Ausstellung in Berlin 1883 auch schon erste Volksbrausebäder vor. Und 1899 wird Lassar die Deutsche Gesellschaft für Volksbäder gründen. In Hamburg kommen solche Ideen besonders gut an. Schon 1793 hat der Senat beim Jungfernstieg ein Badefloß auf die Binnenalster gebaut.

Es ist Deutschlands erste öffentliche Badeanstalt. Die Gäste ziehen sich in einem Häuschen aus und steigen dann blickgeschützt auf einer Treppe in Badekästen aus Latten hinab, durch die das Wasser strömt. 1810 folgt ein Badeschiff, und 1855 öffnet am Schweinemarkt (Lange Mühren) die erste deutsche Wasch- und Badeanstalt für „Unbemittelte“: 65 Wannen und 56 Stände zum Wäschewaschen, finanziert mit Spenden reicher Bürger.

Freischwimmen dürfen die Hamburger erst 1834 auf dem Grasbrook. Seit 1888 aber lockt nahe der Lombardsbrücke die pompöse „Alsterlust“, ein Spaßbad auf 813 Pfählen, das Chronisten mit seinem „überbordenden Luxus“ an „römische Bäder der Antike“ erinnert.

Architektur orientiert sich an antiken Thermen

Auch die Architektur der neuen „Volksbadeanstalt“ an der Hohen Weide mit Schwimmhalle plus 60 Badewannen orientiert sich an antiken Thermen. Der Backsteinrohbau wird seit 1893 von dem Hamburger Franz Andreas Meyer errichtet. Der Ingenieur aus alter Hamburger Familie ist vor allem für Wasser- und Brückenbau zuständig und hat sich als obersten Planer und Gestalter der Speicherstadt bereits weltweit einen Namen gemacht.

Der Standort ist nicht zufällig gewählt: Der „Grenzbereich zwischen Schlump und Isebekkanal, zwischen Eimsbüttel und dem benachbarten, viel vornehmeren Stadtteil Harvestehude, die Schlankreye als sumpfige Niederung, konnte erst durch Aufhöhung für die geschlossene Bebauung nutzbar gemacht werden“, berichtet der Kunsthistoriker Hermann Hipp. „Hier entstanden öffentliche Gebäude, die über Eimsbüttel hinaus zentrale Funktionen für die westlichen Stadtteile erfüllen, in erster Linie Schulen, gewissermaßen eine ‚pädagogische Provinz‘ innerhalb der benachbarten Wohnviertel."

Frauen wurden in ein extra flaches Becken verbannt

Auch das Schwimmen will gelernt sein. Das aber üben anfangs nur die männlichen Badegäste. Die weiblichen werden getrennt von ihnen in ein extra flaches Becken verbannt. Mehr als das ungefährliche Planschen trauen ihnen die Behörden damals nicht zu. Dennoch wird das neue Bad zum Vorbild für den gesamten deutschen Schwimmhallenbau: Es ist modern, geräumig, funktional, und es entspricht dem Geschmack der Zeit, in der unter anderem auch das Rathaus entsteht.

Das Mehrzweckbecken im Kaifu-Bad misst 21 x 10 m und ist bis 1,35 m tief.

Das Männerbad ist 24 Meter lang, zwölf Meter breit und fasst 540 Kubikmeter. Das ebenfalls zwölf Meter breite, aber nur 19 Meter lange Frauenbad enthält 360 Kubikmeter Wasser. Die Stadt finanziert den Bau mit 706.000 Mark (heute etwa 4,7 Millionen Euro) über eine gemeinnützige Gesellschaft, die auch das alte Wannenbad an den Langen Mühren betreibt.

Hauptattraktion in der Kaifu-Sole ist das Floating-Becken

120 Jahre nach der Eröffnung wird eine umfassende Renovierung fällig. Sie dauert vier Jahre, kostet 8,8 Millionen Euro und macht aus der Volksbadeanstalt die „Kaifu-Sole“. Wieder trägt die Stadt einen Großteil der Investition. Hauptattraktion ist nun das 17 mal 11 Meter große und nur 1,35 Meter tiefe Floating-Becken: Die Therme ist 32 Grad warm und besitzt einen Salzgehalt von sechs Prozent – fast doppelt so viel wie die Nordsee.

„Wir verwenden mineralienreiches, natürliches Steinsalz aus der Natursole Sülbeck“, wirbt ein „Bäderland“-Text. „Dieses wertvolle Naturprodukt wird aus 400 m Tiefe gefördert, wo es seit 250 Millionen Jahren unangetastet und frei von Umwelteinflüssen lagert. Während des Floatings werden Muskeln und Gelenke spürbar entlastet. Sie erhalten ein samtweiches Hautgefühl, und Ihre innere Mitte wird ausbalanciert. Aber auch bei Hautreizungen, Gelenkbeschwerden und Atemwegsproblemen wird eine Sole-Anwendung empfohlen.“

Coronavirus: Schwimmbäder sind geschlossen

Die Saunalandschaft erstreckt sich über 600 m².

Momentan sind alle Schwimmbäder Hamburgs wegen des Coronavirus geschlossen, doch irgendwann wird Hamburg auch dort zur Normalität zurückfinden. Veranstaltungen wie etwa den Light-und-Sound-Act „Deep Space“ wird es dann wieder geben, sie versprechen „entspanntes Floaten durch das Universum“. „Visual Jockeys“ inszenieren live Musik- und Lichtbilder, „hörbar natürlich auch unter Wasser“, für das „Schweben in flüssigem Klang“.

Die Restauration der historischen Halle setzt ebenfalls auf moderne Mittel, und genauso auf Tradition: „Wir haben eine hochwertige mineralische Farbe - speziell für Schwimmbäder – verwendet“, berichtet Rainer Fuß, Geschäftsführer der Firma J. C. Kröger & Sohn. „Alle geputzten Decken- und Wandflächen im Badbereich, Massageräume, Lounge, Flure, Treppenhaus, Nebenräume und Eingangsbereich wurden beim Umbau neu gestaltet.“

Der Malerbetrieb ist sogar noch elf Jahr älter als der sanierte Pool-Palast: Das Unternehmen wurde bereits 1884 gegründet. „Eine lange Zeit, in der wir die Häuser, Büros und Wohnungen unserer Stadt verbessert und verschönt haben“, sagt Fuß. „Dies macht uns stolz – und fast schon zu einer hanseatischen Institution.“