Hamburg. Die erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Hamburg machen sich bereits bemerkbar: Leere Busse, wesentlich weniger Verkehr und weniger Menschen auf den Straßen. Alle Veranstaltungen werden verboten, Bars, Clubs, Kinos geschlossen. Restaurants dürfen nur noch öffnen, wenn zwischen den Tischen ein Abstand von anderthalb Metern sichergestellt wird. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus' kommen täglich neue Einschränkungen hinzu. Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen.

Finanzämter in Niedersachsen geschlossen

Ab heute sind alle Finanzmäter in Niedersachsen wegen der Coronainfejtionen füpr den allgemeinene Publikumsverkehr geschlossen.

Zahl der Covid-19-Infizierten in Schleswig-Holstein verdoppelt

Die Zahl der Corona-Infizierten in Schleswig-Holstein hat sich innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt. Bis Sonntag einschließlich wurden 123 Fälle im nördlichsten Bundesland erfasst, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Kiel mitteilte. Am Freitag waren es noch 60 Fälle gewesen. Über die aktuelle Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus liegen, konnte das Ministerium zunächst keine Angaben machen. Vergangene Woche hatte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erklärt, es würden zwei Infizierte in Krankenhäusern behandelt.

Ärztekammer weist Kritik am Corona-Einsatz von Studenten zurück

Die Ärztekammer Niedersachsen hat Kritik an dem von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ermöglichten Aushilfseinsatz von Medizinstudenten in Kliniken während der Coronakrise zurückgewiesen. „Wir begrüßen den Vorschlag von Minister Thümler ausdrücklich“, sagte Ärztekammersprecher Thomas Spieker am Montag. „In dieser möglicherweise kommenden Notsituation ist die Kritik der Pflegekammer deplatziert.“ Die Studierenden hätten bereits mindestens ein Krankenpflegepraktikum absolviert und im klinischen Teil noch mehr Erfahrung gesammelt. Sie sollten in Extremsituationen Pflegekräfte am Limit bei der Grundpflege unterstützen.

Die Pflegekammer hatte am Sonntag den Einsatz kritisiert. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, „dass Medizinstudierende oder sonstige Hilfskräfte ohne pflegerische Ausbildung von heute auf morgen hochkomplexe Pflegeaufgaben übernehmen könnten“, hatte die stellvertretende Kammerpräsidentin Nora Wehrstedt gesagt. Den rund 6000 Medizinstudenten in Göttingen, Hannover und Oldenburg war am Freitag das Angebot gemacht worden, als Pflegehilfskräfte zu arbeiten. Ziel ist eine Entlastung des Klinikpersonals, das durch die Epidemie besonders gefordert ist.

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein Online-Wache nutzen

Die Polizeidirektion Hannover weist darauf hin, dass Bürger auch die Online Wache der Polizei Niedersachsen nutzen können. Ist beispielsweise ein Fahrradgestohlen worden, kann eine Strafanzeige via Computer, Tablet oder Smartphone von jedem Ort erstattet werden. Eine Nutzung der Online-Wache trägt zu einer Entlastung der Einsatzkräfte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeidienststellen bei.Die Online-Wache stellt jedoch keinen Ersatz für die zentrale Notrufnummer 110 dar. Auch die Polizei Schleswig-Holstein ruft dazu auf, die Online-Wache der Landespolizei Schleswig-Holstein zu nutzen.

Notöffnung bei Optiker Mr. Spex

Die Optikerkette Mr. Spex stellt ihre Läden deutschlandweit auf Notfallversorgung um. Damit sollen Kunden und Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung durch den Coronavirus geschützt werden, teilte das Unternehmen in einer Mail an alle Kunden mit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin verkauft Brillen vor allem online. Der Online-Service soll weiterhin aufrecht gehalten werden. In den Läden, darunter auch im Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbüttel, werden nur bereits gelieferte Brillen ausgehändigt und angepasst. Einen regulären Verkauf von Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen gibt es nicht. Bereits verabredete Termine werden verschoben. Mr. Spex-Filialen sind ab sofort montags bis sonnabends zwischen 11 und 14 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet.

Trotz Schließung: Arbeit in Museen läuft weiter

Für die Hamburger Museen fallen mit der Schließung die Besucher weg. „Wir sind zwar für die Publikumsverkehr damit geschlossen“, sagt Rainer-Maria Weiss, Direktor des Archäologischen Museums Hamburg. „Die Arbeit geht für uns aber weiter. Ein Museum, das ist vielen gar nicht so bewusst, ist ein Depot mit angeschlossener Ausstellung.“ Für ihn und seine Mitarbeiter bedeute das, dass man „ganz normal“ weiter arbeite. „Wir haben auch so genug zu tun“, sagt er. Dabei stehe die klassische Forschungsarbeit an. Auch die Digitalisierung der Sammlung ist ein Thema, das abgearbeitet werden muss. Mitarbeiter, die im öffentlichen Bereich eingesetzt sind, beispielsweise an der Kasse, müsse man eventuell in den Urlaub schicken.

Rainer-Maria Weiss, Direktor des Archäologischen Museums Hamburg.

Foto: Andre Zand-Vakili

Ein finanzieller Verlust ist die Schließung. „Gerade Häuser mit großen, publikumswirksamen Ausstellungen dürften betroffen sein“, so Weiss. „Bei uns läuft die Ausstellung hot stuff, die auch sehr gut besucht war. Sie sollte eigentlich bis zum 26. April laufen. Das sind natürlich Ausfälle, die schon weh tun.“ Denn die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern sind ein erster Bestandteil der Budgetplanung. „Für uns ist das aber nicht existenziell“, so Weiss. Auch ein anderes Problem tut sich auf. „Wir haben unsere nächste Sonderausstellung bereits in Planung. Die Exponate sind in der Regel Leihgaben. Das ist auch in dem Fall so. Allerdings kommt sie aus Südtirol“, so Weiss. Doch Südtirol ist Risikogebiet für Corona-Erkrankungen. So ist unklar, ob die geplante Ausstellung überhaupt zu realisieren ist. „In der Situation“, so Weiss, „ist es natürlich auch unsere Aufgabe, eine alternative Ausstellung zu entwickeln.“

Öffentliche Rechtsauskunft in Hamburg geschlossen

Wie die Hamburger Sozialbehörde mitteilt, ist die Öffentliche Rechtsauskunft ab heute für den Publikumsverkehr geschlossen. Informationen über den Notbetrieb soll es ab Dienstag unter der Telefonnummer 115 geben.

Gesundheitsschutz geht vor: Die Öffentliche Rechtsauskunft ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Informationen über den Notbetrieb gibt es ab dem 17.03.2020 unter der Telefonnummer 115. https://t.co/X2Q9P1Xqlx — Sozialbehörde (@sozialbehoerde) March 16, 2020

Touristen dürfen nicht auf Fähre nach Borkum

Touristen auf dem Weg nach Borkum sind am Montag wegen der Coronavirus-Krise an der Fähre in Emden abgewiesen worden. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hatten sich am Tag zuvor darauf verständigt, die Inseln in der Nord- und Ostsee für Gäste zu sperren. An der Fähre wurden beim Ticketverkauf unter anderem Ausweise kontrolliert – nur wer auf der Insel lebt oder arbeitet, durfte zusteigen. „Wir sind noch am Sortieren, die Entscheidung wurde ja gestern erst spät verkündet“, sagte Fährbetriebsleiter Hans-Jörg Oltmanns. „Es wird sich erst noch zeigen, ob eventuell auch Polizei kommen wird, um das durchzusetzen.“

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Deutschland hat Grenze zu Dänemark geschlossen

Deutschland hat seine Grenze nach Dänemark am Montagmorgen um 8.00 Uhr weitgehend geschlossen. Die Schließung gelte für Touristen und andere Reisende aus dem Ausland, nicht aber für Pendler oder den Güterverkehr, hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Vortag nach einem Telefonat mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) mitgeteilt. Dänemark hatte die Grenze zu Deutschland bereits am Samstag um 12.00 Uhr geschlossen. Ein Verkehrschaos blieb am Montagmorgen zunächst aus.

14 Tage freiwillig zu Hause in Quarantäne

Die Hamburger Skiferien sind zu Ende, Tausende Rückkehrer sind an diesem Wochenende in die Hansestadt zurückgekehrt – Spanienurlauber, Skifahrer aus der Schweiz und Österreich. In diesen Ländern wurden in den vergangenen Tagen vom Robert-Koch-Institut Risikogebiete ausgewiesen. Das bedeutet, dass diese Urlauber nicht einfach in ihr Alltagsleben zurückkehren können.

Das müssen Urlauber jetzt beachten: Reisende, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, wird dringend empfohlen, sich für die Dauer von 14 Tagen in die freiwillige häusliche Isolation zu begeben. In dieser Zeit sollten sie Kontakte soweit möglich vermeiden. Besonders Kontakte etwa zu Älteren oder chronisch Kranken sollten sie meiden.

Zu den Risikogebieten zählen der Iran, Italien, China (Provinz Hubei inkl. der Stadt Wuhan), Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do), Frankreich (Region Grand Est mit Elsass, Lothringen, Champagne-Ardenne), Österreich (Bundesland Tirol), Spanien (Madrid) und neu dazugekommen sind USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York, Stand 15. März, 14 Uhr). In Deutschland ist der Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) betroffen.

Vor Dienstantritt den Arbeitgeber anrufen

Wer aus einem der Risikogebiete zurückkehrt und Krankheitszeichen wie Fieber, Husten oder Atemwegsbeschwerden verspürt, sollte den Arztruf 116 117 anrufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Auf keinen Fall sollten Betroffene ohne Absprache einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen.

Wer am Montag eigentlich wieder arbeiten müsste, sollte unbedingt vor Dienstantritt telefonisch mit seinem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen und die notwendigen Schritte besprechen. Das gilt nach Angaben der Gesundheitsbehörde vor allem für die Urlauber aus den betroffenen Skigebieten in Österreich und der Schweiz, da bei Rückkehrern aus diesen Gebieten in Hamburg und anderen Bundesländern vermehrt Infektionen mit Covid-19 gemeldet wurden.

Sonderregelungen für Angestellte in sensiblen Versorgungsbereichen

Bei Arbeitnehmern, die in sogenannten sensiblen Versorgungs- oder Infrastrukturbereichen (etwa im Gesundheitswesen, in der Pflege, bei der Polizei etc.) tätig sind, wird abgewogen, wann sie wieder arbeiten sollen. Beispielsweise, wenn ein nach vier bis sechs Tagen durchgeführter Test negativ ausfällt, müssen sie unter Umständen nicht 14 Tage abwarten. Auch wer aus Ländern zurückkommt, in denen keine Risikogebiete ausgewiesen sind, in denen aber Corona-Infektionen nachgewiesen wurden, sollten vorher mit dem Arbeitgeber Rücksprache halten.

Wer am Virus tatsächlich erkrankt ist, den kann die Behörde laut Infektionsschutzgesetz unter Quarantäne stellen. Ignoriert jemand, dem gegenüber die Behörde angeordnet hat, seine Wohnung nicht zu verlassen, diese Anordnung, stellt das eine Straftat dar. Wer durch seine Missachtung der Anordnung das Virus tatsächlich verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.