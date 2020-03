Hamburg. Die Mitteilung mit dem Titel „Wichtige Information“ in Großbuchstaben ist nicht zu übersehen. Seit Mittwochnachmittag hängt sie in allen Häusern von Pflegen & Wohnen Hamburg, mit 2690 Plätzen größter stationärer Heimbetreiber der Hansestadt. Mit diesem Informationsblatt appelliert die Geschäftsführung an die „lieben Bewohnerinnen und Bewohner“, alles dafür zu tun, das Risiko einer Ansteckung durch Corona zu reduzieren.

Neben den bekannten Hygienevorgaben wie Händewaschen, Abstand zu anderen Personen halten und sich nicht ins Gesicht zu fassen, bittet der Betreiber auch, „direkte persönliche Kontakte – insbesondere außerhalb des Hauses – zu reduzieren und z. B. durch Telefonate zu ersetzen“. Damit will Pflegen & Wohnen verhindern, dass sich Bewohner verstärkt außerhalb der Heime mit ihren Angehörigen treffen, um das seit Montag geltende Besuchsverbot zu unterlaufen. Dieses Verbot gilt bis zum 30. April. Es geht über den Senatsgedanken – nur maximal ein Besucher pro Tag für höchstens eine Stunde – hinaus.

Für Heimbewohner sind soziale Kontakte sehr wichtig

Auch das Hospital zum Heiligen Geist – die „Kleine Stadt für Senioren“ in Poppenbüttel – hat ein allgemeines Besuchsverbot verfügt, zudem das Parkrestaurant geschlossen. Diese Regelung gilt zunächst für zwei Wochen, wird aber angesichts der dramatisch steigenden Infektionszahlen wahrscheinlich verlängert. Das Amarita-Heim an der Angerstraße belässt es noch bei einem Appell: „Wir bitten Sie zum Schutz Ihrer Angehörigen und unserer Mitarbeiter, Besuche einzuschränken oder bis auf unvermeidbare Kontakte gänzlich einzustellen.“

Das Virus schränkt das Leben für alle Bürger massiv ein. Und doch sind die rund 18.000 Bewohner in den Hamburger Pflegeheimen besonders betroffen. Sie sind oft nicht mehr mobil, viele leiden unter Demenz. Umso wichtiger sind gerade für diese alten Menschen soziale Kontakte zu ihren Familien, zu Freunden, zu Bekannten oder zu früheren Nachbarn.

Bewohner von Pflegeheimen zählen zur Risikogruppe

„Deshalb ist uns dieser Entschluss auch sehr schwer gefallen“, sagt Henning Schweer, Sprecher von Pflegen & Wohnen. Auch Frank Schubert, Vorstandschef des Hospitals zum Heiligen Geist, sagt: „Wir wissen, dass unsere Bewohner sich sehr über Besuch freuen. Aber das Virus ließ uns keine andere Wahl. Der Schutz der uns anvertrauten Menschen steht im Vordergrund.“

Wie dramatisch sich die Situation in einem Heim entwickeln kann, zeigte sich am Donnerstag der vergangenen Woche im Hospital zum Heiligen Geist, als sich der Gesundheitszustand eines Bewohners verschlechterte. Der Bewohner hatte besonders viele Kontakte im Heim, auch durch Besuche im Parkrestaurant auf dem weitläufigen Gelände. „Zum Glück hat sich der Corona-Verdacht nicht bestätigt“, sagt Schubert. Denn gerade Bewohner von Pflegeheimen zählen durch ihr Alter und ihre Vorerkrankungen zur Risikogruppe bei Corona.

Die meisten Angehörigen akzeptieren das Besuchsverbot

Schubert berichtet, dass die meisten Angehörigen das Besuchsverbot akzeptierten: „Leider haben sich jedoch vereinzelt Besucher über das Verbot hinweggesetzt.“ Deshalb hat die Leitung nun entschieden, dass die Außentüren nur noch von innen automatisch öffnen. Wer in das Haus will, braucht wie die Bewohner einen Schlüssel oder muss klingeln. In aller Regel werden Besucher dann abgewiesen, absolute Ausnahmen gibt es nur im Palliativpflegebereich.

Wie andere Häuser hat das Hospital zum Heiligen Geist auch die Tagespflege geschlossen. Solche Einrichtungen nehmen Pflegebedürftige für einen bestimmten Zeitraum auf, in der Regel für sechs bis acht Stunden am Tag. Für Angehörige ist diese Form der Pflege sehr wichtig, so werden sie zumindest für eine bestimmte Zeit entlastet.

Senat hat Ausnahmeregelungen zugelassen

Der Senat hat die Schließungen aber aus gutem Grund verfügt: Niemand kann wissen, ob sich ein Gast daheim mit Corona angesteckt hat und nun die Einrichtung infizieren könnte. Allerdings hat der Senat Ausnahmeregelungen zugelassen. Denn es gibt Gäste, die angesichts ihrer familiären Situation auf diese Betreuung dringend angewiesen sind.

Bei der Diakonie, wo viele Einrichtungen organisiert sind, heißt es, dass diese Notbetreuung auch in Anspruch genommen wird. Viele Familien hätten indes sofort nach den ersten Corona-Verdachtsfällen aus Sorge vor einer Ansteckung ihre Angehörigen abgemeldet, also noch vor der Entscheidung des Senats. Zudem stecken viele Beschäftigte durch Corona in einer Jobzwangspause, können also ihr pflegebedürftiges Familienmitglied etwas leichter betreuen.

Appell an Hilfsbereitschaft der Gesellschaft

Doch hier gibt es das nächste Pro­blem. Mehrere Pflegekassen lehnen eine Fortzahlung ab, da keine Leistungen erbracht würden. „Das gefährdet viele Tagespflegen in ihrer Existenz, ihre Kosten laufen ja weiter“, kritisiert eine Diakonie-Referentin. Das Problem trifft besonders kleine Einrichtungen, die keine Möglichkeit haben, ihre Pflegekräfte im stationären Bereich einzusetzen.

Klaus Wicher, Vorsitzender des Sozialverbands Hamburg, appelliert an die Hilfsbereitschaft der Gesellschaft: „Wir alle müssen uns organisieren und versuchen, das Beste aus der momentanen Situation zu machen. Wer von Pflegebedürftigen in der Nachbarschaft weiß, kann unverbindlich nachfragen, ob Hilfe gewünscht werde. Manchmal ist es einfach auch hilfreich zuzuhören, damit die Betroffenen nicht das Gefühl haben, alleingelassen zu werden. Besinnen wir uns wieder auf ein Miteinander und auf Solidarität mit anderen, denn wir sitzen alle in einem Boot.“

Wicher fordert einen „Notfallplan“

Wicher fordert zudem einen „Notfallplan“ von der Gesundheitsbehörde: „Man hat zwar in Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeitern Anspruch auf eine Freistellung des Arbeitgebers, um Angehörige zu Hause zu pflegen. Allerdings ist diese auf ein halbes Jahr begrenzt, und man bekommt in der Zeit keinen Lohnausgleich. Bisher ist auch noch nicht geklärt, wer eine pflegebedürftige Person versorgen soll, wenn Angehörige erkranken.“

Viele Pflegeheime plagt unterdessen noch ein weiteres gravierendes Problem: Der Vorrat an Schutzkleidung geht zur Neige, niemand konnte mit einer Pandemie rechnen. „Wir sind ständig in Kontakt mit den Behörden“, sagt Schubert. Doch mit diesem Mangel kämpfen auch Hausärzte und Kliniken. Auf dem Markt ist Schutzkleidung kaum noch zu bekommen, die Hersteller kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher.