Hamburg. Als der Anruf vergangene Woche kam, wusste Siloco-Geschäftsführer Marco Kapp, dass es nun ganz schnell gehen musste. Der Landkreis Harburg bat zur Teilnahme an einer Besprechung des Corona-Krisenstabs. Der Auftrag kam sofort: Bau von zwei Containern für die Krankenhäuser in Winsen und in Buchholz.

Bereits am Mittwoch wurde der Container in Winsen ausgeliefert, am heutigen Donnerstag wird die Box in Buchholz aufgebaut. Sie sind künftig – strikt getrennt von der regulären Notaufnahme – die Anlaufstationen für Patienten, die als Corona-Verdachtsfälle gelten. Die Ausstattung ist funktional: Eine Wand im Container trennt einen kleinen Wartebereich und das Untersuchungszimmer, in dem ein Arzt Proben aus dem Rachenbereich per Abstrich entnimmt. Nach der Untersuchung verlässt der Patient den Container durch eine zweite Tür, es gibt also keinen Kontakt zu anderen Corona-Verdachtsfällen.

Fertigung in Rekordzeit

In Rekordzeit haben Siloco-Mitarbeiter die Container gefertigt. Die Hamburger Firma mit Sitz am Hermann-Wüsthof-Ring in Allermöhe ist spezialisiert auf den Bau von individuellen Containern. 800 dieser Kisten entstehen hier im Jahr, vor allem für Kindergärten und Schulen. Siloco baut auch für das DRK, so entstand der Kontakt zum Landkreis.

Kapp hofft nun auf weitere Interessenten. Denn auch Siloco spürt die Corona-Krise. Mietcontainer werden zurückgegeben, wenn man Baustellen stilllegt. Zudem haben viele Veranstalter Container abbestellt. Kapp sieht Corona-Container zudem gegenüber Zelten als deutlich bessere Alternative: „In Italien sah es ja mit den Zelten vor den Krankenhäusern aus wie im Krieg.“

