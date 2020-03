Hamburg. Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus' müssen momentan zwar auch in Hamburg soziale Kontakte – drinnen wie draußen – gemieden werden, aber nach frischer Luft sehnen sich dennoch viele Menschen. Ausgedehnte Spaziergänge werden wegen der Ausgangssperre, die in Hamburg vermutlich ab Anfang der kommenden Woche gilt, nicht möglich sein, gegen frische Luft auf Balkon und im eigenen Garten spricht hingegen nichts – und zumindest auf den ersten Blick scheint das Wetter in Hamburg mitzuspielen. "Das Hoch 'Jürgen‘ bringt viel Sonne nach Hamburg", sagte der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net am Freitag. "Doch es gibt auch einen Haken."

Der Blick aus dem Fenster wird in den kommenden Tagen den Eindruck erwecken, dass der Frühling in Hamburg angekommen ist. "Sonnabend erwarten uns blauer Himmel und acht, Sonntag sogar elf Sonnenstunden", so der Wetterexperte. Jedoch gesellt sich zur Sonne ein strammer, böiger Ostwind. "Dadurch kommen einem die Temperaturen nur wie knapp über dem Gefrierpunkt vor", sagte Jung. Offiziell werden am Wochenende Höchsttemperaturen von 8 Grad erreicht. Jung: "Früh morgens muss jedoch mit Temperaturen unter 0 Grad gerechnet werden."

Coronavirus: So könnte sich das Wetter auf das Verhalten der Hamburger auswirken

Auch in der kommenden Woche bleibt es sonnig, aber knackig kalt. Montag-, Dienstag- und Mittwochnacht wird es in Hamburg bei bis zu minus 4 Grad Frost geben. Es wird also eher winterlich als sommerlich. "Nachtfrost an so vielen Tagen hintereinander hatten wir in Hamburg im Winter eher selten bis gar nicht", so der Wetterexperte.

In den kommenden Tagen mit Nordost-/Ostwind deutlich kältere Luft, dann nachts verbreitet leichter bis mäßiger #Frost (Ausnahme: Küsten). Gefahr für empfindliche Pflanzen! /V pic.twitter.com/qzR0kwwPev — DWD (@DWD_presse) March 20, 2020

Wer früh morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren will, muss sich also nicht nur sehr warm anziehen, sondern muss auch die Autoscheiben freikratzen. Der Meteorologe Dominik Jung sieht jedoch auch einen Vorteil bei der bevorstehenden Wetterlage. "Da es recht kalt wird, fällt es einigen Menschen möglicherweise leichter, zu Hause zu bleiben und sich an die Vorgaben der Behörden zum Coronavirus zu halten."

Wissenswertes zum Thema Frühling: