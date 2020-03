Hamburg. Wahrscheinlich hat der 29-Jährige BMW-Fahrer einfach ein fürchterlich schlechtes Gedächtnis: Anders ist kaum zu erklären, dass er in den nur zwei Jahren seit Erwerb des Führerscheins sämtliche Verkehrsregeln schon wieder vergessen hat. In dieser kurzen Zeit hatte der Mann schon sieben Punkte in Flensburg eingesammelt: Bei acht oder mehr ist der Führerschein weg. Wahrscheinlich hatte er auch das schon wieder vergessen – zum Glück hat ihn die Hamburger Polizei daran erinnert.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr fuhren Beamte der Verkehrsstaffel in einem zivilen Streifenwagen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Süden, am Kreuz Hamburg-Ost wurden sie plötzlich von einem schwarzen 5er-BMW überholt, der erheblich zu schnell unterwegs war. Was erheblich in diesem Fall heißt? 205 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Das allein hätte schon für den Verlust des Führerscheins ausgereicht, aber das hatte der 29-Jährige ja wahrscheinlich vergessen.

BMW und Führerschein beschlagnahmt

Deswegen legte er zur Sicherheit noch nach und fuhr bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h viel zu dicht auf, laut Polizei lag der Abstand zu den Vorausfahrenden zum Teil bei weniger als einer Wagenlänge und beschleunigte danach wieder auf 180 bis 200 km/h – knapp das Doppelte der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.

In Höhe der Anschlussstelle Harburg stoppten die Beamten den Mann und überbrachten ihm die frohe Kunde: Um Parkplätze, Spritpreise und mögliche Strafzettel braucht er sich nun keine Gedanken mehr zu machen – Führerschein und BMW wurden beschlagnahmt. Vielleicht kann er jetzt ja noch einmal die Verkehrsregeln auswendig lernen.