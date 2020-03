Hamburg. In Hamburg ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 52 Jahre alte Mann war von einem Skiurlaub in der Schweiz zurückgekehrt und dann in häuslicher Quarantäne untergebracht. Nachdem eine Computerpanne für einen scheinbar sprunghaften Anstieg geführt hatte, meldete der Senat am Dienstag nunmehr 1237 Erkrankungen mit Covid-19 in der Hansestadt. Auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen schnellt die Zahl der Ansteckungen in die Höhe. Derweil geht die Debatte um eine mögliche Absage der Abiturprüfungen weiter: Während Schleswig-Holstein vorprescht, steht eine Entscheidung in Hamburg noch aus.

Seniorenheim-Bewohner in Wentorf in Quarantäne

In einem Altenheim in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Dienstag zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen, nachdem ein Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen sagte, war am Nachmittag zunächst eine Evakuierung des Heims erwogen worden, da der Infizierte Kontakt mit den anderen Bewohnern hatte. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an und untersuchten die Bewohner. Da keiner von ihnen entsprechende Symptome aufwies, verblieben alle 21 Bewohner im Heim und wurden unter Quarantäne gestellt.

Die Isolierung in den Zimmern soll laut den Angaben bis auf Weiteres andauern. Die Pflegekräfte, die Kontakt zu dem infizierten Bewohner hatten, befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Nähere Angaben zu der infizierten Person, konnte die Feuerwehr zunächst nicht machen. Wie sich der Bewohner mit dem Corona-Virus angesteckt hat, war auch unklar.

Corona-Toter in Hamburg – Fall ist rätselhaft

Der Tod eines weiteren Hamburgers an den Folgen einer Coronavirus-Infektion ist rätselhaft. Ein 52-Jähriger habe sich nach der Rückkehr aus dem Skiurlaub in der Schweiz mit Symptomen in häuslicher Quarantäne befunden, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Dienstag. Demnach hatte der verstorbene Familienvater und Unternehmer aber nur leichte bis mittelschwere Symptome und sei nicht im Krankenhaus behandelt worden. Am Sonntagabend starb der Mann. Eine Untersuchung des Toten durch die Rechtsmedizin ergab einen direkten Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Es ist bislang nicht bekannt, ob er unter möglichen Vorerkrankungen gelitten hat.

Nach einem Hamburger Feuerwehrmann, der nach Ägypten gereist und dort verstorben war, sowie einem vorvergangene Woche in einem Seniorenheim gestorbenen Hamburger, ist dies der dritte Corona-Tote mit Bezug zur Hansestadt.

Die Gesundheitsbehörde werde den aktuellen Fall aber als ersten Hamburger Corona-Toten an das Robert Koch-Institut melden, sagte der Sprecher. Bei dem gestorbenen Bewohner des Hamburger Seniorenheims sei zwar eine Corona-Infektion festgestellt worden. Doch sei diese wegen umfangreicher Vorerkrankungen des Mannes nicht als eindeutige Todesursache ausgemacht worden.

Coronavirus: So können Sie sich vor einer Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Star-Köchin Poletto nutzt Corona-Zwangspause für Renovierung

Die Hamburger Fernsehköchin Cornelia Poletto (48) nutzt die betriebliche Zwangspause wegen des sich ausbreitenden Coronavirus für eine Verschönerung ihres Restaurants. „Wir wollen die Zeit jetzt nutzen, um ein bisschen zu renovieren, damit wir strahlend und frisch wiedereröffnen können“, sagte Poletto in Hamburg. Sie habe ihr Restaurant nach den Erfahrungen, die sie in China gemacht habe, von sich aus bereits am 15. März komplett geschlossen.

Spitzenköchin Cornelia Poletto verschönert ihr Restaurant in der Corona-Pause.

Foto: picture alliance

„Mir war klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das auch gesetzlich angeordnet werden würde. Es schadet dem Betrieb natürlich immens – dennoch halte ich die Regelung für sinnvoll und wichtig im Kampf gegen Corona.“ Vor gut einem Monat musste Poletto bereits ihr Restaurant „The Twins“ in Shanghai wegen der Corona-Krise schließen. Mittlerweile habe es wieder geöffnet, aber es laufe eher schleppend an.

Derzeit biete sie noch Essen zum Mitnehmen an. „Bei Poletto wird also noch gekocht, wenn auch leider nicht in gewohntem Umfang.“ Mit der gewonnenen Zeit wollen die Spitzenköchin und ihr Team als Einkaufshelfer der Hamburger Arbeiterwohlfahrt (AWO) anderen helfen. „Die Ausbreitung des Coronavirus hat meinen Alltag ziemlich auf links gedreht. Ich versuche, mir meinen Optimismus zu bewahren“, sagte Poletto.

Beliebte Treffpunkte in Hamburg fast menschenleer

Coronavirus in Hamburg: Polizisten machen am Freitagabend Fotos vor der leeren Großen Freiheit. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Verwaist: Nur ein Kiosk neben der Gaststätte Zum Silbersack hat geöffnet. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Der Hans-Albers-Platz am Freitagabend: Wo die Menschen sonst feiern, ist wegen der Corona-Krise tote Hose. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Corona-Krise in Hamburg: Die meisten Menschen blieben am Wochenende zu Hause. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Coronavirus in Hamburg: Der Goldene Handschuh hat zu. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling



Coronavirus in Hamburg: So wenig Menschen hat es in der Großen Freiheit auf dem Kiez an einem Freitagabend wohl noch nie gegeben. Foto: ‚André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Viel zu kontrollieren hatte die Hamburger Polizei am Freitag nicht. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Coronavirus in Hamburg: Vor der Davidwache auf St. Pauli ist am Freitagabend nichts los. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Corona-Krise: Gähnende Leere vor dem Elbschlosskeller. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Wie leergefegt: Am Wochenende war auf dem Kiez nichts los. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling



Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend besuchte kaum jemand den Kiez. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Wegen des Coronavirus' haben alle Bars, Kneipen und Clubs auf dem Kiez geschlossen. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Coronavirus in Hamburg: Auf der Reeperbahn sind am Freitagabend kaum Menschen anzutreffen. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Coronavirus in Hamburg: Die Polizei kontrollierte am Wochenende, ob sich die Bürger an die Verordnung halten. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Coronavirus in Hamburg: Kaum ein Mensch hat sich am Freitagabend in die Große Freiheit verirrt. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling



Polizeipräsident Meyer rechnet wegen Corona mit Katastrophenfall

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer rechnet im Zuge der Coronakrise mit dem Katastrophenfall in der Hansestadt. „Davon muss man ausgehen“, sagte er in einem Interview des „Spiegel“ (Dienstag). Er glaube aber, „dass das kein großer Unterschied mehr wäre zum jetzigen Zustand. Es wäre keine neue Herausforderung für die Polizei“.

Mangels zu begleitender Versammlungen, Demonstrationen oder Sportveranstaltungen stünden zahlreiche Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Verfügung, die überwachen, dass die Corona-Regeln eingehalten werden, sagte Meyer. So seien am Montag zusätzlich zum regulären Streifendienst etwa 600 Beamte aus mehreren Hundertschaften im Einsatz gewesen.

Innerhalb von zehn Tagen wurden nach Angaben des Polizeipräsidenten etwa 650 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Im Schnitt gebe es pro Tag 800 Überprüfungen. „Wir agieren mit Augenmaß“, betonte Meyer. Bei der Mutter auf dem Spielplatz reiche vielleicht eine Ermahnung. „Das Verhalten eines Ladenbesitzers aber, der bewusst oder wiederholt die Vorschriften ignoriert, wird als Straftat geahndet.“

Die große Mehrheit der Hamburger sei vernünftig. „Aber es gibt eben Leute, die sich ohnehin nicht gern an Regeln halten und deshalb auch jetzt auffallen. Wir beobachten Verstöße durch jüngere Menschen, die sich vermutlich für unverwundbar halten, was Corona betrifft.“

Bei der Polizei selbst seien bislang zwölf Mitarbeiter am neuartigen Coronavirus erkrankt, sagte Meyer. Etwa 270 Mitarbeiter hätten sich in Quarantäne befunden, weil sie in Risikogebieten gewesen waren. Das seien bei 11 000 Beschäftigten zwar nur wenige Betroffene. „Zugleich ist davon auszugehen, dass die große Welle noch kommt.“

Hamburg will Haltung zu Abi-Prüfungen überdenken

Angesichts der geplanten Absage der Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein wegen der Corona-Pandemie will Hamburg seine Haltung in dieser Frage neu überdenken.

Durch die überraschende Ankündigung sei eine neue Lage entstanden, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. „Alleingänge sind in dieser wichtigen Frage nicht vernünftig. Deshalb werden wir jetzt zusammen mit den anderen Ländern prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung in Schleswig-Holstein auf das Abitur in allen anderen Ländern und in Hamburg haben wird.“

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte sich zuvor wegen der Corona-Pandemie für eine Absage der Abiturprüfungen und aller anderen Abschlussprüfungen ausgesprochen. Sie will dem Landes-Kabinett für die Beratungen an diesem Mittwoch einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

