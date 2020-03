Hamburg. Díe Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland steigt rasnat. Und an vorderster Front bei der Betreuung der Patienten stehen Pflegekräfte und Ärzte. Mit einem offenen Brief hat sich jetzt der Hamburger Arzt Dr. Dirk Heinrich an alle niedergelassenen Ärzte gewandt. Darin fordert der Chef des NAV-Virchowbundes, des Verbandes der niedergelassenen Ärzte, seine Kollegen auf, sich in der Coronakrise neu zu organisieren. Es sei an der Zeit, Vorkehrungen für die kommenden Wochen zu treffen. Dabei müssten sich auch alle mit der Frage auseinandersetzen, ob es in Deutschland zu einer ähnlichen Situation kommen könne wie in Italien.

Um die Situation zu bewältigen, ist eine enge Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern nötig: "Dabei kommt es jetzt ganz entscheidend auf die Vernetzung aller niedergelassener Kolleginnen und Kollegen vor Ort an. Wir müssen in allernächster Zeit Ressourcen bündeln und Kapazitäten mit den Krankenhäusern koordinieren", schreibt Heinrich.

Insbesondere gehe es um zwei Patientengruppen, um die es sich zu kümmern gelte:

Am Coronavirus erkrankte Patienten

Viele dieser Patienten werden zu Hause ärztlich betreut, weil sie nicht so schwer erkrankt sind, dass sie eine stationäre Behandlkung brauchen. Weil abzusehen sei, dass ärztliche Besuchsdienste damit in Zukunft überfordert sein werden, schlägt Heinrich vor, die Betreuung dieser Patienten in einigen wenigen Praxen zu konzentrieren, die sich an ein oder zwei Vor- oder Nachmittagen speziell um diese Patienten kümmern." Voraussetzung dafür sei allerdings, dass ausreichend Schutzkleidung vorhanden sei und die Verteilung über die Kassenärztliche Vereinigung begonnen habe.



Chronisch kranke Patienten, die zusätzlich positiv auf das Virus getestet wurden und eine Spezialuntersuchung brauchen

Auch für diese Patienten schlägt Heinrich vor, die Behandlungen in jedem Fachgebiet auf einige Praxen zu konzentrieren, die sich an einem oder zwei Vor- oder Nachmittagen um diese Patienten kümmern. Dabei geht es zum Beispiel um die Durchführung einer Herzuntersuchung bei einem Patienten mit einer Herzschwäche, der entweder an Corona erkrankt oder positiv getestet wurde.

Heinrichs Vorschlag: Praxen für Dienst in Kliniken freistellen

Heinrichs weitere Überlegungen betreffen die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach den Erfahrungen in Italien auch viele Ärzte und Pflegekräfte von der Infektion betroffen sein könnten. Deswegen schlägt Heinrich vor, vor Ort Notfallpläne aufzustellen, "um in einem solchen Fall die ambulante Versorgung insbesondere von fachärztlich versorgten Patienten auf einige Praxen zu konzentrieren, damit andere Praxen für den Dienst im Krankenhaus freigestellt werden können." Dies könne dann in einem rotierenden System so sichergestellt werden, dass jede Praxis in beiden Bereichen zum Einsatz komme.

Heinrich appelliert an seine Kollegen: "Als Ärztinnen und Ärzte stehen wir in dieser Krise besonders in der Verantwortung. Es ist jetzt nicht die Zeit, Probleme zu beklagen oder sich gar wegzuducken.

Es ist an der Zeit, Lösungen zu finden und Hilfe zu organisieren."