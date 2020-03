Hamburg. Die Handelskammer Hamburg wird wohl vorerst mit dem alten Präsidium als Führung weitermachen müssen. Am Donnerstag beschloss das aktuelle Präsidium einstimmig, dass die geplante konstituierende Plenarsitzung nach den jüngsten Wahlen nicht wie geplant am 2. April stattfinden wird. „Aufgrund der derzeitigen Lage und der dynamischen Entwicklung der Corona-Krise mit einer täglich stark ansteigenden Anzahl nachgewiesener sowie noch nicht sichtbar Infizierter halten wir es für nicht verantwortbar, unter diesen Rahmenbedingungen eine Plenarsitzung mit über 70 Teilnehmenden abzuhalten“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Keine wesentlichen strukturellen oder personellen Entscheidungen

Einige Plenarier hätten bereits angekündigt, an einer möglichen Sitzung Anfang April aus Gründen der Sicherheit ihrer eigenen Gesundheit nicht teilzunehmen. „Weil wir es nicht verantworten möchten, dass zum Beispiel auf Grund eines später entdeckten Corona-Falls eine Anzahl relevanter Unternehmerinnen und Unternehmer der Hamburger Wirtschaft in Quarantäne muss oder sogar erkrankt, sieht das Präsidium hier keinen Handlungsspielraum. Wir haben sowohl für unsere haupt- als auch unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen eine Fürsorgepflicht.“

Die Mitglieder des amtierenden Präsidiums wollen nun das Tagesgeschäft der Handelskammer bis zu der Möglichkeit einer Neuwahl vorübergehend weiterzuführen. „Nach guter demokratischer Gepflogenheit wird es dabei keine wesentlichen strukturellen oder personellen Entscheidungen treffen wollen“, hieß es. Man habe den Spitzen des siegreichen Wahlbündnisses „Starke Wirtschaft“ zudem angeboten, sie in alle Entscheidungen des alten Präsidiums mit einzubeziehen.