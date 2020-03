Hamburg. Noch ist das Auftragsbuch von Brigitta Gems voll – dabei wünschte sich die Friseurin, die mit ihrer Kollegin einen Salon in Winterhude betreibt, das Gegenteil. „Ich kann die Entscheidung, dass wir weiterarbeiten dürfen, überhaupt nicht verstehen“, sagt die 56-Jährige. „Ich sehe in diesen Zeiten keine dringende Notwendigkeit, schöne Haare zu haben – und so sind wir der Gefahr ausgesetzt, uns anzustecken und das Virus zu verbreiten.“

Sie appelliert an die Politik, die Entscheidung zu überdenken und doch noch eine Schließung der Friseurläden anzuordnen. Ihr Geschäft einfach schließen könne sie, wie die meisten ihrer Kollegen, aber auch nicht – solange keine behördliche Anweisung vorliegt, gebe es auch keine staatliche finanzielle Unterstützung, so Gems.

Mehr als 25.000 Kundenkontakte pro Tag

Auch die Friseur-Innung Hamburg hält es für „unverantwortlich“, die Läden weiter zu öffnen. In Hamburg gebe es 1430 Betriebe, die im Schnitt 3,5 Mitarbeiter hätten, so Obermeister Birger Kentzler. Selbst bei einer ruhigen Geschäftslage mit nur fünf Kunden pro Mitarbeiter seien das mehr als 25.000 Kundenkontakte pro Tag.

Die Sorge, sich und andere anzustecken, haben auch Mitarbeiter in medizinischen Berufen, die nicht zwingend akut erkrankte Patienten behandeln. So wie die Assistentin in einer Zahnärztlichen Prophylaxe-Praxis, die anonym bleiben möchte. Ihre Kollegen und sie arbeiten präventiv, die Behandlungen könnten aufgeschoben werden – werden sie aber nicht. „Wir baden quasi in den Keimen, die sich durch die Aerosole bei einer Behandlung bis drei Meter um den Patienten verteilen“, sagt sie. Das gefährde auch nachfolgende Patienten.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

„Wir verstehen die Ängste der Mitarbeiter“, sagt Konstantin von Laffert, Präsident der Hamburger Zahnärztekammer. Darum rate die Kammer, Termine abzusagen, die rein ästhetische Behandlungen sind. Weitere Schutzempfehlungen habe man an alle Praxen per Mail verschickt. „Wir dürfen die Praxen aber nicht grundsätzlich schließen“, sagt von Laffert. „Die Gesundheitsversorgung muss aufrechterhalten werden.“