Hamburg. Die Schlangen an Melinda Angstens Arbeitsplatz sind in diesen Tagen oft meterlang. Das liegt zum einen daran, dass deutlich mehr Kunden zu Budnikowsky an der Conventstraße in Eilbek kommen als normalerweise. Und daran, dass die Kunden inzwischen Abstand untereinander halten sollen. Während die meisten Hamburger ihre Zeit derzeit größtenteils zu Hause verbringen, sitzt Melinda Angsten bei Budni an der Kasse, verkauft und kassiert im Akkord – und erfährt dafür viel Wertschätzung, wie die 29-Jährige berichtet: „Es gibt viele Menschen, die sich jetzt bei uns bedanken, einige haben uns sogar Blumen vorbeigebracht.“

Viele Menschen setzen sich auch in normalen Zeiten täglich für das Wohl der Gesellschaft ein – wie Polizisten, Feuerwehrleute und natürlich medizinisches Personal. In Zeiten von Corona kommen weitere Helden des Alltags hinzu. So wie Melinda Angsten halten sie an vielen Stellen in der Stadt die Grundversorgung der Hamburger am Laufen. Sorgen dafür, dass andere, die dringend gebraucht werden, weiterarbeiten können. Und bringen sie dorthin.

Die Schutzmaßnahmen wurden verstärkt

Dass sie trotz Corona in diesen Tagen an der Kasse sitzt, ist für Filialleiterin Angsten eine Selbstverständlichkeit. „Wir wollen jetzt da sein und mithelfen, dass alle gut versorgt werden können“, sagt sie. „Das gilt natürlich insbesondere für Hygieneprodukte – aber auch in diesen Zeiten muss es ja mal etwas Schönes geben wie einen Schoko-Osterhasen, der einem den Tag versüßt.“

Angst, sich anzustecken, habe sie nicht, so Melinda Angsten. Mit den Schutzmaßnahmen sei man gut aufgestellt. „Wir waschen uns häufig die Hände, nehmen Bargeld nicht direkt aus der Hand, sondern aus einer kleinen Schale an, benutzen Desinfektionsspray, und die Kunden sollen Abstand halten, das klappt in der Umsetzung auch sehr gut.“

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus.

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund.

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen.

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken.

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer.



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange.

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht.

Die Einrichtung wurde komplett isoliert.

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn.

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf.



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen.

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren" in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein.

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft.

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona.

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen.

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert.

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök.

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie.

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer.



Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen.

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel.

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen.

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion.



Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen.

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona.

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur.

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise.

Harry Potter: Das Musical wird verschoben.



Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen.

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg.

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus.

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona.

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen.



Die leere Hamburger Messehalle A 4

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden.

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus.

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen.



Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag.

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus.

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut.

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle.

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg.



An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs.

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen.

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin.

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen.

Leere Regale in den Supermärkten.



Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum"

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht.

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen.

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden?



Im Hinterkopf habe man das Thema natürlich trotzdem. „Aber es nützt ja nichts, wenn wir jetzt den Kopf unter die Decke stecken. Unsere Arbeit ist nun wichtiger denn je, und mir und den Kolleginnen und Kollegen ist es selbstverständlich, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass wir das alles gut überstehen.“ Und das danken ihnen nicht nur die Kunden, sondern auch der Arbeitgeber. Im aktuellen Newsletter schreibt Budnikowsky: „Ein großes Dankeschön an all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Danke, dass ihr die Stellung haltet. Ihr seid einfach die Besten.“

Johanna Meidlein organisiert die Notbetreuung in einer SterniPark-Kita.

Foto: Michael Rauhe

Zu denen, die die Stellung halten, gehört Johanna Meidlein. Sie organisiert die Notbetreuung in einer der elf momentan geöffneten SterniPark-Kitas. „Für mich und meine Kollegen stand sofort fest, dass wir weiterarbeiten“, sagt die 37-Jährige. „Gerade jetzt müssen wir für die Kinder da sein und den Eltern, die arbeiten müssen, ein gutes Gefühl geben.“ Neun Kinder, deren Eltern im Gesundheitswesen oder in der Logistik für Zulieferer an Supermärkte und im Hafen tätig sind, werden derzeit in ihrer Einrichtung an der Rothenbaumchaussee betreut. Die Älteren bekämen natürlich mit, dass etwas los sei. „Wir erklären ihnen die Situation, üben Händewaschen und versuchen ansonsten, ihren Tag so schön wie möglich zu gestalten“, sagt die Kita-Leiterin. „Da gibt es auch mal Kinderkino und ein Eis zum Nachtisch.“

Positiv bleiben

Sie selbst habe großen Respekt vor dem Coronavirus, da sie aber keiner Risikogruppe angehöre, versuche sie positiv zu bleiben. Dabei helfe zu sehen, wie gut die Kommunikation innerhalb des Trägers funktioniere und wie groß die Solidarität unter allen Mitarbeitern und Eltern sei. „Ich zolle meinen Mitarbeitern den höchsten Respekt“, sagt SterniPark-Geschäftsführerin Leila Moysich. „Trotz ihrer eigenen Angst sind sie weiter da.“

Auch Paketboten zählen zu der Gruppe derjenigen, die nach wie vor im Einsatz sind und sich nicht ins Home­office zurückziehen können. Und ihre Arbeit hat vor dem Hintergrund, dass die meisten Geschäfte geschlossen haben, an Bedeutung gewonnen. Der Alltag aber hat sich auch bei den Boten verändert, wie Stephan Laetsch sagt. Er ist Sprecher der Deutschen Post DHL Group.

Korrekte Hustenetikette einhalten

Bislang gebe es zwar keine Einschränkungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen, allerdings würden die betrieblichen Prozesse situationsbedingt angepasst. „Unsere Arbeitsanweisungen richten sich nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts“, so Laetsch. „Unseren Mitarbeitern, also auch den Zustellerinnen und Zustellern, empfehlen wir gute Handhygiene, eine korrekte Hustenetikette sowie das Einhalten eines Mindestabstandes zu eventuell erkrankten Personen.“

Um die Fahrer in den Bussen der Hochbahn zu schützen, trennt sie seit dem Wochenende ein Absperrband von den Gästen. Die vordere Tür wird nicht mehr geöffnet und keine Fahrkarten an Bord verkauft. Einer der Busfahrer ist Michael Rieckmann. Den Job macht der 59-Jährige seit sieben Jahren. „Natürlich war es zunächst ein wenig ungewohnt, dass wir jetzt ein Absperrband hier haben. Aber das macht die Situation erforderlich, und es gibt mir ein gutes Gefühl“, sagt Rieckmann.

Positive Beobachtungen

Angst davor, sich im Job mit dem Coronavirus anzustecken, habe er nicht. Selbst auf der normalerweise stark frequentierten Metrobuslinie 5 sei relativ wenig los. Auch auf den anderen Linien gebe es deutlich weniger Fahrgäste. „Ansonsten mache ich hier weiter ganz normal meinen Job.“

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Nur selten passiere es, dass doch noch mal ein Fahrgast an das Absperrband komme und zum Beispiel frage, wo man jetzt das Ticket kaufen könne? Außerdem sei ihm positiv aufgefallen, dass die Fahrgäste sich umeinander kümmerten, so Rieckmann. „Wenn zum Beispiel doch mal jemand an der vorderen Tür steht, machen sie denjenigen darauf aufmerksam, hinten einzusteigen.“

Der reguläre Fahrplan der Hochbahn wird bis auf Weiteres eingehalten, nur die Verstärkerzüge der U-Bahn zu den Hauptverkehrszeiten werden nicht mehr eingesetzt, sagt Sprecherin Constanze Dinse. Es befinden sich zwar auch einige Hochbahn-Mitarbeiter nach der Rückkehr von Urlaubsreisen für bis zu 14 Tage in häuslicher Quarantäne, so Dinse. Das habe aber auf den Fahrbetrieb keine größeren Auswirkungen.