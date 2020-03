Hamburg. Die Lage ist verzwickt: Sollen die Abiturprüfungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden oder nicht? Zur Stunde beraten die Kultusminister der 16 Länder per Telefon-Schaltkonferenz das weitere Vorgehen. Grundsätzlich gilt der Wunsch und das Ziel vieler Länder, eine einheitliche Regelung zu finden.

Doch die einheitliche Lösung ist gefährdet: Während sich die Stimmen bundesweit mehren, die wegen der belastenden Umstände für die Schüler einen Verzicht auf die Prüfungen fordern, hat Hessen bereits mit den Abi-Klausuren begonnen. In Rheinland-Pfalz mit einem etwas anderen System (kein Abitur nach acht Jahren, G8) sind die Prüfungen weit fortgeschritten.

Und Bayern und Baden-Württemberg haben angekündigt, die schriftlichen und mündlichen Prüfungen zu verschieben, was dort relativ problemlos möglich ist, weil die Sommerferien erst im August beginnen (in Hamburg schon Ende Juni).

Schleswig-Holstein will auf Abiprüfungen verzichten, Hamburg nicht

Am Dienstag hatte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) mit der Aussage für Überraschung gesorgt, dass sie einen Verzicht auf die Klausuren für den richtigen Weg halte. Die Gesamtnote des Abiturs solle die Durchschnittsnote der bisher erbrachten Leistungen sein. Einen entsprechenden Vorschlag wolle sie dem schleswig-holsteinischen Kabinett heute vorlegen.

Dem gegenüber hatte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) im Abendblatt-Interview vor einer Woche betont, dass die Prüfungen in Hamburg stattfinden sollen. Ausdrücklich hatte Rabe darauf hingewiesen, dass sich die Nordländer darauf verständigt hätten, in dieser Frage in jedem Fall gemeinsam vorzugehen. Das scheint nun schon durchbrochen zu sein. „Alleingänge sind in dieser wichtigen Frage nicht vernünftig“, hatte Rabe Priens Vorstoß kommentiert.

Rabe fordert einheitliches Vorgehen von Kulturministern

Nach Abendblatt-Informationen hält der Schulsenator an seiner Position fest, dass die Prüfungen stattfinden sollen. Dahinter steht auch die Sorge, im anderen Fall könnten süddeutsche Universitäten das Abitur nicht als gleichwertig anerkennen, wenn sich junge Menschen aus dem Norden um einen Studienplatz bewerben.

Noch wichtiger ist Rabe allerdings, dass sich die Kultusministerkonferenz auf ein einheitliches Vorgehen verständigen kann. Auch hier steht die Sorge um die Vergleichbarkeit des Abiturs im Vordergrund. Mindestens, so könnte es die Hoffnung aus Hamburg sein, sollten sich die Minister auf gemeinsame Regeln verständigen, nach denen die Länder dann entscheiden, ob und wie die Prüfungen abgehalten werden.

Hamburger Linke will auch auf Prüfungen verzichten

Unterdessen hat sich der Hamburger Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für einen Verzicht auf die Prüfungen ausgesprochen und unterstützt den Vorschlag aus Schleswig-Holstein. „Das ist ein guter Lösungsvorschlag. Es ist jetzt an der Zeit, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und Schulleitungen zu zeigen, dass im Interesse der Gesundheit aller entschieden wir“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Anja Bensinger-Stolze.

Auch die Linken-Bürgerschaftsfraktionschefin Sabine Boeddinghaus hat sich für einen Verzicht auf die Klausuren ausgesprochen. „Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Ich unterstütze Karin Priens Vorschlag, das Abitur durch ein Durchschnittsabitur zu ersetzen“, sagte Boeddinghaus. „Die jungen Menschen haben ein Recht auf gesundheitlichen Schutz und Sicherheit und haben ihre schulischen Leistungen unter Beweis gestellt“, sagte die Linken-Politikerin. Auch Priens Vorschlag, auf die Prüfungen zum Hauptschul- und Realschulabschluss (erster und zweiter Schulabschluss) zu verzichten, hält Boeddinghaus für richtig.

Schüler starten für und gegen Abiprüfungen Online-Petitionen

Die von Hamburger Schülern gestartete Online-Petition, die einen Verzicht auf die Prüfungen fordert, hat mittlerweile mehr als 100.000 Unterstützer gefunden. Aber es gibt auf der Plattform „change.org“ nun auch eine Gegen-Petition von Schülern, die auf den Prüfungen bestehen: „Abiprüfung 2020 soll stattfinden“. Darin heißt es: „Wir Schüler haben uns zwei Jahre lang, immer mit dem Ziel vor den Augen, ein gutes Abitur abzulegen, dafür vorbereitet. Die Abiturprüfungen machen 1/3 der Abiturnote aus und diese Chance zur Verbesserung soll uns jetzt genommen werden. Viele sind schon seit Februar im Lernstress und dieser Aufwand soll jetzt nicht belohnt werden?“ Diese Petition hat allerdings erst rund 100 Unterstützer.