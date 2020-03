Die Nacht in Hamburg ist gespenstisch still. Ich radele um kurz nach 22 Uhr von Winterhude über Eimsbüttel nach Altona. Die Stadt wirkt, als sei schon tiefste Nacht, Mitternacht lange vorüber. Alle Kneipen geschlossen, die Restaurant zugesperrt, das Licht in den Schaufenstern der Geschäfte erloschen, nur aus den Wohnzimmern dringt ein Flackern. Kaum ein Mensch ist unterwegs: Vereinzelt hecheln Sportler durch die Nacht, hin und wieder gehen Herrchen mit ihren Hunden Gassi. Aus geht niemand mehr – selbst Hamburgs Nachtschwärmer trinken in Heimarbeit. Mehrere Moia-Fahrzeuge parken vergessen am Straßenrand, wann hat man jemals so wenige Taxis gesehen? Hamburg ist keine Millionenstadt mehr, Corona hat die Hansestadt zum Dorf geschrumpft. (Matthias Iken)



Das Handy klingelt nachts um 4 Uhr. Am Apparat nicht einer der apokalyptischen Reiter, womit man dieser Tage fast intuitiv rechnet, sondern der Ärztliche Notdienst. Nach einer Telefon-Odyssee via 116 117 (wir berichteten) hatte das Amt bei meiner Familie und mir als Rückkehrer aus dem Risikogebiet Tirol einen Corona-Test angeordnet, der innerhalb von 36 Stunden durchgeführt werden sollte. Nun ist es etwa 28 Stunden später. „Wir sind in einer halben Stunde bei Ihnen, halten Sie sich bereit“, sagt der Mann am Telefon. Er habe allerdings nur noch ein Teststäbchen übrig. Dann klingelt es, vor der Tür steht ein Mann mit Atemmaske. Er reicht mir das Teststäbchen, das ich mir selbst tief in den Rachen schieben soll. Eine mäßig angenehme Prozedur, ich muss würgen. Noch schnell die Versichertenkarte gezückt, dann ist der Mann auch schon wieder weg, auf dem Weg zum nächsten Verdachtsfall. Für mich heißt es jetzt erst einmal warten. In spätestens zwei Tagen soll ich einen Anruf erhalten. Und damit die Gewissheit, ob ich mich angesteckt habe oder nicht. (Daniel Herder)



Das Internet tröstet. Man stelle sich vor, diese Krise hätte Europa vor einem Vierteljahrhundert heimgesucht. Was wäre anders gewesen? Vielleicht hätte uns Corona in weniger globalisierten Zeiten nie erreicht, sondern wäre als lokale Epidemie in irgendeiner chinesischen Provinz eine Randmeldung geblieben. Wäre das Virus doch nach Europa gelangt, hätten sich die Menschen vermutlich konsequenter an die Verbote, Verfügungen und Verordnungen gehalten. Und mit Bundeswehr und einem Heer von Zivildienstleistenden hätten wir eine stärkere Infrastruktur für den Notfall. War früher alles besser? Nein, ein Trostspender, Vernetzer und Unterhalter hätte gefehlt: keine Facetime-Anrufe bei Oma, keine Mediathek für den Nachwuchs – und vor allem keine Whats­App-Gags. Kennen Sie die schon? „Corona ist wie Weihnachten … Alle sind zu Hause und haben viel zu viel essen eingekauft.“ Oder: „Deutschland 2019: Die reichsten zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens. Deutschland 2020: Die dümmsten zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte des Klopapiers.“ (Matthias Iken)



Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Und uralt ist die Zeitung von vor zehn Tagen. Beim Aufräumen fiel mir die „Süddeutsche“ vom letzten Montag, 9. März, in die Hand. Die Zeile damals: „Spahn: Großveranstaltungen absagen – wegen des Coronavirus sollten Ereignisse mit mehr als 1000 Teilnehmern nicht mehr stattfinden. Italien schränkt Bewegungsfreiheit von 16 Millionen Bürgern ein. Erstmals ein Deutscher gestorben.“ Das ist zehn Tage her. Oder eine Ewigkeit. (Matthias Iken)



Am Nachmittag an der Alster. Immer noch glauben die Menschen, sich in Gruppen zusammentun zu können. Neben dem Red Dog stehen Sportgeräte, dort tummeln sich etliche Sportler. Dann kommt die Polizei. Die Beamten teilen per Megafon mit, dass sie damit aufhören sollen und die Geräte nicht anfassen. Sehr nachdrücklich! Stürzt uns dieser Sportfanatismus ins Verderben? Erst die Skifahrer … (Geneviève Wood)

Lesen Sie auch:



Ein befreundeter Arzt meint, wir könnten uns in neun Monaten über viele, viele Geburten freuen. Das mag ein Effekt sein. Der andere Effekt liegt eher im Gegenteil: Viele Paare könnten sich trennen. In China schnellten die Scheidungsquoten nach vier Wochen Quarantäne in die Höhe. Und auch ich kenne viele Eltern (meinen Mann und mich eingeschlossen), die sich ernsthaft fragen, wie sie Job und Kinder bis mindestens 19. April so organisieren sollen, dass alle happy bleiben. Einige von unseren Freunden haben wirtschaftliche Sorgen: die Bar, die geschlossen werden musste, die Agentur, die einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent verzeichnet, der freie Programmierer, der von Lufthansa keine Aufträge mehr bekommt. Das ist nicht die Zeit für romantische Küsschen. (Yvonne Weiß)



Am dritten Abend klappt es schon richtig gut. Um Punkt 21 Uhr stehen die Bewohner in Hoheluft auf ihren Sicherheitsabstand wahrenden Altbaubalkonen und klatschen. Applaus für die Helfer im Kampf gegen Corona. Und ein Zeichen an alle, die es hören können: Wir sitzen alleine in unseren Wohnungen, aber wir stehen das alle zusammen durch. Die Aktion hat in Italien, Spanien und Griechenland begonnen, jetzt machen auch die Deutschen und die Hamburger mit. Am Dienstag waren die Applaudierenden noch spärlich verteilt, am Donnerstag ist das Klatschen laut in der ganzen Straße zu hören. Ein durchfahrendes Auto hupt. Ein berührender Moment in dieser beklemmenden Zeit. Schon freut man sich auf den nächsten Abend. Der Mensch braucht soziale Events - und wenn es nur heißt, alleine gemeinsam am offenen Fenster zu stehen. (Jule Bleyer)