Hamburg. Mit einem kurzen, am Montag bei YouTube publizierten Video hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) für Irritationen gesorgt. In der "Corona Spezial Edition" seiner Videoreihe "Frag den Rabe" erklärt der Senator, dass die Notbetreuung an Hamburger Schulen allen Kindern offenstehe, nicht nur solchen, deren Eltern in Krankenhäusern, bei Feuerwehr oder Polizei arbeiten: "Bevor die Kinder in Hamburg durch die Einkaufszentren ziehen und sich dort anstecken", sollten sie lieber in die Schule kommen. Es gäbe derzeit keine Begrenzung, alle Kinder würden betreut.

Gewerkschaft empört über Rabes "Einladung"

Die Lehrergewerkschaften Hamburg werfen Rabe vor, mit diesem Vorschlag konterkariere er "alle Eindämmungsversuche gegen das Virus durch die Schulschließungen". In einer Erklärung verlangt der Vorstand der Gewerkschaft vom Senator eine Klarstellung in einem weiteren Video.

Tobias Bott, der Geschäftsführer des Wandsbeker TSV Concordia geht noch weiter: Er will zusätzlich "eine sofortige Löschung" des Videos und fragt: "Hat der Hamburger Schulsenator nicht alle Tassen im Schrank?" Eine Anfrage des Abendblatts bei der Schulbehörde zu dem Video blieb bis zum Abend unbeantwortet.

