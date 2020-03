Hamburg. Die erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Hamburg und Norddeutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind immer stärker zu spüren: Hamburgs Schulen und Kitas bleiben länger geschlossen, E-Scooter-Verleiher stellen ihren Betrieb ein und die Grenzen nach Schleswig-Holstein sind für Touristen geschlossen. Auch eine Ausgangssperre wurde am Mittwoch bereits diskutiert, um die Ausbreitung von Sars-CoV-2 einzudämmen.

Corona-Krise: Der Newsblog für Hamburg und den Norden

Feuerwehr Hamburg zeigt Kreativität

Dass man das Coronavirus im Wortsinn produktiv nutzen kann, zeigt die Hamburger Feuerwehr. In einem Tweet werben die Einsatzkräfte um Zusammmenhalt und Rücksicht und haben jedem Buchstaben des Worts eine eigene Bedeutung verpasst: Cool bleiben, Ordentlich Hände waschen, Regeln befolgen, Obacht geben, Nicht in Panik geraten, Allgemeinverfügungen einhalten, Vorsicht vor Fakenews, Irrsinnige Hamsterkäufe lassen, Rücksicht nehmen, Unseren Behörden vertrauen, Soziale Kontakte minimieren.

Anstieg in Hamburg ähnlich der Entwicklung in Italien

Stand Mittwochnachmittag sind mindestens 414 Hamburgerinnen und Hamburger an Covid-19 erkrankt, laut Robert-Koch-Institut liegt die Zahl der infizierten Deutschen bei mindestens 8198. Der italienische Zivilschutz gibt die Zahl der Erkrankten für Italien mit 28.710 an. Im Lauf des Donnerstags werden alle drei Gebiete höhere Zahlen melden. Während der aktuelle Stand weit auseinanderklafft, zeigt die Entwicklung der Fallzahlen ein ähnliches Bild.

vor zwei Wochen, am 5. März, lag die Zahl der Infizierten in Deutschland bei 400

vor neun Tagen, am 10. März, waren in Italien 8514 Covid-19-Fälle bekannt

vor einer Woche, am 12. März, gab es in Hamburg nur 80 Coronafälle

Die Entwicklung in Deutschland gleicht der in Italien – und die in Hamburg ähnelt der Gesamtentwicklung in Deutschland.

Coronavirus in Hamburg: Die Bilder zur Krise

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Insa Gall / HA

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA



Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa



Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services



Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa



Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg



Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus. Foto: Markus Scholz / dpa

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: dpa



An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa



Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: - / dpa



Infektiologin: "Ich würde Selbsttests nicht empfehlen"

Marylyn Addo, eine der führenden Infektiologen Deutschlands, beschreibt die Lage in Hamburg momentan noch als "relativ ruhig". Es gebe zwar steigende Zahlen von Covid-Fällen und Patienten in stationärer Behandlung, aber das halte sich noch im Rahmen.

Von Selbsttest, die etwa eine Hamburger Firma gegen Bezahlung anbietet, rät Addo ab. "Ich würde Selbsttests nicht empfehlen. Ich verstehe das Unsicherheitsgefühl bei vielen Menschen. Aber momentan sind das zum Teil Antikörpertests. Das heißt: Sie zeigen eine Coronainfektion frühestens nach sechs, sieben Tagen positiv an. Die frühe Ansteckungsphase wird da gar nicht erfasst", so die Infektiologin.

Prof. Marylyn Addo leitet am UKE die Infektiologie und ist an der Erforschung eines Impfstoffs beteiligt.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Olaf Scholz negativ auf Coronavirus getestet

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Er werde am Donnerstag nicht mehr aus dem Homeoffice arbeiten, sondern schon am Vormittag zu Beratungen ins Kanzleramt gehen, schrieb der Finanzminister auf Twitter. Am Mittwoch hatte er sich dort mit starken Erkältungssymptomen gemeldet und berichtet, er werde sich testen lassen. „Die Stimme ist noch ziemlich mitgenommen, die Erkältung geht etwas zurück – und der Test war negativ“, schrieb Scholz am Donnerstagmorgen.

Die Stimme ist noch mitgenommen, die Erkältung geht etwas zurück und der Test war negativ. Vielen Dank für die vielen guten Wünsche. Heute kein Homeoffice, sondern Beratungen im Kanzleramt. Die #Corona-Krise fordert und alle - gemeinsam stehen wir das durch. Unser Land kann das. — Olaf Scholz (@OlafScholz) March 19, 2020

Hamburger Buchläden schließen und verstärken Online-Service

Wegen der Zwangsschließung von Geschäften, die seit Dienstag in Hamburg gilt, müssen auch die Buchläden ihren Verkauf vor Ort einstellen. "Aufgrund der neuesten Entwicklungen und Einschränkungen zum Thema Coronavirus, müssen wir Ihnen zu unserem Bedauern mitteilen, dass wir bis auf Weiteres die meisten unserer Thalia-Buchhandlungen vorübergehend schließen", heißt es in einer E-Mail an die Kunden der Thalia-Buchhandlungen. Gleichzeitig bietet Thalia als Entschädigung einen Rabatt-Gutschein auf Hörbuch-Downloads an.

"Unsere Bücher kommen zu Ihnen" heißt es auch auf der Website der Buchhandlungskette Heymann. Bestellungen werden per E-Mail und Telefon angenommen oder werden über den Online-Shop abgewickelt. Gleiches gilt für die stories!-Buchhandlungen, die ihre Kunden auf Instagram aufklärt. "Wir sind jetzt vorübergehend eine Versandbuchhandlung", schreiben die stories!-Betreiber in ihrer Instagram-Story.

Die Buchhandlung Christiansen in Ottensen liefert die Bestellungen in den angrenzenden Stadtteilen sogar mit einem Lastenfahrrad aus. "Noch am selben oder folgenden Werktag, abhängig von der Lieferbarkeit der Bücher", heißt es auf der Website.

Neuer Grundnahrungsmittel-Lieferdienst für die Region

Die Regionalwert AG, in der sich Gastronomen, Caterer, Bio-Landwirte und Verarbeitungsbetriebe zusammengeschlossen haben, starten gemeinsam mit dem Hamburger Start-up Blattfrisch in der nächsten Woche einen neuen Lieferdienst mit vorgepackten Kisten. Darin befinden sich Grundnahrungsmittel, Salate, Suppen und heimisches Obst. Die Kisten sollen in zwei Größen und sechs Varianten auf der Seite regionale-zukunft.de angeboten werden. „Mit dem Projekt bündeln wir die Produktions- und Logistikkompetenzen unserer Partner, um für die Menschen zuhause eine alternative Lebensmittelversorgung mit regionalen Produkten zu schaffen“, sagt Blattfrisch-Geschäftsführer Georg Neubauer.

Interaktive Karte zum Coronavirus

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Hamburger Abitur 2020 findet statt

Die Hamburger Abiturprüfungen sollen wie geplant stattfinden. Das sagte ein Sprecher der Schulbehörde dem Abendblatt. „Wir halten an den Terminen fest.“ Schülerinnen und Schüler, die zu den geplanten Terminen möglicherweise krank sind oder sich in Quarantäne befinden, könnten Nachschreibetermine wahrnehmen.

Hamburger Abendblatt: Hier geht’s zum Service

Wegen der weltweiten Vorsichtsmaßnahmen bleiben die Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und die Hamburger-Abendblatt-Ticketshops ab sofort bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Während der „regulären“ Öffnungszeiten (Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa 10–16 Uhr) sind wir für Fragen rund um unseren Service unter (040) 55 44 729 20 für Sie erreichbar.

Die digitalen Angebote finden Sie hier. Der Service steht hier. Die Angebote aus dem Abo-Shop sind hier. Wie das Hamburger Abendblatt sich für die Corona-Krise aufstellt, erläutern wir Ihnen hier.

Zum Newsblog von Mittwoch