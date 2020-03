Hamburg. Kaum eine Berufsgruppe ist derzeit so gefährdet wie Mediziner und Pflegepersonal. Erst jüngst hatte sich ein Kinderarzt aus Ottensen mit dem Coronavirus infiziert. Nach eigenen Angaben hatten er und seine Frau sich bei seinem Schwiegervater angesteckt, der auf einer Intensivstation lag.

Längst haben auch Ärzte und Pflegekräfte damit begonnen, ihr persönliches Verhalten im privaten Umfeld zu ändern. Olaf Borlich, Chefarzt der Pneumologie am Marienkrankenhaus in Hamburg, sagte dem Abendblatt: "Neben den Hygienemaßnahmen ist das Social Distancing ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt: Wir reduzieren momentan alle Aktivitäten außer Haus konsequent auf ein absolutes Minium."

Gespräche über den Gartenzaun

Seine Frau arbeite im Home Office, auch die Kinder seien zu Hause. "Selbst beim Kontakt zu unseren Nachbarn über den Gartenzaun hinweg achten wir konsequent auf den nötigen Mindestabstand", sagt der Chefarzt. Auch wenn es schwer falle: "Auf Besuche bei Freunden oder bei Familienangehörigen müssen wir zur Zeit verzichten, wenn wir uns gegenseitig schützen und die Zahl der Neuinfektionen gering halten wollen."

Der beste Schutz ist immer noch eine optimale Ausrüstung in Kliniken und Praxen. Der Rahlstedter Hausarzt und Internist Ivo Tettenborn trägt jetzt bei Patientenkontakten fast immer eine FFP2-Maske, meistens eine Brille und immer Handschuhe. "Ein Kittel gehört seit neuestem auch zu meiner Ausrüstung, obwohl ich nicht so der Kittel-Typ bin", fügt er hinzu.

Jüngst habe ihm sogar ein Patient 50 FFP2-Masken geschenkt. Einige davon hat Dr. Tettenborn an eine Dementen-WG und Heime weitergegeben.

Angst um die kranke Frau

Der Rahlstedter Arzt hat, wie andere auch, Angst, Familienmitglieder zu infizieren. "Meine Frau ist chronisch krank", sagt er, "ich habe Angst, dass ich sie anstecken könnte." Was den Schutz der Familie angehen, sei das ein "heikles Thema". "Aber wir halten die allgemeinen Richtlinien ein."

Bei all den Belastungen könne er sich sowohl in seiner Praxis als auch im Hospiz und der Dementen-WG auf ein großartiges Team verlassen. "Obwohl die Mitarbeitenden auch Ängste haben, kommen sie zur Arbeit und versuchen es, den Bewohnern so angenehm wie möglich zu machen."

Die besten Maßnahmen sind nach Ansicht von Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz nach wie vor: "Kontakte minimieren, Abstand halten, Hände gründlich waschen, auf Symptome achten und gegebenfalls in Quarantäne gehen."

Susanne Seer, Fachbeauftrage im Marienkrankenhaus

Foto: Thomas Morgener

Susanne Seer, Fachbeauftragte der Medizinischen Station 6 im Marienkrankenhaus, legt deshalb ihren Freunden und Familienangehörigen immer wieder ans Herz: "Wir bleiben für euch da - bleibt ihr bitte für uns zu Hause!"