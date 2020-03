Hamburg. Die Frage, wie die rund 2000 Obdachlosen in Hamburg in Zeiten von Corona weiter versorgt und vor Ansteckung geschützt werden können, entwickelt sich zunehmend zu einem handfesten Streitthema zwischen Stadt, Trägern und Behörden. Nachdem sich die Sozialbehörde Anfang der Woche verärgert darüber äußerte, dass einige Träger in der Obdachlosenhilfe ihre Angebote eingestellt hätten, ohne Rücksprache mit der Stadt zu halten, zeigen sich ehrenamtliche Helfer empört.

Ronald Kelm vom Gesundheitsmobil der „Alimaus“ sagt: „Die Stadt gibt die Verantwortung derzeit komplett an die Ehrenämtler ab. Das ist ein Armutszeugnis!“ Konkret kritisiert er, dass die Stadt bisher weder materiell noch bei Fragen der Organisation geholfen habe. Dabei fehle es an allen Ecken und Enden: „Desinfektionsmittel und Schutzkleidung etwa sind nicht ausreichend vorhanden. So, wie wir jetzt aufgestellt sind, können wir weder die Sicherheit der Obdachlosen noch die der ehrenamtlichen Mitarbeiter gewährleisten.“

Die meisten Einrichtungen haben ihre Angebote in der Corona-Krise beschränkt

Seitdem in der vergangenen Woche die meisten Einrichtungen für Obdachlose ihr Angebot eingestellt oder stark beschränkt haben, ist eine Lösung noch immer nicht in Sicht. Zwar teilte die Sozialbehörde Anfang der Woche mit, sie wolle derzeit geschlossene Sportvereine und Schwimmbäder bereitstellen, damit sich Obdachlose dort waschen können. Vorschläge, etwa leer stehende Hotels für die Unterbringung Wohnungsloser zu nutzen, lehnte die Sozialbehörde allerdings bislang ab.

Auch die Hamburger Internistin Irina Götz, die ehrenamtlich für das Gesundheitsmobil der Alimaus arbeitet, zeigt sich erzürnt: „Es müssen Strukturen geschaffen werden, mit denen auch Obdachlose die Möglichkeit haben, die Sicherheitsvorkehrungen von Hände­waschen bis Abstandhalten einzuhalten“, so die Fachärztin. „Ich frage mich, auf welcher Basis die Behörde den Betrieb in der Obdachlosenhilfe aufrechterhalten will, wenn noch nicht einmal genügend Schutzmaterial und Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.“

Nicht genügend Schutzmaterial und Desinfektionsmittel

Diese fehlende Basis sei der Grund dafür, dass viele Organisationen nicht mehr arbeiteten. „Viele Projekte haben versucht weiterzumachen, aber festgestellt, dass es nicht geht.“ Auch mobile Duschen und medizinische Sprechstunden würden auf engstem Raum stattfinden. „Wie soll das also funktionieren?“

Diese Frage werfen auch aktuelle Bilder auf, die viele Menschen vor der Drogenberatungsstelle Drob Inn in St. Georg zeigen. Geschäftsführerin Christine Tügel: „Innerhalb der Einrichtung können wir weitestgehend alle Regeln einhalten, zudem sensibilisieren wir für das Thema.“ Was draußen geschieht, könne man nicht immer steuern.