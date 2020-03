Hamburg. Zwei Gruppen von Hamburger Studenten sitzen unter dramatischen Umständen im Ausland fest. So kommt eine vierköpfige Gruppe von Afrikanisten aus der Hansestadt derzeit nicht aus Kamerun heraus — und muss sogar gewalttätige Angriffe fürchten.

Junior-Professorin Raija Kramer war mit einer Doktorandin und zwei Studenten für ein linguistisches Forschungsprojekt in das afrikanische Land gereist. Zwar ist die Gruppe derzeit in einem gut gesicherten – wenn auch teuren – Hilton-Hotel untergebracht, kommt dort aber nicht heraus.

Corona: Rückreise aus Kamerun nicht möglich

Wegen der derzeitigen Situation sei es ihr nicht möglich, das Hotel zu verlassen, heißt es von der Universität Hamburg, die sich intensiv um die Rückführung der Hamburger bemüht.

„Von der Professorin, die wiederum mit der Botschaft in Jaunde in engem Kontakt steht, wissen wir, dass Europäer Gewaltandrohungen ausgesetzt sind, weil sie mit der Verbreitung des Coronavirus in Verbindung gebracht werden“, erklärte die Uni. „Außerdem riskieren sie, auf der Straße von den Sicherheitsbehörden festgenommen und in Quarantäne isoliert zu werden, nachdem ihnen der Pass abgenommen wurde“.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Kamerun hat alle See-, Land- und Luftgrenzen geschlossen. Das Auswärtige Amt steht im Kontakt mit den Kameruner Behörden, um Landegenehmigungen für die Flugzeuge zu erhalten, mit denen deutsche Staatsbürger ausgeflogen werden sollen. Die Gruppe um Frau Prof. Kramer ist für die Rückholaktion bereits erfasst. Wann genau die Gruppe allerdings ausfliegen kann, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Team von Universitätspräsident Dieter Lenzen steht im Kontakt mit dem Auswärtigen Amt und der Deutschen Botschaft in Kamerun. Das Auswärtige Amt hat angekündigt, hochrangig aus Berlin zu intervenieren. Auch die Hamburger Senatskanzlei ist involviert.

Hamburger Studenten sitzen in Nepal fest

Dramatisch sind auch die Umstände der Rückreise von knapp 30 Geowissenschaftlern aus der Hansestadt, die im Nepal auf einer Exkursion unterwegs waren. Ihr Ziel: Unter Leitung von Prof. Udo Schickhoff und Dr. Maria Bobrowski die Umweltveränderungen in der Hochgebirgsregion und die kulturelle und religiöse Diversität von Nepal und dem Himalaya erforschen.

Auf einer viertägigen Trekking-Tour ins obere Manaslu-Tal holte sie das Coronavirus ein. Nepal drohte die Grenzen zu schließen und die Leitung der Universität forderte die Gruppe auf, schnellstmöglich nach Deutschland zurückzufliegen, um nicht in dem Land festzusitzen.

Der Manaslu ist der achthöchste Berg der Erde. Fünf der Hamburger ließen sich mit dem Hubschrauber nach Kathmandu ausfliegen; für die meisten Studierenden war der Flug aber unerschwinglich. Sie machten sich zu Fuß auf den vier Tage dauernden Rückweg nach Kathmandu. Die meisten aus der Gruppe — insgesamt waren es 14 Frauen und elf Männer — sind mittlerweile auf der Heimreise nach Deutschland.

Zwölf Studierende befinden sich mit der Exkursionsleiterin noch im Sunny Hotel in Thamel, Kathmandu. Es geht ihnen gut, sie werden von dem einheimischen Guide der Nepal-Exkursion, Rajan Dahal, betreut. Nun haben sie für den 29. März einen Rückflug nach Deutschland mit Qatar Airways buchen können — und hoffen, dass er auch geht. Für den Notfall haben sie sich auf die Rückhol-Liste des Auswärtigen Amtes setzen lassen.